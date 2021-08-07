Обзор HIPER HS-140 Horn. Недорогие игровые наушники

На момент выхода материала доступны в среднем за 1 790 рублей.
Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Оно практичное, не пачкается и не подвержено износу.
Оголовье широкое, на внутренней его части вставка из экокожи с пенным наполнителем внутри. В схожем исполнении идут амбушюры.
Для них предусмотрели возможность изменения длины. Направляющие выполнены из пластика. Ожидаемо с учетом невысокой стоимости.
С внутренней стороны нанесены отметки по правой и левой сторонам. Интересно смотрится геометрия боковых участков оголовья.
Чашки у HIPER HS-140 Horn круглой формы. В центральной части островок с радиальным углублением. Сиреневым цветом нанесен логотип производителя.
В этом же цвете ткань, защищающая решетку динамика. Внешний вид в целом нам понравился. Практичность и выдержанный стиль.
На левой чашке микрофон с гибкой ножкой. Капсюль пластиковый, он не сопровождается ветрозащитой.
Элементы управления выведены на задней грани. Тут барабан регулировки громкости и механический тумблер состояния микрофона.
Кабель несъемный. Место выхода кабеля усилено и защищено от излома. Сопровождается защитной тканевой оплеткой.
Такой способ подключения не требует отдельной настройки наушников и установки драйвера, но и общая звуковая сцена всегда будет зависеть от звуковой карты. Мы вели тесты с материнской платой ASRock X299 Taichi CXL, качество звучания они продемонстрировали хорошее. Заявления по объемному звуку соответствуют действительности, в Escape from Tarkov они давали объемное звучание и возможность позиционирования противников на карте.
Есть встроенный микрофон для общения в играх. Голос передает без искажений. Для обеспечения приватности его можно будет выключить с помощью механического тумблера.
Посадка на голову удобная. Обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. Эти наушники подойдут пользователям разного возраста. При длительном ношении уши запотевают. Длина кабеля достаточна для удаленного подключения к системному блоку.