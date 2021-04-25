Обзор HIPER TWS Skat. Беспроводные наушники с защитой от воды

Для тестируемой сегодня гарнитуры HIPER TWS Skat заявлены адаптивная эргономика и сенсорное управление, а также чистый звук. Использует актуальный Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Из особенностей выделяют хорошие показатели автономной работы, русскоговорящее меню и защиту от воды.

HIPER TWS Skat обзор

Рекомендованная стоимость 4 390 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с откидной крышкой. Внутри зарядный кейс и наушники зафиксированы во вспененной подложке.

Комплект также включает сменные амбушюры, ушки USB-кабель и руководство пользователя.

Внешний вид

Зарядный кейс в форме шайбы. Крышка металлическая с аккуратным шлицем по периметру и логотипом на крышке.

На боковой грани USB-С. Соответствующий кабель идет в комплекте. Для зарядного устройства можно использовать любой свободный USB.

Основание прорезинено. Нанесена техническая информация. Не скользит при размещении на ровной поверхности.

Два посадочных места с магнитным креплением. Отметки по правому и левому наушнику. В центре ряд из четырех светодиодных индикаторов, отображающий уровень заряда.

Корпус наушников каплевидной формы. Внешняя часть сенсорная. Управление воспроизведением, громкостью, ответ на входящий вызов. Длительное касание активирует голосовой помощник.

HIPER TWS Skat ключевые изменения рабочих статусов сопровождает голосовыми подсказками на русском языке.

Тут помимо съемных амбушюр, есть еще внешний контур с язычком. С этим вторым контуром они дополнительно фиксируются во внутренней части ушной раковины.

В комплекте несколько вариантов, отличающихся размером. Есть возможность подобрать оптимальный размер.

На каждом из наушников микрофон. Светодиодные индикаторы активности. Вес у корпуса легкий.

Устойчивы к попаданию пыли и воды. Прогулка в них при внезапно начавшемся дожде не приведет к фатальным последствиям.

Тесты

В режим сопряжения переходят при открытии крышки. Тестирование велось со смартфоном vivo X60 Pro. За время длительных тестов проблем с качеством соединения выявлено не было. Установлен актуальный модуль Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков.

По воспроизведению у HIPER TWS Skat огрехов нет. Чистое звучание с акцентом на средние частоты. Басы тоже присутствуют, а вот верхние частоты выражены слабее. Использовались наушники для игр, просмотра фильмов и музыки.

В ушах сидят плотно. При прыжках и беге не выпадают. Они удобнее, чем модели без амбушюров. Длительное ношение не вызывает дискомфорта и неприятных ощущений.

На высоком уровне громкости хватает на 4 часа. В зарядном кейсе можно будет провести два полных цикла зарядки. Работать могут как стереопарой так и в качестве разговорной гарнитуры. Использование USB-C позволит не брать с собой в поездки дополнительный кабель.

Итоги

HIPER TWS Skat – сбалансированные TWS-наушники с Bluetooth 5.0. Хорошее качество звука, зарядный кейс в виде шайбы с USB-C, стильный внешний вид, защита от воды IP54, голосовые подсказки на русском языке, поддержка голосовых ассистентов, легкий вес.