Обзор HIPER TWS ALTO. Недорогая альтернатива AirPods

Тестируемые сегодня наушники HIPER TWS ALTO помимо традиционного черного и белого исполнения вышли также в розовом. Для них производитель отмечает мощный бас и наличие защиты класса IP54. Поддерживаются кодеки AAC и SBC. Данная модель представлена в недорогом ценовом сегменте.

Комплектация

Средняя стоимость – 2200 рублей.

Упакованы в коробку со стильным оформлением. На лицевой стороне есть отметка по проектированию дизайна на территории Великобритании. Комплект включает USB-кабель, силиконовые накладки, зарядный кейс.

Внешний вид

По исполнению они близки к AirPods но с рядом отличием. Одно из них касается изначальной возможности установки силиконовой накладки.

Она не только улучшает тактильные ощущения, но и повышает надежность посадки за счет дополнительного язычка, повторяющего форму ушной раковины.

Ставить или не ставить решает сам пользователь. Но само наличие весомый плюс.

Капсула наушников и ножка выполнены из пластика с глянцевым покрытием. За время эксплуатации в течение нескольких недель мы не сталкивались с проблемами загрязнения.

Решетку динамика защищает четка черного цвета. Дополнительный вырез есть еще на боковой части капсулы.

На внешней стороне ножки у HIPER TWS ALTO углубление в виде круга. Тут находится мультифункциональная сенсорная клавиша.

Действие меняется в зависимости от того касание идет к главному или ведомому наушнику. Доступен весь набор действий управления, включая регулировку громкости. Весь список подробно описан в комплектной инструкции.

С внутренней стороны ножки пара медных контактов. Через них осуществляется передача питания на аккумулятор из зарядного кейса.

Корпус защищен от попадания воды и пыли. В этих наушниках можно тренироваться, слушать музыку под дождем. Уровень защиты соответствует классу IP54. Диапазон рабочих температур от -10 до 50 градусов.

Зарядный кейс плоской формы. Оптимально для удобного ношения в куртке или кармане. Боковые грани закруглены. Выполнен в цвет наушников.

На боковой стороне светодиодный индикатор и разъем microUSB.

В походном режиме наушники защищает крышка, внутри фиксируются с помощью магнитов. При переноске внутри не смещаются и не дребезжат.

Тесты

Располагаются горизонтально. Рядом четыре светодиодных индикатора, отображающих текущий заряд.Для соединения используется модуль Bluetooth 5.1 с кодеками SBC и AAC. С учетом того, что это недорогие наушники уровень технического оснащения отличный. Тестировали со смартфоном, ноутбуком и ТВ-медиацентром. Со всеми устройствами соединение было стабильное.

За воспроизведение звука отвечают динамики диаметром 10 мм. Несмотря на заявленные басы, тут они выражены незначительно. Акцент смещен в верхние частоты. Хорошо звучат вокальные композиции и аудиоподкасты. Есть запас по уровню максимальной громкости.

Встроенной батареи хватает на 2.5 часа работы на среднем уровне громкости. В комплектном заряде можно провести до 4 полных циклов зарядки. Суммарном можно получить весь рабочий день.

Итоги

По эргономике проблем не обнаружили. Длительное ношение без чувства дискомфорта. Из ушей не выпадали. Управление логичное, на касания реагируют без задержек.HIPER TWS ALTO – недорогие наушники, выступающие альтернативой AirPods, выигрывая их по удобству посадки в ушах и не уступающие заметно по качеству выводимого звука.