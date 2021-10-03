Обзор HIPER TWS ALTO. Недорогая альтернатива AirPods

Тестируемые сегодня наушники HIPER TWS ALTO помимо традиционного черного и белого исполнения вышли также в розовом. Для них производитель отмечает мощный бас и наличие защиты класса IP54. Поддерживаются кодеки AAC и SBC. Данная модель представлена в недорогом ценовом сегменте.

HIPER TWS ALTO

Средняя стоимость – 2200 рублей.

Комплектация

HIPER TWS ALTO

Упакованы в коробку со стильным оформлением. На лицевой стороне есть отметка по проектированию дизайна на территории Великобритании. Комплект включает USB-кабель, силиконовые накладки, зарядный кейс.

HIPER TWS ALTO

Внешний вид

По исполнению они близки к AirPods но с рядом отличием. Одно из них касается изначальной возможности установки силиконовой накладки.

HIPER TWS ALTO

Она не только улучшает тактильные ощущения, но и повышает надежность посадки за счет дополнительного язычка, повторяющего форму ушной раковины.

HIPER TWS ALTO

Ставить или не ставить решает сам пользователь. Но само наличие весомый плюс.

HIPER TWS ALTO

Капсула наушников и ножка выполнены из пластика с глянцевым покрытием. За время эксплуатации в течение нескольких недель мы не сталкивались с проблемами загрязнения.

HIPER TWS ALTO

Решетку динамика защищает четка черного цвета. Дополнительный вырез есть еще на боковой части капсулы.

HIPER TWS ALTO

На внешней стороне ножки у HIPER TWS ALTO углубление в виде круга. Тут находится мультифункциональная сенсорная клавиша.

HIPER TWS ALTO

Действие меняется в зависимости от того касание идет к главному или ведомому наушнику. Доступен весь набор действий управления, включая регулировку громкости. Весь список подробно описан в комплектной инструкции.

HIPER TWS ALTO

С внутренней стороны ножки пара медных контактов. Через них осуществляется передача питания на аккумулятор из зарядного кейса.

HIPER TWS ALTO

Корпус защищен от попадания воды и пыли. В этих наушниках можно тренироваться, слушать музыку под дождем. Уровень защиты соответствует классу IP54. Диапазон рабочих температур от -10 до 50 градусов.

HIPER TWS ALTO

Зарядный кейс плоской формы. Оптимально для удобного ношения в куртке или кармане. Боковые грани закруглены. Выполнен в цвет наушников.

HIPER TWS ALTO

На боковой стороне светодиодный индикатор и разъем microUSB.

HIPER TWS ALTO

В походном режиме наушники защищает крышка, внутри фиксируются с помощью магнитов. При переноске внутри не смещаются и не дребезжат.

HIPER TWS ALTO

Располагаются горизонтально. Рядом четыре светодиодных индикатора, отображающих текущий заряд.

Тесты

Для соединения используется модуль Bluetooth 5.1 с кодеками SBC и AAC. С учетом того, что это недорогие наушники уровень технического оснащения отличный. Тестировали со смартфоном, ноутбуком и ТВ-медиацентром. Со всеми устройствами соединение было стабильное.

HIPER TWS ALTO

За воспроизведение звука отвечают динамики диаметром 10 мм. Несмотря на заявленные басы, тут они выражены незначительно. Акцент смещен в верхние частоты. Хорошо звучат вокальные композиции и аудиоподкасты. Есть запас по уровню максимальной громкости.

HIPER TWS ALTO

Встроенной батареи хватает на 2.5 часа работы на среднем уровне громкости. В комплектном заряде можно провести до 4 полных циклов зарядки. Суммарном можно получить весь рабочий день.

HIPER TWS ALTO

По эргономике проблем не обнаружили. Длительное ношение без чувства дискомфорта. Из ушей не выпадали. Управление логичное, на касания реагируют без задержек.

Итоги

HIPER TWS ALTO – недорогие наушники, выступающие альтернативой AirPods, выигрывая их по удобству посадки в ушах и не уступающие заметно по качеству выводимого звука.
Комментарии и отзывы HIPER TWS ALTO
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