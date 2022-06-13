Обзор HARPER HB-712. Недорогие беспроводные наушники с ANC

Сегодня поделимся опытом эксплуатации беспроводных наушников с поддержкой технологий быстрой зарядки, а также технологии активного шумоподавления. При этом HARPER HB-712 относится к недорогому ценовому сегменту, приобрести в среднем за 2 500 рублей.

HARPER HB-712

Оснащены они аккумулятором, обеспечивающим длительное время автономной работы, актуальным модулем Bluetooth 5.0 и набором кнопок для дистанционного управления контентом.

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона с аккуратным оформлением. На обратной стороне представлена сводная информация по техническим характеристикам, позволяющим оценить полное представление по особенностям работы.

HARPER HB-712

Комплект включает USB-кабель для зарядки, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

HARPER HB-712

Внешний вид

Представлены наушники в двух вариантах цветового исполнения: черном и синем. Строгий внешний вид и выдержанные линии.

HARPER HB-712

В конструкции преобладает пластик. Металл используется в направляющих, используемых для увеличения длины оголовья.

HARPER HB-712

Для удобства хранения в сумке, чехле или рюкзаке чашки можно будет сложить. В таком состоянии они занимают минимальное место.

HARPER HB-712

Также их можно развернуть на 90 градусов. При ношении на шее не мешают и есть возможность развернуть, прослушивая музыку в виде компактных колонок.

HARPER HB-712

Чашки у HARPER HB-712 овальной формы. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению следами пальцев.

HARPER HB-712

Мягкие и глубокие амбушюры обтянуты кожзамом. Решетку динамика защищает ткань.

HARPER HB-712

На нижней грани правой чашки сгруппированы механические кнопки управления, отвечающие за включение/выключение, постановку на паузу и запуск воспроизведение, переключение треков, изменение громкости, а также активацию ANC и переключение источников воспроизведения.

HARPER HB-712

Есть аудиоразъем, соответствующий кабель тоже есть в комплекте. Зарядка проводится через microUSB.

HARPER HB-712

Тесты

Для беспроводного соединения наушники используют актуальный Bluetooth 5.0 с поддержкой SBC. Проблем с соединением и качеством передачи звука замечено не было. Рассинхронизация при просмотре видеороликов минимальна.

HARPER HB-712

За воспроизведение в HARPER HB-712 отвечают динамики 40 мм с частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц. Качество воспроизводимого звука хорошее с акцентом на средние частоты. При воспроизведении динамичных композиций и танцевальной музыки заметны басы. Подходят для воспроизведения музыки со стриминговых сервисов, аудиокниг и подкастов. Нехватки громкости гарнитура не испытывает.

HARPER HB-712

При прослушивании музыки в шумном помещении или общественном транспорте можно активировать ANC, отсекает большую часть внешнего шума, позволяя сконцентрироваться на воспроизводимом контенте. При включении шумоподавления общая детализация звуковой сцены немного сужается.

HARPER HB-712

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 400 мАч. На среднем уровне громкости дает около 20 часов без ANC и 18 часов с активным ANC. Технология быстрой зарядки Quick Charge за 10 минут проведения зарядки даст около 2 часов прослушивания музыки.

HARPER HB-712

На голове сидят удобно. Носили их как в помещении, так и на улице. Есть все необходимые регулировки для подбора комфортной посадки. Длительное ношение может сопровождаться запотеванием.

Тест микрофона HARPER HB-712

Итоги

HARPER HB-712 – недорогие беспроводные наушники с хорошим качеством исполнения. Их можно эксплуатировать с разными типами устройств включая, смартфоны, геймпады консолей, плееры, ноутбуки и настольные ПК. Длительное время автономной работы, активное шумоподавление ANC, проводное и беспроводное подключение, кнопки для управления, складываемая конструкция. Придраться можно к использованию microUSB для зарядки, на фоне актуальности USB-C будет необходимо брать дополнительный кабель в поездки.
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