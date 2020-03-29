Обзор HIPER TWS Dzen. TWS-наушники с сенсорным управлением и цифровой индикацией

Одними из наиболее удачных TWS-наушников в недорогом сегменте, как показала практика многочисленных тестов, являются модели от HIPER. Не так давно они пополнили линейку, добавив сразу ряд интересных решений. И сегодня мы детально рассмотрим HIPER TWS Dzen с сенсорным управлением и оригинальным исполнением зарядного кейса.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 2 390 рублей.

Комплект включает сменные силиконовые амбушюры, зарядный кабель, кейс и руководство пользователя. Упаковано все в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам.

Внешний вид

Зарядный кейс выполнен в виде компактной шайбы из черного матового пластика. К источнику питания подключается microUSB кабелем.

Внутри расположены два посадочных места под наушники с магнитным креплением. В центральной части расположен LED-дисплей, отображающий текущий уровень заряда.

Цифровая индикация информативнее, чем группа светодиодов, которая обычно используется даже в дорогих моделях.

Сами наушники HIPER TWS Dzen выполнены в виде классических «капелек». Основная часть площади с матовым покрытием, не подвержена загрязнению следами пальцев.

На внешней стороне корпуса сенсорная зона, отвечающая за управление. Список поддерживаемых комбинаций и команд описан в комплектной инструкции. На нажатия реагирует точно.

С внутренней части группа контактов и пометки по правой и левой стороне. Владелец получает выбор между несколькими вариантами силиконовых амбушюр.

На каждом из наушников находятся микрофоны. Отдельно отметим наличие защиты по стандарту IP54. Можно эксплуатировать при любой погоде.

Тесты

Вес легкий. Проблем и огрехов в качестве исполнения на наблюдается. Визуально производят приятное впечатление.Несмотря на принадлежность к невысокому ценнику установлен актуальный модуль Bluetooth 5.0. Поддерживаются кодеки HSP, HFP, A2DP, AVRCP. Активация сопряжения проходит открытием крышки кейса. Можно использовать как в паре, так и по отдельности. Сбоев в передаче звука и стабильности соединения не было.

Встроенного аккумулятора в HIPER TWS Dzen хватает примерно на 3 часа прослушивания музыки на высоком уровне громкости. С помощью зарядного кейса восстанавливается на 100% за 1.5 часа.

По звуку нареканий нет. Основной акцент сделан на средние частоты. Подойдут для прослушивания подкастов и музыки. Есть запас по громкости. Удобно реализовано управление воспроизведением.

Итоги по HIPER TWS Dzen

В ушах сидят плотно. Не давят. При ходьбе и беге не выпадают. С учетом наличия защиты IP54 можно использовать во время занятий фитнесом.HIPER TWS Dzen – тот самый вариант, когда при скромных затратах можно получить высокое качество исполнения и хорошее звучание. Из интересных особенностей отметим цифровую индикацию аккумулятора и сенсорное управление.