Обзор HIPER HS-140 Horn. Недорогие игровые наушники

Мы продолжаем изучение актуальной игровой периферии, представленной в недорогом ценовом сегменте, и сегодня в центре внимания у нас будут HIPER HS-140 Horn, оснащенные 50 мм динамиками. Помимо этого производитель отмечает объемный звук, большие амбушюры и микрофон.

Комплектация

На момент выхода материала доступны в среднем за 1 790 рублей.Упакованы в коробку с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешнее исполнение еще до распаковки. Комплект включает только руководство пользователя на русском языке.

HIPER HS-140 Horn обзор

Внешний вид

Несмотря на направленность на аудиторию геймеров, внешний вид у них довольно строгий. В оформлении отсутствуют яркие элементы оформления и подсветка.

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Оно практичное, не пачкается и не подвержено износу.

Оголовье широкое, на внутренней его части вставка из экокожи с пенным наполнителем внутри. В схожем исполнении идут амбушюры.

Для них предусмотрели возможность изменения длины. Направляющие выполнены из пластика. Ожидаемо с учетом невысокой стоимости.

С внутренней стороны нанесены отметки по правой и левой сторонам. Интересно смотрится геометрия боковых участков оголовья.

Чашки у HIPER HS-140 Horn круглой формы. В центральной части островок с радиальным углублением. Сиреневым цветом нанесен логотип производителя.

В этом же цвете ткань, защищающая решетку динамика. Внешний вид в целом нам понравился. Практичность и выдержанный стиль.

На левой чашке микрофон с гибкой ножкой. Капсюль пластиковый, он не сопровождается ветрозащитой.

Элементы управления выведены на задней грани. Тут барабан регулировки громкости и механический тумблер состояния микрофона.

Тесты

Кабель несъемный. Место выхода кабеля усилено и защищено от излома. Сопровождается защитной тканевой оплеткой.Для подключения к источнику звука HIPER HS-140 Horn используют универсальные 3.5 мм аудиоразъемы. Раздельные каналы на микрофон и динамик. В комплекте не предусмотрели переходник на спаренный разъем. Для геймпада, планшета, ноутбука его можно будет приобрести самостоятельно, проблем с его доступом нет.

Такой способ подключения не требует отдельной настройки наушников и установки драйвера, но и общая звуковая сцена всегда будет зависеть от звуковой карты. Мы вели тесты с материнской платой ASRock X299 Taichi CXL, качество звучания они продемонстрировали хорошее. Заявления по объемному звуку соответствуют действительности, в Escape from Tarkov они давали объемное звучание и возможность позиционирования противников на карте.

Есть встроенный микрофон для общения в играх. Голос передает без искажений. Для обеспечения приватности его можно будет выключить с помощью механического тумблера.

Посадка на голову удобная. Обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. Эти наушники подойдут пользователям разного возраста. При длительном ношении уши запотевают. Длина кабеля достаточна для удаленного подключения к системному блоку.

Итоги

HIPER HS-140 Horn – недорогие игровые наушники с хорошим качеством исполнения. Выдержанный стиль, кабель в защитной оплетке, удобное расположение элементов управления, универсальное подключение, микрофон, 50 мм излучатели. Не устроить может отсутствие в комплекте переходника на спаренный аудиоразъем.