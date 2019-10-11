Обзор HIPER TWS Beat. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0

2019-10-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HIPER TWS Beat; [111]
Не так давно мы отправились в дальнюю поездку, совмещенную с отпуском, для которой выбирая формат беспроводных наушников выбрали TWS. Недорогая модель HIPER TWS Beat с поддержкой Bluetooth 5.0 и защитой от влаги IP54. Они компактны, не занимая много места в сумке, а также позволяют использовать чашки поочередно получив длительное время автономной работы.

HIPER TWS Beat

К моменту публикации продажи гарнитуры уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

HIPER TWS Beat обзор

Комплектация

HIPER TWS Beat

Упакованы они в коробке с изображением наушников и данных по основным преимуществам. Внутри зафиксированы на прозрачной жесткой подложке. Комплект включает USB-кабель и док-станцию.

HIPER TWS Beat

Внешний вид

Выполнены HIPER TWS Beat в традиционном форм-факторе. Они очень компактны, каждый вес около 4 граммов.

HIPER TWS Beat

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Визуально правый и левый наушник не отличаются, как нет и отметок по сторонам. Они универсальны.

HIPER TWS Beat

На внешней стороне вставка с текстурным рисунком. Корпус наушников защищен по стандарту IP54. За время тестов мы использовали их активно на пляже.

HIPER TWS Beat

На каждом наушнике по одной механической кнопке. Здесь же светодиодный индикатор активности.

HIPER TWS Beat

Снаружи расположено сопло с динамиком и силиконовой амбушюрой. В комплекте есть две дополнительные пары амбушюр, позволяя подобрать оптимальное прилегание.

HIPER TWS Beat

Здесь же пара медных контактов. Важной составляющей этих TWS наушников является зарядная док-станция с собственным аккумулятор.

HIPER TWS Beat

Она также компактна, отсутствие острых углов располагает к удобному размещению в кармане.

HIPER TWS Beat

При размещении в док-станции HIPER TWS Beat автоматически отключаются, запуская сеанс зарядки. На боковой грани microUSB для подключения к источнику питания.

HIPER TWS Beat

На основании кейса есть еще одна кнопка. Она необходима для синхронизации наушников между собой и подключения к устройству.

HIPER TWS Beat

Тесты

Для соединения, несмотря на невысокую стоимость используется Bluetooth 5.0, с низким энергопотреблением. Процесс сопряжения традиционный. Дальность стабильной передачи звука на расстоянии до 10 метров. Использовать можно как в связке из двух наушников со стереозвучанием, так и поочередно, проводя сеанс зарядки вторых наушников в док-станции.

HIPER TWS Beat

Поддерживаются кодеки SBS и AAC. Диапазон воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Качество звучания на высоком уровне. Насыщенные и глубокие басы. Средние и верхние частоты не забыты. Подойдут под прослушивание разноплановых композиций, включая рок и классику.

HIPER TWS Beat

Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов. Он есть в каждом из наушников. Голос передает на улице без искажений. В плане эргономики нареканий нет. В ушах сидят удобно, при движении головой в сторону не выпадают. За пределы ушной раковины выступают только незначительно.

HIPER TWS Beat

По автономности, при активном воспроизведении музыки заряда хватает примерно на 3 часа. Используется аккумулятор с емкостью 50 мАч. В док-станции можно будет провести сеанс зарядки, продлив время автономной работы. На полный цикл уходит около получаса.

Итоги по HIPER TWS Beat

HIPER TWS Beat нам понравились, при своей невысокой стоимости предлагают достойный уровень звучания, хорошую автономность, поддержку Bluetooth 5.0. В своем ценовом сегменте это одной из лучших предложений.

Комментарии и отзывы HIPER TWS Beat
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