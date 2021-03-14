Обзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушники

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации сразу двух беспроводных наушников, ориентированных на детей и подростков в возрасте от 3 до 16 лет. Из особенностей отмечаются модные цвета, регулируемая конструкция, стереозвук с басами и звонкими верхними нотами. Эта модель совместима с планшетами и смартфонами.

HIPER LUCKY

Рекомендованная стоимость составляет 2 290 рублей.

HIPER LUCKY ZTX5 обзор

Комплектация

HIPER LUCKY

Упакованы в коробку с ярким и сочным оформлением. Лицевая сторона с окошком, позволяющим оценить внешний вид гарнитуры. Комплект включает руководство пользователя, USB-кабель, аудиокабель, переходник для подключения в самолете.

HIPER LUCKY

Внешний вид

Вышли в нескольких цветовых расцветках. Выбор хороший, есть что выбрать и для мальчиков и для девочек. У нас на тестах два примера такого исполнения.

HIPER LUCKY

В зависимости от выбранной меняется не только цвет основной конструкции меняется еще и цвет амбушюр.

HIPER LUCKY

Сама конструкция классическая. Это регулируемое оголовье и чашки круглой формы. Направляющие пластиковые, диапазон регулировки широкий.

HIPER LUCKY

Помимо раздвижного оголовья, можно складывать и поворачивать чашки, упрощая хранение и переноску.

HIPER LUCKY

На внутренней части оголовья мягкая вставка со вспененной подложкой. Внешние поверхности у HIPER LUCKY с софт-тач покрытием.

HIPER LUCKY

Элементы управления на боковой грани одной из чашек. Это клавиши управления громкостью и переключения треков. Здесь же светодиодный индикатор активности.

HIPER LUCKY

Доступны аудиоразъем под проводное подключение источника звука и microUSB для проведения сеанса зарядки.

HIPER LUCKY

Амбушюры выполнены из экокожи. По периметру аккуратный стежок. Решетку динамика защищает ткань.

HIPER LUCKY

Вес у наушников легкий. Огрехов в качестве исполнения и сборки замечено не было.

HIPER LUCKY

Тесты

HIPER LUCKY

Ключевым сценарием для HIPER LUCKY является беспроводное подключение к планшету или смартфону. Для этого гарнитура оснащена Bluetooth 5.0 модулем со сниженным энергопотреблением. Соединение стабильное, звук передается без искажений.

HIPER LUCKY

В этих наушниках аппаратно ограничили уровень максимальной громкости, обеспечив безопасный уровень с учетом ношения детям. Живой и яркий звук с басами и высокими частотами. Хорошо себя показали во время прослушивания современной и танцевальной музыки.

HIPER LUCKY

За время тестирования также использовали для просмотра мультфильмов на Youtube и Кинопоиск, рассинхронизации между картинкой и звуком не было. Хорошо себя показали при воспроизведении аудиокниг.

HIPER LUCKY

За воспроизведение в них отвечают 40мм динамики с частотой воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Управлять громкостью можно не только со смартфона/планшета, но и встроенных кнопок. Это же касается навигации по трекам. Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов или принять участие во время дистанционного обучения или тренингов. Голос передает без искажений.

HIPER LUCKY

В плане удобства ношения дети остались довольными. Удобная и легкая конструкция. Все необходимые корректировки обхвата. Отсутствие проводов исключает риск падения смартфона или планшета со стола во время резких движений.

HIPER LUCKY

За автономную работу отвечает батарея с емкостью 920 мВтч. На среднем уровне громкости работают около 9 часов. На восстановление заряда уходит 2 часа.

HIPER LUCKY

Итоги по HIPER LUCKY

Наушники серии HIPER LUCKY станут хорошим выбором при поиске беспроводных наушников для ребенка или подростка. Яркие и сочные расцветки, живой звук, складная конструкция, микрофон, простота эксплуатации, поддержка проводных источников звука.
Комментарии и отзывы HIPER LUCKY ZTX5
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