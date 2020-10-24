Обзор HIPER HS-100 Accent. Недорогие игровые наушники с микрофоном

Не так давно компания HIPER расширила модельную ряд выпуском игровой периферии. Уже сейчас есть возможность подобрать полный сет, состоящий из наушников, мышки, клавиатуры и коврика. Сегодня мы поделимся с вами опытом тестов игровых наушников HIPER HS-100 Accent. Накладные чашки, складываемый микрофон и регулируемое оголовье.

HIPER HS-100 Accent

Рекомендованная стоимость составляет 1590 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

HIPER HS-100 Accent обзор

Комплектация

Упакованы в коробку с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешний вид гарнитуры. Комплект включает сами наушники.

HIPER HS-100 Accent

Внешний вид

В качестве основного материала используется черный матовый пластик. Он не подвержен загрязнению следами пальцев.

HIPER HS-100 Accent

Большая часть площади оголовья обтянута экокожей с мягкой подкладкой. Предусмотрена возможность изменения длины, подбирая оптимальный обхват.

HIPER HS-100 Accent

Есть запас по прочности. Оно достаточно гибкое. На внутренней стороне нанесены пометки по правой и левой сторонам.

HIPER HS-100 Accent

Чашки у HIPER HS-100 Accent круглой формы. Нанесен логотип производителя. Подсветки тут нет.

HIPER HS-100 Accent

По креплению есть небольшой шаг для изменения глубины посадки и наклона. За счет этого они сами оптимально прижимаются к ушам пользователя без излишнего давления.

HIPER HS-100 Accent

Амбушюры из экокожи. Глубокие. Внутри вспененный наполнитель. По периметру аккуратный стежок нитками. Решетка динамика защищена тканью.

HIPER HS-100 Accent

На левой откидная ножка микрофона. Она гибкая. Капсюль микрофона без ветрозащиты.

HIPER HS-100 Accent

Место выхода кабеля усилено и защищено от излома. Длина с запасом. В качестве интерфейса выбран универсальный 4-пиновый аудиоразъем.

HIPER HS-100 Accent

Все элементы управления вынесены на пульт, зафиксированный на кабеле. Здесь барабан регулировки громкости и механический выключатель микрофона.

HIPER HS-100 Accent

Тесты

HIPER HS-100 Accent

Используемый тут способ подключения дает универсально. Наушники можно использовать с консолями, ноутбуками, ПК, смартфонами и планшетами. Дополнительная настройка не требуется, работают сразу после подключение.

HIPER HS-100 Accent

На голове сидят HIPER HS-100 Accent удобно. На голову не давят. Есть все необходимые регулировки. Длительное ношение не вызывает чувства усталости. Но при ношении в теплой комнате может наблюдаться запотевание ушей.

HIPER HS-100 Accent

По звуку акцент сделан на средние частоты. Басы приглушенные. Громкость высокая, регулируется в широком диапазоне. Артефактов и шумов замечено не было.

HIPER HS-100 Accent

Микрофон всенаправленный. Звук передает без искажения, при этом захватывает и весь окружающий шум в помещении.

HIPER HS-100 Accent

Итоги по HIPER HS-100 Accent

HIPER HS-100 Accent свою стоимость наушники отрабатывают на все 100%. Регулируемая конструкция, аккуратный внешний вид, откидной микрофон, кабель 2 метра с усилением, пульт управления, легкий вес. Станут хорошим выбором при поиске игровых наушников с ограниченным бюджетом на покупку.
Комментарии и отзывы HIPER HS-100 Accent
Обзоры:
Обзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 ProОбзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 Pro
Обзор JBL Quantum One. Флагманские игровые наушники со звуком 360 и ANCОбзор JBL Quantum One. Флагманские игровые наушники со звуком 360 и ANC
Обзор ASUS ROG Delta Type-C. Игровые Hi-Res наушники с ЦАПОбзор ASUS ROG Delta Type-C. Игровые Hi-Res наушники с ЦАП
Новости:
OnePlus представит более доступные беспроводные наушники Buds Z 14 октября

Компания OnePlus готовится представить новые продукты 14 октября. Речь идет о паре новых полностью беспр...
Наслаждайтесь мелодиями с новыми наушниками Sennheiser HD 560S

Компания Sennheiser представила новые наушники с открытым корпусом под названием HD 560S. ...
ZMI Purpods и Purpods Pro запущены с ANC всего за 60 долларов

ZMI представила первую серию действительно беспроводных наушников Purpods и Purpods Pro. Между ними ZMI P...
Обзор HIPER HS-100 Accent. Недорогие игровые наушники с микрофономОбзор HIPER HS-100 Accent. Недорогие игровые наушники с микрофоном
Обзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтраОбзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтра
Обзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесосОбзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесос
Обзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкойОбзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкой
Обзор ADATA HD710 Pro 1 ТБ. Защищенный внешний диск от воды и паденийОбзор ADATA HD710 Pro 1 ТБ. Защищенный внешний диск от воды и падений
TerraMaster выпустила RAID-хранилище D8 ...
TerraMaster выпустила RAID-хранилище D8 TerraMaster D8 Thunderbolt 3 это RAID-хранилище с восемью отсеками для накопителей. Устройство предлагает...
ASUS представила новую линейку ноутбуков...
ASUS представила новую линейку ноутбуковКомпания ASUS обновляет все линейку ноутбуков, а именно линейку ZenBook, VivoBook и ExpertBook. ...
Mad Catz выпустила периферию для игровых...
Mad Catz выпустила периферию для игровыхMad Catz выпустила периферию для игровых приставок EGO Arcade FightStick и Catz CAT 7. Продажи периферии ...
Карта захвата AVerMedia Live Gamer DUO п...
Карта захвата AVerMedia Live Gamer DUO пAVerMedia выпустила первую в мире карту видеозахвата с двумя входами HDMI. Карта позволяет захватить виде...
Представлен стильный десктоп Acer Concep...
Представлен стильный десктоп Acer ConcepКомпания Acer представила компактный настольный ПК ConceptD 300, который может похвастаться не только про...
Samsung представила новую линейку умных ...
Samsung представила новую линейку умных Компания Samsung представила новую линейку смарт-холодильников Family Hub. ...
Xbox Series X изменит сервис подписки...
Xbox Series X изменит сервис подпискиНекоторое время назад на просторах интернета появился слух о том, что разработчики консоли Xbox Series X ...
Обзор AQUAEL Versamax 3. Навесной фильтр...
Обзор AQUAEL Versamax 3. Навесной фильтрПродолжая обзор оборудования для аквариумов сегодня, мы вновь затронем вопрос фильтрации. Тестируемый сег...
Аренда выделенного VPS сервера...
Аренда выделенного VPS сервераДля создания и поддержания любого проекта необходим выделенный сервер или VPS хостинг. Это наиболее попул...
Logitech G Pro X Wireless Lightspeed нов...
Logitech G Pro X Wireless Lightspeed новКомпания Logitech представила новую беспроводную игровую гарнитуру Logitech G Pro X Wireless Lightspeed. ...
Мощная новинка Poco X3 NFC с экраном 120...
Мощная новинка Poco X3 NFC с экраном 120Суббренд Xiaomi Poco представил свой последний смартфон Poco X3 NFC, который выглядит сильным предложение...
Logitech выпустила обновление ПО для игр...
Logitech выпустила обновление ПО для игрДатчик HERO 25K, последняя версия датчика HERO. С помощью фирменного программного обеспечения G HUB вы см...
Обзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губкиОбзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губки
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровняОбзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровня
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
Обзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАПОбзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАП
Обзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркало
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor