Обзор HARPER HB-712. Недорогие беспроводные наушники с ANC

Сегодня поделимся опытом эксплуатации беспроводных наушников с поддержкой технологий быстрой зарядки, а также технологии активного шумоподавления. При этом HARPER HB-712 относится к недорогому ценовому сегменту, приобрести в среднем за 2 500 рублей.

Комплектация

Оснащены они аккумулятором, обеспечивающим длительное время автономной работы, актуальным модулем Bluetooth 5.0 и набором кнопок для дистанционного управления контентом.Упакованы в коробку из плотного картона с аккуратным оформлением. На обратной стороне представлена сводная информация по техническим характеристикам, позволяющим оценить полное представление по особенностям работы.

Комплект включает USB-кабель для зарядки, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Представлены наушники в двух вариантах цветового исполнения: черном и синем. Строгий внешний вид и выдержанные линии.

В конструкции преобладает пластик. Металл используется в направляющих, используемых для увеличения длины оголовья.

Для удобства хранения в сумке, чехле или рюкзаке чашки можно будет сложить. В таком состоянии они занимают минимальное место.

Также их можно развернуть на 90 градусов. При ношении на шее не мешают и есть возможность развернуть, прослушивая музыку в виде компактных колонок.

Чашки у HARPER HB-712 овальной формы. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению следами пальцев.

Мягкие и глубокие амбушюры обтянуты кожзамом. Решетку динамика защищает ткань.

На нижней грани правой чашки сгруппированы механические кнопки управления, отвечающие за включение/выключение, постановку на паузу и запуск воспроизведение, переключение треков, изменение громкости, а также активацию ANC и переключение источников воспроизведения.

Есть аудиоразъем, соответствующий кабель тоже есть в комплекте. Зарядка проводится через microUSB.

Тесты

Для беспроводного соединения наушники используют актуальный Bluetooth 5.0 с поддержкой SBC. Проблем с соединением и качеством передачи звука замечено не было. Рассинхронизация при просмотре видеороликов минимальна.

За воспроизведение в HARPER HB-712 отвечают динамики 40 мм с частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц. Качество воспроизводимого звука хорошее с акцентом на средние частоты. При воспроизведении динамичных композиций и танцевальной музыки заметны басы. Подходят для воспроизведения музыки со стриминговых сервисов, аудиокниг и подкастов. Нехватки громкости гарнитура не испытывает.

При прослушивании музыки в шумном помещении или общественном транспорте можно активировать ANC, отсекает большую часть внешнего шума, позволяя сконцентрироваться на воспроизводимом контенте. При включении шумоподавления общая детализация звуковой сцены немного сужается.

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 400 мАч. На среднем уровне громкости дает около 20 часов без ANC и 18 часов с активным ANC. Технология быстрой зарядки Quick Charge за 10 минут проведения зарядки даст около 2 часов прослушивания музыки.

Тест микрофона HARPER HB-712

Итоги

На голове сидят удобно. Носили их как в помещении, так и на улице. Есть все необходимые регулировки для подбора комфортной посадки. Длительное ношение может сопровождаться запотеванием.HARPER HB-712 – недорогие беспроводные наушники с хорошим качеством исполнения. Их можно эксплуатировать с разными типами устройств включая, смартфоны, геймпады консолей, плееры, ноутбуки и настольные ПК. Длительное время автономной работы, активное шумоподавление ANC, проводное и беспроводное подключение, кнопки для управления, складываемая конструкция. Придраться можно к использованию microUSB для зарядки, на фоне актуальности USB-C будет необходимо брать дополнительный кабель в поездки.