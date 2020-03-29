Обзор HIPER TWS Dzen. TWS-наушники с сенсорным управлением и цифровой индикацией

2020-03-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HIPER TWS Dzen; [77]
Одними из наиболее удачных TWS-наушников в недорогом сегменте, как показала практика многочисленных тестов, являются модели от HIPER. Не так давно они пополнили линейку, добавив сразу ряд интересных решений. И сегодня мы детально рассмотрим HIPER TWS Dzen с сенсорным управлением и оригинальным исполнением зарядного кейса.

HIPER TWS Dzen

Рекомендованная стоимость составляет 2 390 рублей.

Комплектация

HIPER TWS Dzen

Комплект включает сменные силиконовые амбушюры, зарядный кабель, кейс и руководство пользователя. Упаковано все в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам.

HIPER TWS Dzen

Внешний вид

Зарядный кейс выполнен в виде компактной шайбы из черного матового пластика. К источнику питания подключается microUSB кабелем.

HIPER TWS Dzen

Внутри расположены два посадочных места под наушники с магнитным креплением. В центральной части расположен LED-дисплей, отображающий текущий уровень заряда.

HIPER TWS Dzen

Цифровая индикация информативнее, чем группа светодиодов, которая обычно используется даже в дорогих моделях.

HIPER TWS Dzen

Сами наушники HIPER TWS Dzen выполнены в виде классических «капелек». Основная часть площади с матовым покрытием, не подвержена загрязнению следами пальцев.

HIPER TWS Dzen

На внешней стороне корпуса сенсорная зона, отвечающая за управление. Список поддерживаемых комбинаций и команд описан в комплектной инструкции. На нажатия реагирует точно.

HIPER TWS Dzen

С внутренней части группа контактов и пометки по правой и левой стороне. Владелец получает выбор между несколькими вариантами силиконовых амбушюр.

HIPER TWS Dzen

На каждом из наушников находятся микрофоны. Отдельно отметим наличие защиты по стандарту IP54. Можно эксплуатировать при любой погоде.

HIPER TWS Dzen

Вес легкий. Проблем и огрехов в качестве исполнения на наблюдается. Визуально производят приятное впечатление.

Тесты

Несмотря на принадлежность к невысокому ценнику установлен актуальный модуль Bluetooth 5.0. Поддерживаются кодеки HSP, HFP, A2DP, AVRCP. Активация сопряжения проходит открытием крышки кейса. Можно использовать как в паре, так и по отдельности. Сбоев в передаче звука и стабильности соединения не было.

HIPER TWS Dzen

Встроенного аккумулятора в HIPER TWS Dzen хватает примерно на 3 часа прослушивания музыки на высоком уровне громкости. С помощью зарядного кейса восстанавливается на 100% за 1.5 часа.

HIPER TWS Dzen

По звуку нареканий нет. Основной акцент сделан на средние частоты. Подойдут для прослушивания подкастов и музыки. Есть запас по громкости. Удобно реализовано управление воспроизведением.

HIPER TWS Dzen

В ушах сидят плотно. Не давят. При ходьбе и беге не выпадают. С учетом наличия защиты IP54 можно использовать во время занятий фитнесом.

Итоги по HIPER TWS Dzen

HIPER TWS Dzen – тот самый вариант, когда при скромных затратах можно получить высокое качество исполнения и хорошее звучание. Из интересных особенностей отметим цифровую индикацию аккумулятора и сенсорное управление.

Комментарии и отзывы HIPER TWS Dzen
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