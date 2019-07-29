Обзор HIPER TWS SPORT. Беспроводные наушники для фитнеса и спорта

2019-07-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HIPER TWS SPORT; [327]
Большинство беспроводных наушников формата TWS ориентированы на обычную повседневную эксплуатацию в качестве разговорной гарнитуры и, к сожалению, не позволяют комфортно заниматься фитнесом и спортом. Тестируемые сегодня наушники HIPER TWS SPORT сохраняя преимущество в виде полного отсутствия проводов, предлагают сразу ряд конструктивных особенностей, выполненных с учетом требований любителей активного образа жизни.

HIPER TWS SPORT

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться с вами опытом её эксплуатации. Рекомендованная стоимость составляет 2990 рублей, уже стартовал предзаказ на официальном сайте.

HIPER TWS SPORT обзор

Комплектация

HIPER TWS SPORT

Поставляются в коробке из плотного картона с нанесенной подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри зафиксированы на жесткой подложке, предотвращающей получение повреждений при транспортировке.

HIPER TWS SPORT

Комплект включает сменные амбушюры, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

HIPER TWS SPORT

Внешний вид

HIPER TWS SPORT полностью соответствуют формату TWS, особенностью которого является полное отсутствие соединительного кабеля между чашками.

HIPER TWS SPORT

Внешний вид с заделом на премиальность. В оформлении сочетаются зоны с лакированным покрытием и матовым черным.

HIPER TWS SPORT

Для надежной фиксации в ушной раковине основная часть наушников дополнена тыловым блоком, за счет которого ушная раковина обхватывается полностью.

HIPER TWS SPORT

В комплекте покупатель получает две пары дополнительных силиконовых амбушюр. Так можно будет подобрать оптимальный размер под свои анатомические особенности.

HIPER TWS SPORT

На внутренней грани основного блока находятся механические кнопки управления, немного выступающие за пределы корпуса. Они хорошо определяются слепым методом.

HIPER TWS SPORT

Управление интуитивное. С помощью кнопок переключаются треки, идет ответ на входящие вызовы, ставится воспроизведение на паузу и изменяется громкость.

HIPER TWS SPORT

С тыльной части двух наушников расположены microUSB разъемы. Тут они используются для восстановления заряда аккумулятора.

HIPER TWS SPORT

Заряжать можно как по одной чашке в раздельности, так и вместе. Для удобства производитель предусмотрел в комплекте разветвленный кабель. С ним потребуется наличие только одного свободного полноразмерного USB.

HIPER TWS SPORT

На внешней стороне чашек хромированная вставка с текстурным рисунком. Рядом логотип производителя, не привлекающий к себе повышенного внимания.

HIPER TWS SPORT

Корпус наушников защищен, соответствуя стандарту IP54. Им ее страшны пробежки и прогулки под дождем, а также выделение пота во время активного спорта.

Тесты

Наши редакторы сталкиваются с фитнесом и спортом не только в теории, тем интереснее изучение спортивных наушников. HIPER TWS SPORT мы использовали в течение нескольких недель во время силовых занятий и кардиотренировок. За это время не возникало проблем с выпадением или смещением чашек. Сидят плотно, уже через короткое интервал времени, не отвлекая во время ношения.

HIPER TWS SPORT

Полное отсутствие проводов положительно сказывается на резких движениях головы. Еще одно видимое преимущество заключается в возможности использовании только одной из чашек, сохраняя контроль за происходящим вокруг. Это будет полезно во время занятий велоспортом или прогулок в оживленных пространствах.

HIPER TWS SPORT

В отличие от большинства рассмотренных ранее TWS-наушников в HIPER TWS SPORT не используется зарядная док-станция. Восстановить заряд можно будет распространённым microUSB кабелем. Минус такого подхода заключается в необходимости иметь под рукой внешнюю батарейку или розетку с адаптером питания.

HIPER TWS SPORT

Встроенного аккумулятора с емкостью 90 мАч хватает на 8 часов воспроизведения музыки на среднем уровне громкости. Показатели автономности хорошие. На полный цикл зарядки потребуется около 2 часов. Для синхронизации со смартфоном используется актуальная версия протокола Bluetooth 5.0 Low Energy. Поддерживаются кодеки HSP, HFP, A2DP, AVRCP. С учетом невысокой стоимости ожидаемо нет кодека aptX HD. Дальность стабильного сопряжения до 20 метров. Связь стабильная, звук передается без искажений.

HIPER TWS SPORT

Наушники предлагают хорошо сбалансированное звучание на широком диапазоне частот. По личным ощущениям, наибольший акцент сделан на средние частоты. Басы мягкие, верхние частоты недостаточно выразительные. В целом наушники позволят с комфортом наслаждаться разножанровыми композициями.

HIPER TWS SPORT

В завершении отметим встроенными микрофон. Так можно будет ответить на входящий вызов, не извлекая смартфон из кармана. Микрофон всенаправленный, шумоподавление не поддерживается.

Итоги по HIPER TWS SPORT

HIPER TWS SPORT – добротные беспроводные наушники TWS-формата. Полное отсутствие проводов, премиальный внешний вид, сменные амбушюры в комплекте, долгое время автономной работы, заряда распространённым типом кабеля, выверенная эргономика, встроенные кнопки управления, защита IP54, микрофон и Bluetooth 5.0.

Комментарии и отзывы HIPER TWS SPORT
Смартфон LG V30 обновили до Android 9 Pi...
Смартфон LG V30 обновили до Android 9 PiКомпания LG начала распространение стабильной версии прошивки под номером PKQ1.190414.001 на базе Android...
Смартфон Redmi Note 7 подешевел...
Смартфон Redmi Note 7 подешевелКомпания Xiaomi официально объявила о снижении цены на смартфон Redmi Note 7. Речь идет о версии с 6 ГБ о...
Нюансы покупки лицензионного программно...
Нюансы покупки лицензионного программноНесмотря на то, что в нашей стране корпорацию Майкрософт не критикует только ленивый, мы должны отмети...
Как начать свой бизнес на расходных мате...
Как начать свой бизнес на расходных матеХотите заняться выгодным бизнесом и получать стабильный доход? Хороший вариант – это торговля расх...
Смартфон HTC Wildfire X получит очень ши...
Смартфон HTC Wildfire X получит очень шиВ базе данных Android Enterprise обнаружились первые подробности о новом смартфоне компании HTC, который ...
Xiaomi Mi Mix 4 с поддержкой 5G засветил...
Xiaomi Mi Mix 4 с поддержкой 5G засветилВ базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о некоем смартфоне Xiaomi с модельным ном...
Опубликованы ночные фото с камеры смартф...
Опубликованы ночные фото с камеры смартфГенеральный директор Nubia Technology Ни Фэй поделился очередной фотографией, сделанной на еще не предста...
В сеть утекли характеристики фотокамеры ...
В сеть утекли характеристики фотокамеры В конце августа компания Canon проведет презентацию, на которой покажут камеры Canon EOS 90D, EOS M5 Mark...


Обзор HIPER TWS SPORT. Беспроводные наушники для фитнеса и спортаОбзор HIPER TWS SPORT. Беспроводные наушники для фитнеса и спорта
Обзор Defender Aurora S40 BT. Акустическая система 2.0 с BluetoothОбзор Defender Aurora S40 BT. Акустическая система 2.0 с Bluetooth
Обзор плюсов и минусов смартфона OnePlus 7 12/256GBОбзор плюсов и минусов смартфона OnePlus 7 12/256GB
Обзор HARPER DVHR-410. Недорогой Full HD видеорегистраторОбзор HARPER DVHR-410. Недорогой Full HD видеорегистратор
Обзор плюсов и минусов ASUS Zenfone 6. Альтернативный флагман с откидной камеройОбзор плюсов и минусов ASUS Zenfone 6. Альтернативный флагман с откидной камерой
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт25 июля в Москве прошла презентация смартфона Honor 20 Pro. Если вкратце, новинка получила сразу четыре т...
Обзор Redfin. Покупаем себе домик...
Обзор Redfin. Покупаем себе домикДавайте выберем себе домик за 50 миллионов долларов где-то в Беверли-Хиллз. Думаете, что это сложно или у...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeFor...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForКомпания NVIDIA представила свою новую линейку видеокарт с индексом Super в названии, которые отличаются ...
Обзор Simpler. Учим английский легко...
Обзор Simpler. Учим английский легкоЕсли вы большой фанат иностранных языков или просто понимаете, что нужно изучать английский, то у нас для...
Предварительный обзор Aorus GeForce RTX ...
Предварительный обзор Aorus GeForce RTX Сегодня мы поговорим о свежей видеокарте, которая вот только-только сегодня была анонсирована и уже совсе...
Обзор Road Trip 2. Необычная гонка...
Обзор Road Trip 2. Необычная гонкаСовременные казуальные мобильные игры потеряли всю свою уникальность и интересность — разработчики не при...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Довольно часто на рынок выходят мониторы, которые созданы специально для геймеров, ценящих качество изобр...
Обзор Bring!. Шикарный список покупок...
Обзор Bring!. Шикарный список покупокЕсли у вас есть проблемы с покупками и вы не совсем привыкли записывать списки покупок в текстовом вариан...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor