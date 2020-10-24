Обзор HIPER HS-100 Accent. Недорогие игровые наушники с микрофоном

Не так давно компания HIPER расширила модельную ряд выпуском игровой периферии. Уже сейчас есть возможность подобрать полный сет, состоящий из наушников, мышки, клавиатуры и коврика. Сегодня мы поделимся с вами опытом тестов игровых наушников HIPER HS-100 Accent. Накладные чашки, складываемый микрофон и регулируемое оголовье.

HIPER HS-100 Accent обзор

Рекомендованная стоимость составляет 1590 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакованы в коробку с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешний вид гарнитуры. Комплект включает сами наушники.

Внешний вид

В качестве основного материала используется черный матовый пластик. Он не подвержен загрязнению следами пальцев.

Большая часть площади оголовья обтянута экокожей с мягкой подкладкой. Предусмотрена возможность изменения длины, подбирая оптимальный обхват.

Есть запас по прочности. Оно достаточно гибкое. На внутренней стороне нанесены пометки по правой и левой сторонам.

Чашки у HIPER HS-100 Accent круглой формы. Нанесен логотип производителя. Подсветки тут нет.

По креплению есть небольшой шаг для изменения глубины посадки и наклона. За счет этого они сами оптимально прижимаются к ушам пользователя без излишнего давления.

Амбушюры из экокожи. Глубокие. Внутри вспененный наполнитель. По периметру аккуратный стежок нитками. Решетка динамика защищена тканью.

На левой откидная ножка микрофона. Она гибкая. Капсюль микрофона без ветрозащиты.

Место выхода кабеля усилено и защищено от излома. Длина с запасом. В качестве интерфейса выбран универсальный 4-пиновый аудиоразъем.

Все элементы управления вынесены на пульт, зафиксированный на кабеле. Здесь барабан регулировки громкости и механический выключатель микрофона.

Тесты

Используемый тут способ подключения дает универсально. Наушники можно использовать с консолями, ноутбуками, ПК, смартфонами и планшетами. Дополнительная настройка не требуется, работают сразу после подключение.

На голове сидят HIPER HS-100 Accent удобно. На голову не давят. Есть все необходимые регулировки. Длительное ношение не вызывает чувства усталости. Но при ношении в теплой комнате может наблюдаться запотевание ушей.

По звуку акцент сделан на средние частоты. Басы приглушенные. Громкость высокая, регулируется в широком диапазоне. Артефактов и шумов замечено не было.

Микрофон всенаправленный. Звук передает без искажения, при этом захватывает и весь окружающий шум в помещении.

Итоги по HIPER HS-100 Accent

HIPER HS-100 Accent свою стоимость наушники отрабатывают на все 100%. Регулируемая конструкция, аккуратный внешний вид, откидной микрофон, кабель 2 метра с усилением, пульт управления, легкий вес. Станут хорошим выбором при поиске игровых наушников с ограниченным бюджетом на покупку.