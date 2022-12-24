Обзор HIM & HER COLLECTION. Недорогой платформер-головоломка

В центре внимания будет HIM & HER COLLECTION от издателя QUByte Interactive, выполненная в жанре платформера-головоломки. Изначально она вышла на ПК, но позже релиз состоялся и на консолях. Игрокам предлагается пройти более 100 уровней, собранных в рамках трех сборников.

HIM & HER COLLECTION

Мы ее полностью прошли на PlayStation до получения платиновой награды. В турецком Store она обойдется в 38 лир.

HIM & HER COLLECTION

Сюжет

HIM & HER COLLECTION

От подобного жанра проработки сюжетной линии ждать не стоит. Игроку предлагается найти путь к своей половинке, найдя безопасный путь. Всего предлагается три набора: он, она и вместе. Проходить их лучше последовательно, связано с тем, что сложность растет последовательно, как и добавление новых механик.

HIM & HER COLLECTION

В HIM & HER COLLECTION интересно обыграна 2D-плоскость, все вращается по мере движения игрока и это усложняет поиск решения для выполнения заданий. При этом предлагается выбрать между простой и тяжёлой сложностями. Отличия заключаются в том, что в легком можно ставить на паузу и просмотреть на расположение платформ со стороны.

HIM & HER COLLECTION

При кажущейся простоте начинать повторное прохождение уровня придется часто. Случайное попадание на иглы, промахи мимо платформы или прыжок с недостаточным усилием.

Графика

Тут простая графика, но в этой простоте есть свой шарм. Рисованные персонажи, преобладание черно-белой гаммы и все это позволит сосредоточиться на решение задачи.

HIM & HER COLLECTION

А вот с музыкальным фоном можно было поработать детальнее, однообразная мелодия со временем надоедает.

HIM & HER COLLECTION

HIM & HER COLLECTION обзор

Итоги

За невысокую стоимость HIM & HER COLLECTION может стать неплохим выбором при поиске платформера-головоломки. Отметим разнообразие уровней и интересный подход с изменением уровня в плоскости. Не понравится может надоедливая музыка.
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