Обзор HIPER WG301 HUND. Игровой корпус с подсвечиваемой боковой панелью

Тестируемый сегодня корпус HIPER WG301 HUND, созданный под сборку игровых систем и выполненный в формате Mid Tower. Его отличает строгий внешний вид с панелями из закаленного стекла. Из его особенностей производитель отмечает защиту от пыли, поддержку до 4 накопителей, видеокарты длиной до 330 мм, системы жидкостного охлаждения до 240 мм. В нем мы собрали систему с материнской платой Z690 и новой памятью Kingston FURY Burst DDR5.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 7 999 рублей.Упакован в коробку из неокрашенного картона. Комплект включает нейлоновые стяжки, различные винты, а также инструкцию по сборке на русском языке.

HIPER WG301 HUND обзор

Внешний вид

Выверенные линии, ровные панели и прямые углы. Монолит, со строгим стилем.

Направленность на игровой сегмент выдает зона с подсветкой на боковой грани. Оформлена она в виде сложно-геометрического рисунка. Занимает всю площадь боковой стороны разграничительной перегородки.

Многоцветный эффект, который удачно дополняет общий внешний вид этого корпуса. Она не синхронизируемая, питание на нее подается в скрытом отсеке через линию MOLEX.

Для переключения эффектов выведена отдельная кнопка на верхней панели. Также панель разъемов включает кнопки включения и перезагрузки, два USB 2.0, один USB 3.0, два аудиоразъема.

Основная боковая стенка выполнена из цельного закаленного стекла. Она с тонированным покрытием. По краям пластиковые зоны, вентиляционная решетка на которых имеет схожий рисунок с зоной подсветкой.

Крепится на петлях. У нее удобный способ открытия и закрытия. Есть возможность зафиксировать, исключив случайное открытие.

Лицевая панель у HIPER WG301 HUND также из цельного закаленного стекла. За ней расположена стальная сетка с вырезами в виде сот и ушки с посадочными местами под установку вентиляторов.

Еще одна вентиляционная решетка на верхней грани. Она сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.

Правая стенка из цельного листа металла, окрашенного в черный цвет. Есть ребра усиления, для предотвращения скручивания.

Панель под видеокарты и платы расширения со схемой 7+2. Только одна из заглушек использует винтовое соединение, остальные штампованные, они не предполагают обратную установку. Как итог этот корпус оптимален под одну сборку и дальнейшую ее длительную эксплуатацию, а не частые пересборки.

На основании пластиковые ножки с резиновыми накладками. В зоне блока питания есть противопылевым фильтром.

Начинка

HIPER WG301 HUND поддерживает материнские платы до ATX-типоразмера. Зона с материнской платы выделена в виде отдельной камеры. Есть вырез, упрощающий монтаж системы охлаждения.

Для башенного охлаждения высота ограничивается отметкой 160 мм. Можно выбрать жидкостную систему охлаждения с радиатором типоразмера 240 мм.

В отличие от изученного ранее HIPER HG300 TWILIGHT , тут нет комплектных вентиляторов, вопрос организации движения воздуха внутри корпуса, решает сам пользователь.

Установить можно три 120 мм вентилятора на переднюю стенку, два сверху, два снизу и один сзади.

Блок питания, накопители и вся лишняя длина кабелей будут скрыты во внутренней камере. Между собой они разделены металлической стенкой. По периметру распределены вырезы для аккуратного подвода кабелей. Есть ушки под пластиковые и нейлоновые стяжки. Расстояния до боковой стенки достаточно для укладки питающих и интерфейсных кабелей.

Поддерживаются модульные блоки питания и к их панели разъемов всегда будет свободный доступ для возможного подключения и отключения линий.

Сборка

Видеокарты длиной до 330 мм можно ставить как в горизонтальной ориентации, так и вертикальной. Но под вертикальную лучше выбирать версии с турбинным охлаждением или с жидкостным охлаждением.

Для охлаждения выбран башенный кулер с вертикальной ориентацией. Его тесты мы проводили на открытом стенде. Оптимальным сюда будет установка жидкостной системы с радиатором 240 мм, установив его на фронтальную сторону.

Итоги

HIPER WG301 HUND – корпус под сборку игровой системы под Full HD и 2К-разрешение с акцентом на внешний вид подбираемых компонентов. Его отличительными чертами является монолитность со стенками из тонированного закаленного стекла и зона с многоцветной подсветкой. Основное ограничение по подбору элементов для сборки системы касается невозможности установки радиатора с типоразмером 360 мм.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".