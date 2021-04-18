Обзор HIPER TWS Nofa. Легкие и компактные беспроводные наушники

Тестируемую сегодня наушники HIPER TWS Nofa отличает легкий вес и компактный зарядный кейс. Как и рассмотренные ранее модели этого производителя используется актуальный модуль беспроводной связи. Из особенностей также отмечаются защита от воды и детализированная звуковая сцена.

HIPER TWS Nofa обзор

Рекомендованная стоимость составляет 2 990 рублей.

Комплектация

Внутри коробки покупатель обнаружит зарядный кейс, USB-кабель, сменные силиконовые амбушюры и руководство пользователя. Упакованы в коробку из плотного картона со светолым оформлением.

Внешний вид

Зарядный кейс с закругленными боковыми гранями. Корпус выполнен из черного пластика с глянцевым покрытием.

Оснащен он аккумулятором с емкостью 480 мАч. Внутри два посадочных места с магнитным креплением. В собранном состоянии они также будут защищены еще крышкой.

Из недостатков можно выделить выбор в пользу морально устаревшего microUSB. Расположено гнездо питания на основании.

Корпус наушников также выполнен из черного пластика. Качество сборки высокое.

На внешней стороне светодиодный индикатор и сенсорная зона управления. Переключение треков, изменение громкости, ответ на входящий вызов и активация голосового помощника осуществляется касаниями.

Весь список команд описан в комплектной инструкции. HIPER TWS Nofa поддерживает голосовые подсказки по изменению ключевых рабочих статусов на русском языке.

На ножку динамика ставятся силиконовые амбушюры. В комплекте есть несколько пар, отличающихся размером. Можно будет подобрать оптимальное прилегание с хорошим уровнем пассивной звукоизоляции.

Есть защита от воды и пыли. Она здесь соответствует стандарту IP54. В них можно тренироваться и гулять под дождем.

Тесты

Оснащаются наушники 9 мм динамиками. Чистый и насыщенный звук. Есть запас по громкости. Главный акцент в звуковой сцене сделан на средние частоты. В целом, особенно с учетом стоимости, хорошо показали себя при прослушивании разножанровой музыки с облачных сервисов.

Помимо обычного ношения, также использовали HIPER TWS Nofa во время тренировок на беговой дорожке. Из ушей не выпадали. За пределы ушной раковины выступают незначительно.

Оснащаются наушники микрофоном. Есть он на каждой из гарнитур. Позволяют отвечать на входящий вызов. Тут он всенаправленный, без системы шумоподавления. Голос передают без искажения.

Каждый из них получил батарею с емкостью 30 мАч. Она дает около 3 часов воспроизведения на высоком уровне громкости. Встроенный кейс дает 4 полных цикла зарядки. Восстановление заряда проходит за 1.5 часа.

Итоги

HIPER TWS Nofa – беспроводные наушники с Bluetooth 5.0, подсказками на русском языке и сенсорным управлением. Аккуратное исполнение корпуса и защиты от воды по стандарту IP54. Хорошие показатели автономной работы.