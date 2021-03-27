Обзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушники с чипом Realtek

Тестируемые сегодня наушники HIPER TWS Kang работают на базе чипсета Realtek, обеспечивающего детализированную обработку звука. Для этой модели помимо базового набора кодеков заявлены также AAC и SBC. Отдельно отмечаются сенсорное управление и наличие защиты от пыли и влаги.

HIPER TWS Kang

Рекомендованная стоимость составляет 4 390 рублей. Продажи уже стартовали. Сопровождаются 1 годом

HIPER TWS Kang обзор

Комплектация

HIPER TWS Kang

Упакован в коробку с откидной крышкой. Нанесено изображение наушников и таблица с данными по характеристикам. Внутри они зафиксированы на пластиковой подложке.

HIPER TWS Kang

Комплект включает зарядный кейс, кабель USB, сменные силиконовый амбушюры, набор документации.

HIPER TWS Kang

Внешний вид

Обращает внимание на себя зарядный кейс. Часть его корпуса обтянута тканью, окрашенной в серый цвет. Она хорошо дополняет глянцевую крышку.

HIPER TWS Kang

За счет ткани улучшаются тактильные ощущения и повышает общий уровень практичности. Внутри него наушники фиксируются с помощью магнитов.

HIPER TWS Kang

При открытии крышки в рюкзаке или кармане они не выпадают. Зарядка чехла и наушников в нем проводится через USB-C.

HIPER TWS Kang

Корпус чашек HIPER TWS Kang каплевидной формы. Он защищен от попадания пыли и воды, соответствуя требованию стандарту IP54.

HIPER TWS Kang

В них можно будет гулять под дождем или снегом. Также эту особенность можно использовать для удаления загрязнений скапливаемых в ходе эксплуатации.

HIPER TWS Kang

На внешней стороне чашек расположена сенсорная зона управления. Управление осуществляется касаниями.

HIPER TWS Kang

Во время начала эксплуатации можно будет воспользоваться комплектной инструкцией, там описаны все сценарии. Это и перемотка треков, изменение громкости, ответить или отклонить входящий вызов.

HIPER TWS Kang

На ножке динамика фиксируются силиконовые амбушюры. В комплекте есть несколько вариантов, отличающихся габаритами. Можно подобрать, улучшив не только надежность посадки, но и качество пассивной звукоизоляции.

HIPER TWS Kang

Вес у них легкий. Качество сборки высокое. Внешний вид аккуратный.

Тесты

HIPER TWS Kang

В активное сопряжение переходят сразу после открытия крышки. После этого необходимо будет найти в списке доступных устройств. Для соединения используется актуальный модуль Bluetooth 5.0. Как и отмечали выше, поддерживаются кодеки SBC и AAC.

HIPER TWS Kang

Мы тестирование проводили со смартфоном OnePlus 8 Pro. За время длительного теста проблем с качеством соединения замечено не было. Использовать можно как в паре, так и только один из наушников в режиме разговорной гарнитуры.

HIPER TWS Kang

В отличие от рассмотренных ранее моделей тут используется чип Realtek, отвечающий за обработку звука. Он улучшает общую детализацию звука. Понравилось звучание инструментальных и классических композиций. Ровный звук, без артефактов и шумов.

HIPER TWS Kang

Встроенный микрофон у HIPER TWS Kang передает голос без искажения. За время тестирования в этих наушниках принимали участие в двух удаленных совещаниях.

HIPER TWS Kang

Аккумулятора хватает на 3 часа работы при прослушивании музыки на высоком уровне громкости. В комплектном зарядном кейсе заряд восстановится за 1.5 часа.

HIPER TWS Kang

Длительное ношение не вызывает чувства дискомфорта. В ушах сидят плотно, во время пробежек из ушей не выпадают. Слушали в них музыку и смотрели ролики во время ходьбы на беговой дорожке.

HIPER TWS Kang

Итоги по HIPER TWS Kang

HIPER TWS Kang предлагают встроенный чип Realtek, сенсорное управление, компактный корпус с защитой от влаги, сменные амбушюры, легкий вес, актуальный Bluetooth 5.0 с кодеками AAC и SBC, голосовые подсказки на русском языке, интересное исполнение кейса. Не устроить могут средние показатели автономной работы.
Комментарии и отзывы HIPER TWS Kang
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