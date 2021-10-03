Обзор HIPER TWS ALTO. Недорогая альтернатива AirPods

Средняя стоимость – 2200 рублей.
Упакованы в коробку со стильным оформлением. На лицевой стороне есть отметка по проектированию дизайна на территории Великобритании. Комплект включает USB-кабель, силиконовые накладки, зарядный кейс.
Она не только улучшает тактильные ощущения, но и повышает надежность посадки за счет дополнительного язычка, повторяющего форму ушной раковины.
Ставить или не ставить решает сам пользователь. Но само наличие весомый плюс.
Капсула наушников и ножка выполнены из пластика с глянцевым покрытием. За время эксплуатации в течение нескольких недель мы не сталкивались с проблемами загрязнения.
Решетку динамика защищает четка черного цвета. Дополнительный вырез есть еще на боковой части капсулы.
На внешней стороне ножки у HIPER TWS ALTO углубление в виде круга. Тут находится мультифункциональная сенсорная клавиша.
Действие меняется в зависимости от того касание идет к главному или ведомому наушнику. Доступен весь набор действий управления, включая регулировку громкости. Весь список подробно описан в комплектной инструкции.
С внутренней стороны ножки пара медных контактов. Через них осуществляется передача питания на аккумулятор из зарядного кейса.
Корпус защищен от попадания воды и пыли. В этих наушниках можно тренироваться, слушать музыку под дождем. Уровень защиты соответствует классу IP54. Диапазон рабочих температур от -10 до 50 градусов.
Зарядный кейс плоской формы. Оптимально для удобного ношения в куртке или кармане. Боковые грани закруглены. Выполнен в цвет наушников.
На боковой стороне светодиодный индикатор и разъем microUSB.
В походном режиме наушники защищает крышка, внутри фиксируются с помощью магнитов. При переноске внутри не смещаются и не дребезжат.
Располагаются горизонтально. Рядом четыре светодиодных индикатора, отображающих текущий заряд.
За воспроизведение звука отвечают динамики диаметром 10 мм. Несмотря на заявленные басы, тут они выражены незначительно. Акцент смещен в верхние частоты. Хорошо звучат вокальные композиции и аудиоподкасты. Есть запас по уровню максимальной громкости.
Встроенной батареи хватает на 2.5 часа работы на среднем уровне громкости. В комплектном заряде можно провести до 4 полных циклов зарядки. Суммарном можно получить весь рабочий день.
По эргономике проблем не обнаружили. Длительное ношение без чувства дискомфорта. Из ушей не выпадали. Управление логичное, на касания реагируют без задержек.