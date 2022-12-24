Обзор HIM & HER COLLECTION. Недорогой платформер-головоломка…

Мы ее полностью прошли на PlayStation до получения платиновой награды. В турецком Store она обойдется в 38 лир.
От подобного жанра проработки сюжетной линии ждать не стоит. Игроку предлагается найти путь к своей половинке, найдя безопасный путь. Всего предлагается три набора: он, она и вместе. Проходить их лучше последовательно, связано с тем, что сложность растет последовательно, как и добавление новых механик.
В HIM & HER COLLECTION интересно обыграна 2D-плоскость, все вращается по мере движения игрока и это усложняет поиск решения для выполнения заданий. При этом предлагается выбрать между простой и тяжёлой сложностями. Отличия заключаются в том, что в легком можно ставить на паузу и просмотреть на расположение платформ со стороны.
При кажущейся простоте начинать повторное прохождение уровня придется часто. Случайное попадание на иглы, промахи мимо платформы или прыжок с недостаточным усилием.
А вот с музыкальным фоном можно было поработать детальнее, однообразная мелодия со временем надоедает.