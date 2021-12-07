Обзор HIPER WG301 HUND. Игровой корпус с подсвечиваемой боковой панелью

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Направленность на игровой сегмент выдает зона с подсветкой на боковой грани. Оформлена она в виде сложно-геометрического рисунка. Занимает всю площадь боковой стороны разграничительной перегородки.
Многоцветный эффект, который удачно дополняет общий внешний вид этого корпуса. Она не синхронизируемая, питание на нее подается в скрытом отсеке через линию MOLEX.
Для переключения эффектов выведена отдельная кнопка на верхней панели. Также панель разъемов включает кнопки включения и перезагрузки, два USB 2.0, один USB 3.0, два аудиоразъема.
Основная боковая стенка выполнена из цельного закаленного стекла. Она с тонированным покрытием. По краям пластиковые зоны, вентиляционная решетка на которых имеет схожий рисунок с зоной подсветкой.
Крепится на петлях. У нее удобный способ открытия и закрытия. Есть возможность зафиксировать, исключив случайное открытие.
Лицевая панель у HIPER WG301 HUND также из цельного закаленного стекла. За ней расположена стальная сетка с вырезами в виде сот и ушки с посадочными местами под установку вентиляторов.
Еще одна вентиляционная решетка на верхней грани. Она сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.
Правая стенка из цельного листа металла, окрашенного в черный цвет. Есть ребра усиления, для предотвращения скручивания.
Панель под видеокарты и платы расширения со схемой 7+2. Только одна из заглушек использует винтовое соединение, остальные штампованные, они не предполагают обратную установку. Как итог этот корпус оптимален под одну сборку и дальнейшую ее длительную эксплуатацию, а не частые пересборки.
На основании пластиковые ножки с резиновыми накладками. В зоне блока питания есть противопылевым фильтром.
Для башенного охлаждения высота ограничивается отметкой 160 мм. Можно выбрать жидкостную систему охлаждения с радиатором типоразмера 240 мм.
В отличие от изученного ранее HIPER HG300 TWILIGHT, тут нет комплектных вентиляторов, вопрос организации движения воздуха внутри корпуса, решает сам пользователь.
Установить можно три 120 мм вентилятора на переднюю стенку, два сверху, два снизу и один сзади.
Блок питания, накопители и вся лишняя длина кабелей будут скрыты во внутренней камере. Между собой они разделены металлической стенкой. По периметру распределены вырезы для аккуратного подвода кабелей. Есть ушки под пластиковые и нейлоновые стяжки. Расстояния до боковой стенки достаточно для укладки питающих и интерфейсных кабелей.
Поддерживаются модульные блоки питания и к их панели разъемов всегда будет свободный доступ для возможного подключения и отключения линий.
Видеокарты длиной до 330 мм можно ставить как в горизонтальной ориентации, так и вертикальной. Но под вертикальную лучше выбирать версии с турбинным охлаждением или с жидкостным охлаждением.
В HIPER WG301 HUND собиралась система с материнской платой ASUS Prime Z690-A, процессором Intel Core i5-12600K и оперативной памятью Kingston FURY Burst DDR5.
Для охлаждения выбран башенный кулер с вертикальной ориентацией. Его тесты мы проводили на открытом стенде. Оптимальным сюда будет установка жидкостной системы с радиатором 240 мм, установив его на фронтальную сторону.