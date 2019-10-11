Обзор HIPER TWS Beat. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0

Не так давно мы отправились в дальнюю поездку, совмещенную с отпуском, для которой выбирая формат беспроводных наушников выбрали TWS. Недорогая модель HIPER TWS Beat с поддержкой Bluetooth 5.0 и защитой от влаги IP54. Они компактны, не занимая много места в сумке, а также позволяют использовать чашки поочередно получив длительное время автономной работы.

HIPER TWS Beat обзор

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Комплектация

Упакованы они в коробке с изображением наушников и данных по основным преимуществам. Внутри зафиксированы на прозрачной жесткой подложке. Комплект включает USB-кабель и док-станцию.

Внешний вид

Выполнены HIPER TWS Beat в традиционном форм-факторе. Они очень компактны, каждый вес около 4 граммов.

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Визуально правый и левый наушник не отличаются, как нет и отметок по сторонам. Они универсальны.

На внешней стороне вставка с текстурным рисунком. Корпус наушников защищен по стандарту IP54. За время тестов мы использовали их активно на пляже.

На каждом наушнике по одной механической кнопке. Здесь же светодиодный индикатор активности.

Снаружи расположено сопло с динамиком и силиконовой амбушюрой. В комплекте есть две дополнительные пары амбушюр, позволяя подобрать оптимальное прилегание.

Здесь же пара медных контактов. Важной составляющей этих TWS наушников является зарядная док-станция с собственным аккумулятор.

Она также компактна, отсутствие острых углов располагает к удобному размещению в кармане.

При размещении в док-станции HIPER TWS Beat автоматически отключаются, запуская сеанс зарядки. На боковой грани microUSB для подключения к источнику питания.

На основании кейса есть еще одна кнопка. Она необходима для синхронизации наушников между собой и подключения к устройству.

Тесты

Для соединения, несмотря на невысокую стоимость используется Bluetooth 5.0, с низким энергопотреблением. Процесс сопряжения традиционный. Дальность стабильной передачи звука на расстоянии до 10 метров. Использовать можно как в связке из двух наушников со стереозвучанием, так и поочередно, проводя сеанс зарядки вторых наушников в док-станции.

Поддерживаются кодеки SBS и AAC. Диапазон воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Качество звучания на высоком уровне. Насыщенные и глубокие басы. Средние и верхние частоты не забыты. Подойдут под прослушивание разноплановых композиций, включая рок и классику.

Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов. Он есть в каждом из наушников. Голос передает на улице без искажений. В плане эргономики нареканий нет. В ушах сидят удобно, при движении головой в сторону не выпадают. За пределы ушной раковины выступают только незначительно.

Итоги по HIPER TWS Beat

По автономности, при активном воспроизведении музыки заряда хватает примерно на 3 часа. Используется аккумулятор с емкостью 50 мАч. В док-станции можно будет провести сеанс зарядки, продлив время автономной работы. На полный цикл уходит около получаса.HIPER TWS Beat нам понравились, при своей невысокой стоимости предлагают достойный уровень звучания, хорошую автономность, поддержку Bluetooth 5.0. В своем ценовом сегменте это одной из лучших предложений.