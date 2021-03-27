Обзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушники с чипом Realtek

Тестируемые сегодня наушники HIPER TWS Kang работают на базе чипсета Realtek, обеспечивающего детализированную обработку звука. Для этой модели помимо базового набора кодеков заявлены также AAC и SBC. Отдельно отмечаются сенсорное управление и наличие защиты от пыли и влаги.

HIPER TWS Kang обзор

Рекомендованная стоимость составляет 4 390 рублей. Продажи уже стартовали. Сопровождаются 1 годом

Комплектация

Упакован в коробку с откидной крышкой. Нанесено изображение наушников и таблица с данными по характеристикам. Внутри они зафиксированы на пластиковой подложке.

Комплект включает зарядный кейс, кабель USB, сменные силиконовый амбушюры, набор документации.

Внешний вид

Обращает внимание на себя зарядный кейс. Часть его корпуса обтянута тканью, окрашенной в серый цвет. Она хорошо дополняет глянцевую крышку.

За счет ткани улучшаются тактильные ощущения и повышает общий уровень практичности. Внутри него наушники фиксируются с помощью магнитов.

При открытии крышки в рюкзаке или кармане они не выпадают. Зарядка чехла и наушников в нем проводится через USB-C.

Корпус чашек HIPER TWS Kang каплевидной формы. Он защищен от попадания пыли и воды, соответствуя требованию стандарту IP54.

В них можно будет гулять под дождем или снегом. Также эту особенность можно использовать для удаления загрязнений скапливаемых в ходе эксплуатации.

На внешней стороне чашек расположена сенсорная зона управления. Управление осуществляется касаниями.

Во время начала эксплуатации можно будет воспользоваться комплектной инструкцией, там описаны все сценарии. Это и перемотка треков, изменение громкости, ответить или отклонить входящий вызов.

На ножке динамика фиксируются силиконовые амбушюры. В комплекте есть несколько вариантов, отличающихся габаритами. Можно подобрать, улучшив не только надежность посадки, но и качество пассивной звукоизоляции.

Тесты

Вес у них легкий. Качество сборки высокое. Внешний вид аккуратный.

В активное сопряжение переходят сразу после открытия крышки. После этого необходимо будет найти в списке доступных устройств. Для соединения используется актуальный модуль Bluetooth 5.0. Как и отмечали выше, поддерживаются кодеки SBC и AAC.

Мы тестирование проводили со смартфоном OnePlus 8 Pro. За время длительного теста проблем с качеством соединения замечено не было. Использовать можно как в паре, так и только один из наушников в режиме разговорной гарнитуры.

В отличие от рассмотренных ранее моделей тут используется чип Realtek, отвечающий за обработку звука. Он улучшает общую детализацию звука. Понравилось звучание инструментальных и классических композиций. Ровный звук, без артефактов и шумов.

Встроенный микрофон у HIPER TWS Kang передает голос без искажения. За время тестирования в этих наушниках принимали участие в двух удаленных совещаниях.

Аккумулятора хватает на 3 часа работы при прослушивании музыки на высоком уровне громкости. В комплектном зарядном кейсе заряд восстановится за 1.5 часа.

Длительное ношение не вызывает чувства дискомфорта. В ушах сидят плотно, во время пробежек из ушей не выпадают. Слушали в них музыку и смотрели ролики во время ходьбы на беговой дорожке.

Итоги по HIPER TWS Kang

HIPER TWS Kang предлагают встроенный чип Realtek, сенсорное управление, компактный корпус с защитой от влаги, сменные амбушюры, легкий вес, актуальный Bluetooth 5.0 с кодеками AAC и SBC, голосовые подсказки на русском языке, интересное исполнение кейса. Не устроить могут средние показатели автономной работы.