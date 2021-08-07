Обзор HIPER HS-140 Horn. Недорогие игровые наушники

Мы продолжаем изучение актуальной игровой периферии, представленной в недорогом ценовом сегменте, и сегодня в центре внимания у нас будут HIPER HS-140 Horn, оснащенные 50 мм динамиками. Помимо этого производитель отмечает объемный звук, большие амбушюры и микрофон.

HIPER HS-140 Horn

На момент выхода материала доступны в среднем за 1 790 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешнее исполнение еще до распаковки. Комплект включает только руководство пользователя на русском языке.

HIPER HS-140 Horn

HIPER HS-140 Horn обзор

Внешний вид

Несмотря на направленность на аудиторию геймеров, внешний вид у них довольно строгий. В оформлении отсутствуют яркие элементы оформления и подсветка.

HIPER HS-140 Horn

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Оно практичное, не пачкается и не подвержено износу.

HIPER HS-140 Horn

Оголовье широкое, на внутренней его части вставка из экокожи с пенным наполнителем внутри. В схожем исполнении идут амбушюры.

HIPER HS-140 Horn

Для них предусмотрели возможность изменения длины. Направляющие выполнены из пластика. Ожидаемо с учетом невысокой стоимости.

HIPER HS-140 Horn

С внутренней стороны нанесены отметки по правой и левой сторонам. Интересно смотрится геометрия боковых участков оголовья.

HIPER HS-140 Horn

Чашки у HIPER HS-140 Horn круглой формы. В центральной части островок с радиальным углублением. Сиреневым цветом нанесен логотип производителя.

HIPER HS-140 Horn

В этом же цвете ткань, защищающая решетку динамика. Внешний вид в целом нам понравился. Практичность и выдержанный стиль.

HIPER HS-140 Horn

На левой чашке микрофон с гибкой ножкой. Капсюль пластиковый, он не сопровождается ветрозащитой.

HIPER HS-140 Horn

Элементы управления выведены на задней грани. Тут барабан регулировки громкости и механический тумблер состояния микрофона.

HIPER HS-140 Horn

Кабель несъемный. Место выхода кабеля усилено и защищено от излома. Сопровождается защитной тканевой оплеткой.

Тесты

Для подключения к источнику звука HIPER HS-140 Horn используют универсальные 3.5 мм аудиоразъемы. Раздельные каналы на микрофон и динамик. В комплекте не предусмотрели переходник на спаренный разъем. Для геймпада, планшета, ноутбука его можно будет приобрести самостоятельно, проблем с его доступом нет.

HIPER HS-140 Horn

Такой способ подключения не требует отдельной настройки наушников и установки драйвера, но и общая звуковая сцена всегда будет зависеть от звуковой карты. Мы вели тесты с материнской платой ASRock X299 Taichi CXL, качество звучания они продемонстрировали хорошее. Заявления по объемному звуку соответствуют действительности, в Escape from Tarkov они давали объемное звучание и возможность позиционирования противников на карте.

HIPER HS-140 Horn

Есть встроенный микрофон для общения в играх. Голос передает без искажений. Для обеспечения приватности его можно будет выключить с помощью механического тумблера.

HIPER HS-140 Horn

Посадка на голову удобная. Обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. Эти наушники подойдут пользователям разного возраста. При длительном ношении уши запотевают. Длина кабеля достаточна для удаленного подключения к системному блоку.

HIPER HS-140 Horn

Итоги

HIPER HS-140 Horn – недорогие игровые наушники с хорошим качеством исполнения. Выдержанный стиль, кабель в защитной оплетке, удобное расположение элементов управления, универсальное подключение, микрофон, 50 мм излучатели. Не устроить может отсутствие в комплекте переходника на спаренный аудиоразъем.
Комментарии и отзывы HIPER HS-140 Horn
Xiaomi выпустила беспроводные наушники R...
Компания Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro для глобального рынка. Ранее в мае, была...
Lypertek анонсировала беспроводные наушн...
Lypertek анонсировала беспроводные наушники PurePlay Z3 2.0. Наушники оснащены чипсетом Qualcomm QCC3040 ...
Игровая гарнитура ROCCAT Syn Pro Air с 3...
ROCCAT объявила о старте продаж игровой гарнитуры Syn Pro Air. Отличительно особенностью гарнитуры являет...
Corsair Virtuoso RGB Wireless XT можно п...
Довольно часто покупатели игровой гарнитуры жалуются на то, что их новое устройство работает лишь с одной...
Redmi AirDots 3 Pro покажут уже завтра...
Компания Redmi, дочернее производство Xiaomi, готова выпустить свои новые смартфоны серии Redmi Note 10 н...
Наушники OnePlus Buds Pro оценены в $150...
Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью OnePlus Buds Pro, которые оценены в...
Cougar выпустила игровую гарнитуру Immer...
Cougar объявила о выпуске игровой гарнитуры Immersa Essential. Наушники отличаются легкой конструкцией, в...
Sony официально представила дорогущие на...
Сегодня Sony официально представила наушники Sony WF-1000XM4, рассказав более детально о характеристиках ...
Обзор Mixcder X1. Недорогие TWS-наушники без aptXОбзор Mixcder X1. Недорогие TWS-наушники без aptX
Обзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушникиОбзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушники
Обзор HIPER TWS Skat. Беспроводные наушники с защитой от водыОбзор HIPER TWS Skat. Беспроводные наушники с защитой от воды
Обзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Обзор Harper HB-518. Беспроводные TWS-наушники с сенсоромОбзор Harper HB-518. Беспроводные TWS-наушники с сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor