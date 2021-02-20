Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54

Тестируемые сегодня беспроводные наушники HIPER TWS Pull оснащены новым чипсетом Bluetrum, обеспечивающим ровный и чистый звук. Помимо этого, отмечаются высокая эргономика, чехол-зарядка, сенсорное управление, защищенный от пыли и влаги корпус, русскоговорящее меню.

HIPER TWS Pull

Это недорогая модель, продажи ее уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 3 290 рублей.

Комплектация

HIPER TWS Pull

Упакованы в коробку со светлым оформлением и прозрачной крышкой, позволяющей оценить внешний вид наушников и чехла до распаковки. Стартовый набор также включает USB-кабель, две дополнительные пары амбушюр и руководство пользователя.

HIPER TWS Pull

Внешний вид

Доступны только в черном варианте исполнения. Сопровождаются чехлом-зарядкой с откидной крышкой.

HIPER TWS Pull

Внутри два посадочных места с магнитным креплением. Контролировать процесс зарядки можно с помощью светодиодных индикаторов.

HIPER TWS Pull

На боковой грани microUSB. В комплекте идет соответствующий кабель. Компактные габариты. Позволят разместить его в кармане.

HIPER TWS Pull

Форма у наушников HIPER TWS Pull традиционная. Шаровидный корпус и вытянутая ножка.

HIPER TWS Pull

Отмечается защита от пыли и влагозащиты, соответствующая стандарту IP54. Носить можно будет под дождем и снегом.

HIPER TWS Pull

Управление сенсорное. Активная зона расположена на внешней стороне ножки. В комплектной инструкции подробно описаны сценарии управления.

HIPER TWS Pull

На нажатия реагируют точно. Можно отвечать на входящий вызов, переключать треки, изменять громкость. Ложных срабатываний при попадании капель воды замечено не было.

HIPER TWS Pull

Дополнительно к установленной паре силиконовых амбушюр, идет еще две пары, давая возможность подобрать оптимальное прилегание под особенности строения ушной раковины.

HIPER TWS Pull

Тесты

HIPER TWS Pull

Для подключения здесь используется актуальный Bluetooth 5.0. Процесс сопряжения традиционный. Дальность стабильного соединения до 10 метров. Наушники можно использовать в паре или подключая только один из них. Звук передается без слышимых артефактов и искажений.

HIPER TWS Pull

Установленные в HIPER TWS Pull динамики с частотой воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Звуковая сцена сбалансированная. Подойдут для музыки разных жанров, включая классику и рук. Присутствует запас по громкости.

HIPER TWS Pull

Длительное ношение не вызывало дискомфорта. При резких движениях головы из ушей не выпадают. За время тестов мы использовали их в помещении, на улице, а также в фитнес зале.

HIPER TWS Pull

Встроенного аккумулятора хватает на 2.5 часа воспроизведения на высоком уровне громкости. С помощью комплектного чехла-зарядки можно провести 2 полных цикла. Емкость аккумулятора в наушниках – 40 мАч, емкость чехла – 400 мАч.

HIPER TWS Pull

Итоги по HIPER TWS Pull

HIPER TWS Pull – недорогие беспроводные наушники с хорошим качеством звука. Лаконичный дизайн корпуса с защитой IP54, голосовые подсказки на русском языке, актуальный модуль соединения Bluetooth 5.0, умеренные показатели автономной работы, сенсорное управление, дополнительные пары силиконовых амбушюр.
Комментарии и отзывы HIPER TWS Pull
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