Обзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Технология активного шумоподавления долгое время была доступна только в дорогих моделях. Напомним, большинство из доступных наушников предлагают только пассивную звукоизоляцию за счет закрытия чашками ушей. ANC же использует анализ окружающей обстановки и источников шума, накладывая специально сгенерированный звук, который блокирует для восприятиями ушами шум. На выходе в таких наушниках работает связка из пассивной и активной звукоизоляции. Тестируемая сегодня беспроводная гарнитура HARPER HB-715 поддерживает эту технологию.

Комплектация

К моменту публикации они уже находятся в свободном доступе в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 3 990 рублей.Упакованы в коробку с минималистичным оформлением. Стартовый набор включает USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнены в классическом варианте исполнения. Овальные чашки и оголовье обтянутое экокожей.

Преобладает черный цвет. Внешние поверхности немаркие. Внешне выглядит аккуратно и добротно.

Основные элементы управления у HARPER HB-715 сосредоточены на левой чашке. Тут кнопки управления мультимедиа, кнопка включения, а также активации шумоподавления ANC.

Наушники снабжены группой микрофонов, отвечающих за анализ окружающей обстановки.

Доступен аудиоразъем для резервного подключения с помощью аудиокабеля. Для зарядки выбран microUSB, моральноустаревающий разъем. Пора бы уже переходить на USB Type-C, тем более у этого производителя мы видели такие решения уже не раз.

Амбушюры из экокожи. Внутри мягкий наполнитель. Решетка динамиков защищена тканью.

Оголовье позволяет регулировать изменять длину. Подойдет под людей с разным обхватом головы. Есть возможность поворота и складывания чашек.

Все это упрощает процесс ношения и размещения в сумке или рюкзаке. Все элементы соединения с запасом по прочности.

Тесты

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Вес 246 граммов.

Оснащены HARPER HB-715 актуальным модулем Bluetooth 5.0. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Мы проводили тестирование со смартфонами OnePlus 8 Pro и Apple iPhone 12 Pro. Проблем в качестве работы выявлено не было. Звук передается без искажений. Включает базовый набор кодеков.

Включение активного шумоподавление проходит нажатием на помеченную кнопку. Работает технология корректно, посторонних писков и гула замечено не было. При прослушивании музыки в автобусе эффективно отсекает шум двигателя, заметно снижается громкость голоса других пассажиров. Должно корректно работать в самолете, но пока такой возможности у нас для проверки не было.

Звуковая сцена с акцентом на средние и низкие частоты. Басы выражены слабо. Подходит для прослушивания разножанровой музыки, подкастов и просмотра фильмов. Присутствует запас по громкости.

На голове сидят удобно. Движениям в стороны не мешают. Можно рассматривать для кардиотренировок. На голову не давят. При длительном ношении уши запотевают.

Встроенного аккумулятора с емкостью 400 мАч хватает на 20-23 часа беспрерывного воспроизведения музыки. На полный цикл зарядки уходит 3 часа.

Итоги по HARPER HB-715

HARPER HB-715 – хороший вариант при поиске беспроводных наушников с активным шумоподавлением. Аккуратное внешнее исполнение, хорошие показатели автономной работы, альтернативный вариант работы через аудиокабель, складываемая конструкция. Не устроить может использование microUSB.