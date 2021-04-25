Обзор HIPER TWS Skat. Беспроводные наушники с защитой от воды

Для тестируемой сегодня гарнитуры HIPER TWS Skat заявлены адаптивная эргономика и сенсорное управление, а также чистый звук. Использует актуальный Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Из особенностей выделяют хорошие показатели автономной работы, русскоговорящее меню и защиту от воды.

HIPER TWS Skat

Рекомендованная стоимость 4 390 рублей.

HIPER TWS Skat обзор

Комплектация

Упакована в коробку с откидной крышкой. Внутри зарядный кейс и наушники зафиксированы во вспененной подложке.

HIPER TWS Skat

Комплект также включает сменные амбушюры, ушки USB-кабель и руководство пользователя.

HIPER TWS Skat

Внешний вид

Зарядный кейс в форме шайбы. Крышка металлическая с аккуратным шлицем по периметру и логотипом на крышке.

HIPER TWS Skat

На боковой грани USB-С. Соответствующий кабель идет в комплекте. Для зарядного устройства можно использовать любой свободный USB.

HIPER TWS Skat

Основание прорезинено. Нанесена техническая информация. Не скользит при размещении на ровной поверхности.

HIPER TWS Skat

Два посадочных места с магнитным креплением. Отметки по правому и левому наушнику. В центре ряд из четырех светодиодных индикаторов, отображающий уровень заряда.

HIPER TWS Skat

Корпус наушников каплевидной формы. Внешняя часть сенсорная. Управление воспроизведением, громкостью, ответ на входящий вызов. Длительное касание активирует голосовой помощник.

HIPER TWS Skat

HIPER TWS Skat ключевые изменения рабочих статусов сопровождает голосовыми подсказками на русском языке.

HIPER TWS Skat

Тут помимо съемных амбушюр, есть еще внешний контур с язычком. С этим вторым контуром они дополнительно фиксируются во внутренней части ушной раковины.

HIPER TWS Skat

В комплекте несколько вариантов, отличающихся размером. Есть возможность подобрать оптимальный размер.

HIPER TWS Skat

На каждом из наушников микрофон. Светодиодные индикаторы активности. Вес у корпуса легкий.

HIPER TWS Skat

Устойчивы к попаданию пыли и воды. Прогулка в них при внезапно начавшемся дожде не приведет к фатальным последствиям.

HIPER TWS Skat

Тесты

HIPER TWS Skat

В режим сопряжения переходят при открытии крышки. Тестирование велось со смартфоном vivo X60 Pro. За время длительных тестов проблем с качеством соединения выявлено не было. Установлен актуальный модуль Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков.

HIPER TWS Skat

По воспроизведению у HIPER TWS Skat огрехов нет. Чистое звучание с акцентом на средние частоты. Басы тоже присутствуют, а вот верхние частоты выражены слабее. Использовались наушники для игр, просмотра фильмов и музыки.

HIPER TWS Skat

В ушах сидят плотно. При прыжках и беге не выпадают. Они удобнее, чем модели без амбушюров. Длительное ношение не вызывает дискомфорта и неприятных ощущений.

HIPER TWS Skat

На высоком уровне громкости хватает на 4 часа. В зарядном кейсе можно будет провести два полных цикла зарядки. Работать могут как стереопарой так и в качестве разговорной гарнитуры. Использование USB-C позволит не брать с собой в поездки дополнительный кабель.

HIPER TWS Skat

Итоги

HIPER TWS Skat – сбалансированные TWS-наушники с Bluetooth 5.0. Хорошее качество звука, зарядный кейс в виде шайбы с USB-C, стильный внешний вид, защита от воды IP54, голосовые подсказки на русском языке, поддержка голосовых ассистентов, легкий вес.
Комментарии и отзывы HIPER TWS Skat
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