Обзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушники

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации сразу двух беспроводных наушников, ориентированных на детей и подростков в возрасте от 3 до 16 лет. Из особенностей отмечаются модные цвета, регулируемая конструкция, стереозвук с басами и звонкими верхними нотами. Эта модель совместима с планшетами и смартфонами.

HIPER LUCKY ZTX5 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 2 290 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с ярким и сочным оформлением. Лицевая сторона с окошком, позволяющим оценить внешний вид гарнитуры. Комплект включает руководство пользователя, USB-кабель, аудиокабель, переходник для подключения в самолете.

Внешний вид

Вышли в нескольких цветовых расцветках. Выбор хороший, есть что выбрать и для мальчиков и для девочек. У нас на тестах два примера такого исполнения.

В зависимости от выбранной меняется не только цвет основной конструкции меняется еще и цвет амбушюр.

Сама конструкция классическая. Это регулируемое оголовье и чашки круглой формы. Направляющие пластиковые, диапазон регулировки широкий.

Помимо раздвижного оголовья, можно складывать и поворачивать чашки, упрощая хранение и переноску.

На внутренней части оголовья мягкая вставка со вспененной подложкой. Внешние поверхности у HIPER LUCKY с софт-тач покрытием.

Элементы управления на боковой грани одной из чашек. Это клавиши управления громкостью и переключения треков. Здесь же светодиодный индикатор активности.

Доступны аудиоразъем под проводное подключение источника звука и microUSB для проведения сеанса зарядки.

Амбушюры выполнены из экокожи. По периметру аккуратный стежок. Решетку динамика защищает ткань.

Вес у наушников легкий. Огрехов в качестве исполнения и сборки замечено не было.

Тесты

Ключевым сценарием для HIPER LUCKY является беспроводное подключение к планшету или смартфону. Для этого гарнитура оснащена Bluetooth 5.0 модулем со сниженным энергопотреблением. Соединение стабильное, звук передается без искажений.

В этих наушниках аппаратно ограничили уровень максимальной громкости, обеспечив безопасный уровень с учетом ношения детям. Живой и яркий звук с басами и высокими частотами. Хорошо себя показали во время прослушивания современной и танцевальной музыки.

За время тестирования также использовали для просмотра мультфильмов на Youtube и Кинопоиск, рассинхронизации между картинкой и звуком не было. Хорошо себя показали при воспроизведении аудиокниг.

За воспроизведение в них отвечают 40мм динамики с частотой воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Управлять громкостью можно не только со смартфона/планшета, но и встроенных кнопок. Это же касается навигации по трекам. Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов или принять участие во время дистанционного обучения или тренингов. Голос передает без искажений.

В плане удобства ношения дети остались довольными. Удобная и легкая конструкция. Все необходимые корректировки обхвата. Отсутствие проводов исключает риск падения смартфона или планшета со стола во время резких движений.

За автономную работу отвечает батарея с емкостью 920 мВтч. На среднем уровне громкости работают около 9 часов. На восстановление заряда уходит 2 часа.

Итоги по HIPER LUCKY

Наушники серии HIPER LUCKY станут хорошим выбором при поиске беспроводных наушников для ребенка или подростка. Яркие и сочные расцветки, живой звук, складная конструкция, микрофон, простота эксплуатации, поддержка проводных источников звука.