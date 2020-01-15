Обзор HIPER TWS Smart 2. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0

2020-01-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HIPER TWS Smart 2; [286]
Сегодня мы рассмотрим нового поколение недорогих беспроводных TWS наушников HIPER TWS Smart 2. Несмотря на невысокую стоимость, здесь используется актуальный протокол Bluetooth 5.0. Помимо этого наушники комплектуются зарядной док-станцией с дополнительным аккумулятором.

HIPER TWS Smart 2

Рекомендованная стоимость составляет 1990 рублей. Доступны эксклюзивно в сети Ситилинк.

HIPER TWS Smart 2 обзор

Комплектация

Покупатель получает наушники в компактной коробке со светлым оформлением. Комплект включает набор сменных амбушюр, зарядный кабель и док-станцию.

HIPER TWS Smart 2

Внешний вид

Корпус в виде компактных капелек из черного пластика с софт-тач покрытием. Внутренняя часть повторяет форму ушной раковины, обеспечивая плотное прилегание.

HIPER TWS Smart 2

Амбушюры съемные. В комплекте есть сменные пары, отличающиеся размерами.

HIPER TWS Smart 2

Корпус HIPER TWS Smart 2 не может похвастать наличием защиты от влаги и пыли. Но за время эксплуатации мы носили их на улице под дождем и во время тренировок, это не привело к выходу из строя.

HIPER TWS Smart 2

На внешней стороне вставка с логотипом производителя и хромированной окантовкой. Рядом светодиодный индикатор активности.

HIPER TWS Smart 2

В комплекте с наушниками идет зарядная станция, выполненная в виде кейса с посадочными местами под два наушника.

HIPER TWS Smart 2

Сама станция подключается к блоку питания через microUSB-разъем. Есть встроенный аккумулятор, используемый для восстановления заряда наушников. Поддерживается сквозная зарядка.

HIPER TWS Smart 2

Тесты

В режим сопряжения HIPER TWS Smart 2 автоматически входят при извлечении из зарядной станции. Выбираются наушники из списка доступных устройств. Используется Bluetooth 5.0. При возврате в станцию выключаются. Изменение рабочего статуса сопровождается голосовыми подсказками на английском языке.

HIPER TWS Smart 2

Использовать можно как в паре, так и по отдельности. Управлять воспроизведением можно с помощью сенсорной зоны на чашках. Короткое нажатие ставит на паузу, длительное переключает на следующий трек. Двойным нажатием можно активировать голосовой вызов последнему абоненту.

HIPER TWS Smart 2

По звучанию все неплохо. В звуковой сцене акцент сделан на высокие частоты. Басы явно не самая сильная сторона этой гарнитуры. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции и запаса по громкости.

HIPER TWS Smart 2

В плане эргономики нареканий за время длительных тестов не возникло. Они не выпадают во время пеших прогулок, пробежек и занятий фитнесом. Встроенного аккумулятора хватает примерно на 2 часа беспрерывного прослушивания музыки.

HIPER TWS Smart 2

Итоги по HIPER TWS Smart 2

HIPER TWS Smart 2 при невысокой стоимости в 1990 рублей предлагают хорошее качество исполнения. Отсутствие огрехов в звуковой сцене, удобная форма, наличие в комплекте зарядной станции, приятный внешний вид, сменные амбушюры.

Комментарии и отзывы HIPER TWS Smart 2
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