Обзор HIPER TWS Smart 2. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0

Сегодня мы рассмотрим нового поколение недорогих беспроводных TWS наушников HIPER TWS Smart 2. Несмотря на невысокую стоимость, здесь используется актуальный протокол Bluetooth 5.0. Помимо этого наушники комплектуются зарядной док-станцией с дополнительным аккумулятором.

HIPER TWS Smart 2 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 1990 рублей. Доступны эксклюзивно в сети Ситилинк.

Комплектация

Покупатель получает наушники в компактной коробке со светлым оформлением. Комплект включает набор сменных амбушюр, зарядный кабель и док-станцию.

Внешний вид

Корпус в виде компактных капелек из черного пластика с софт-тач покрытием. Внутренняя часть повторяет форму ушной раковины, обеспечивая плотное прилегание.

Амбушюры съемные. В комплекте есть сменные пары, отличающиеся размерами.

Корпус HIPER TWS Smart 2 не может похвастать наличием защиты от влаги и пыли. Но за время эксплуатации мы носили их на улице под дождем и во время тренировок, это не привело к выходу из строя.

На внешней стороне вставка с логотипом производителя и хромированной окантовкой. Рядом светодиодный индикатор активности.

В комплекте с наушниками идет зарядная станция, выполненная в виде кейса с посадочными местами под два наушника.

Сама станция подключается к блоку питания через microUSB-разъем. Есть встроенный аккумулятор, используемый для восстановления заряда наушников. Поддерживается сквозная зарядка.

Тесты

В режим сопряжения HIPER TWS Smart 2 автоматически входят при извлечении из зарядной станции. Выбираются наушники из списка доступных устройств. Используется Bluetooth 5.0. При возврате в станцию выключаются. Изменение рабочего статуса сопровождается голосовыми подсказками на английском языке.

Использовать можно как в паре, так и по отдельности. Управлять воспроизведением можно с помощью сенсорной зоны на чашках. Короткое нажатие ставит на паузу, длительное переключает на следующий трек. Двойным нажатием можно активировать голосовой вызов последнему абоненту.

По звучанию все неплохо. В звуковой сцене акцент сделан на высокие частоты. Басы явно не самая сильная сторона этой гарнитуры. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции и запаса по громкости.

В плане эргономики нареканий за время длительных тестов не возникло. Они не выпадают во время пеших прогулок, пробежек и занятий фитнесом. Встроенного аккумулятора хватает примерно на 2 часа беспрерывного прослушивания музыки.

Итоги по HIPER TWS Smart 2

HIPER TWS Smart 2 при невысокой стоимости в 1990 рублей предлагают хорошее качество исполнения. Отсутствие огрехов в звуковой сцене, удобная форма, наличие в комплекте зарядной станции, приятный внешний вид, сменные амбушюры.