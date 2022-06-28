Обзор HARPER HB-555. Недорогие TWS-наушники с ANC

Тестируемые сегодня беспроводные наушники HARPER HB-555 выполнены в формате TWS. Оснащены модулем Bluetooth 5.0, микрофоном и поддерживают технологию активного шумоподавления, позволяя сосредоточиться на воспроизводимом контенте, не отвлекаясь на окружающий шум. Отмечаются улучшенные характеристики автономности и сенсорное управление.

Комплектация

Средняя их стоимость составляет 2400 рублей. Предлагаются в черном и белом вариантах исполнения.Упакованы в коробку из плотного картона. С обратной стороны сводные данные по техническим характеристикам.

Комплект включает две дополнительные пары амбушюров, кабель, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

HARPER HB-555 обзор

Внешний вид

Выполнены из пластика. Во внешних поверхностях преобладает матовая текстура.

Вытянутая ножка с отверстием микрофона. Есть отметки по правой и левой сторонам.

Корпус чашек овальной формы. На ножку динамика ставятся силиконовые амбушюры, в комплекте предусмотрели две дополнительные пары. Таким набором индивидуально подбирается оптимальное прилегание.

Внешняя сторона чашки HARPER HB-555 с сенсорной зоной. Она на двух сторонах наушников, в комплектной инструкции подробно описаны сценарии управления.

Возможности включают переключение треков, постановку воспроизведения на паузу и его запуск, принятие входящего вызова, активацию голосового помощника, а также смену режима системы шумоподавления.

С внутренней части ножек пары медных контактов, через которые осуществляется зарядка в комплектном кейсе.

Габариты у него компактные, свободно помещаются в кармане. Выполнены в цвет самих наушников.

В нишах для размещения дополнительно фиксируются при помощи магнитов. При открытии крышки не выпадают.

К источнику питания кейс подключается через актуальный тип разъема – USB-C. Емкость встроенного в нем аккумулятора составляет 400 мАч.

Тесты

Беспроводное соединение осуществляется с помощью модуля Bluetooth 5.0. Это как стереопара, так и только один из наушников. Поддерживает кодек EDR. Тестировали с Android и iOS смартфонами.

Диаметр динамиков больше, чем обычно ставится в наушники с таким типом исполнения. Это 10.6 мм излучатели с частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц. Качество воспроизводимого звука хорошее. Акцентируется на средних частотах. Басы мягкие.

HARPER HB-555 поддерживают активное шумоподавление. В общественном транспорте и на улице позволяет не отвлекаться на окружающий шум. При активации ANC общая детализация воспроизводимого звука снижается. Для него также доступен режим прослушивания окружающей обстановки.

Встроенного аккумулятора в наушниках с работающим шумоподавлением хватает на 4 часа работы. Без него время увеличивается до 5 часов. В комплектном зарядном кейсе можно провести 2 полных цикла зарядки наушников.

В ушах сидели плотно. Движения не ограничивали. Помимо обычного прослушивания, также носили их во время пробежки на беговой дорожке. Летом с ними нет проблем с запотеванием.

Тест микрофона HARPER HB-555

Итоги

Как и отмечали вначале, оснащены группой микрофонов. Мы по традиции приводим пример аудиозаписи, сделанной при помощи него.HARPER HB-555 – недорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Хорошее качество воспроизводимого звука, сенсорное управление, режим прослушивания, три пары силиконовых амбушюров, разъем USB-C на зарядном кейсе.