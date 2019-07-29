Обзор HIPER TWS SPORT. Беспроводные наушники для фитнеса и спорта

Большинство беспроводных наушников формата TWS ориентированы на обычную повседневную эксплуатацию в качестве разговорной гарнитуры и, к сожалению, не позволяют комфортно заниматься фитнесом и спортом. Тестируемые сегодня наушники HIPER TWS SPORT сохраняя преимущество в виде полного отсутствия проводов, предлагают сразу ряд конструктивных особенностей, выполненных с учетом требований любителей активного образа жизни.

HIPER TWS SPORT обзор

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться с вами опытом её эксплуатации. Рекомендованная стоимость составляет 2990 рублей, уже стартовал предзаказ на официальном сайте.

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с нанесенной подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри зафиксированы на жесткой подложке, предотвращающей получение повреждений при транспортировке.

Комплект включает сменные амбушюры, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

HIPER TWS SPORT полностью соответствуют формату TWS, особенностью которого является полное отсутствие соединительного кабеля между чашками.

Внешний вид с заделом на премиальность. В оформлении сочетаются зоны с лакированным покрытием и матовым черным.

Для надежной фиксации в ушной раковине основная часть наушников дополнена тыловым блоком, за счет которого ушная раковина обхватывается полностью.

В комплекте покупатель получает две пары дополнительных силиконовых амбушюр. Так можно будет подобрать оптимальный размер под свои анатомические особенности.

На внутренней грани основного блока находятся механические кнопки управления, немного выступающие за пределы корпуса. Они хорошо определяются слепым методом.

Управление интуитивное. С помощью кнопок переключаются треки, идет ответ на входящие вызовы, ставится воспроизведение на паузу и изменяется громкость.

С тыльной части двух наушников расположены microUSB разъемы. Тут они используются для восстановления заряда аккумулятора.

Заряжать можно как по одной чашке в раздельности, так и вместе. Для удобства производитель предусмотрел в комплекте разветвленный кабель. С ним потребуется наличие только одного свободного полноразмерного USB.

На внешней стороне чашек хромированная вставка с текстурным рисунком. Рядом логотип производителя, не привлекающий к себе повышенного внимания.

Тесты

Корпус наушников защищен, соответствуя стандарту IP54. Им ее страшны пробежки и прогулки под дождем, а также выделение пота во время активного спорта.Наши редакторы сталкиваются с фитнесом и спортом не только в теории, тем интереснее изучение спортивных наушников. HIPER TWS SPORT мы использовали в течение нескольких недель во время силовых занятий и кардиотренировок. За это время не возникало проблем с выпадением или смещением чашек. Сидят плотно, уже через короткое интервал времени, не отвлекая во время ношения.

Полное отсутствие проводов положительно сказывается на резких движениях головы. Еще одно видимое преимущество заключается в возможности использовании только одной из чашек, сохраняя контроль за происходящим вокруг. Это будет полезно во время занятий велоспортом или прогулок в оживленных пространствах.

В отличие от большинства рассмотренных ранее TWS-наушников в HIPER TWS SPORT не используется зарядная док-станция. Восстановить заряд можно будет распространённым microUSB кабелем. Минус такого подхода заключается в необходимости иметь под рукой внешнюю батарейку или розетку с адаптером питания.

Встроенного аккумулятора с емкостью 90 мАч хватает на 8 часов воспроизведения музыки на среднем уровне громкости. Показатели автономности хорошие. На полный цикл зарядки потребуется около 2 часов. Для синхронизации со смартфоном используется актуальная версия протокола Bluetooth 5.0 Low Energy. Поддерживаются кодеки HSP, HFP, A2DP, AVRCP. С учетом невысокой стоимости ожидаемо нет кодека aptX HD. Дальность стабильного сопряжения до 20 метров. Связь стабильная, звук передается без искажений.

Наушники предлагают хорошо сбалансированное звучание на широком диапазоне частот. По личным ощущениям, наибольший акцент сделан на средние частоты. Басы мягкие, верхние частоты недостаточно выразительные. В целом наушники позволят с комфортом наслаждаться разножанровыми композициями.

Итоги по HIPER TWS SPORT

В завершении отметим встроенными микрофон. Так можно будет ответить на входящий вызов, не извлекая смартфон из кармана. Микрофон всенаправленный, шумоподавление не поддерживается.HIPER TWS SPORT – добротные беспроводные наушники TWS-формата. Полное отсутствие проводов, премиальный внешний вид, сменные амбушюры в комплекте, долгое время автономной работы, заряда распространённым типом кабеля, выверенная эргономика, встроенные кнопки управления, защита IP54, микрофон и Bluetooth 5.0.