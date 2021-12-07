Обзор HIPER WG301 HUND. Игровой корпус с подсвечиваемой боковой панелью

Тестируемый сегодня корпус HIPER WG301 HUND, созданный под сборку игровых систем и выполненный в формате Mid Tower. Его отличает строгий внешний вид с панелями из закаленного стекла. Из его особенностей производитель отмечает защиту от пыли, поддержку до 4 накопителей, видеокарты длиной до 330 мм, системы жидкостного охлаждения до 240 мм. В нем мы собрали систему с материнской платой Z690 и новой памятью Kingston FURY Burst DDR5.

HIPER WG301 HUND

Средняя стоимость на момент публикации составляет 7 999 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона. Комплект включает нейлоновые стяжки, различные винты, а также инструкцию по сборке на русском языке.

HIPER WG301 HUND

HIPER WG301 HUND обзор

Внешний вид

Выверенные линии, ровные панели и прямые углы. Монолит, со строгим стилем.

HIPER WG301 HUND

Направленность на игровой сегмент выдает зона с подсветкой на боковой грани. Оформлена она в виде сложно-геометрического рисунка. Занимает всю площадь боковой стороны разграничительной перегородки.

HIPER WG301 HUND

Многоцветный эффект, который удачно дополняет общий внешний вид этого корпуса. Она не синхронизируемая, питание на нее подается в скрытом отсеке через линию MOLEX.

HIPER WG301 HUND

HIPER WG301 HUND

Для переключения эффектов выведена отдельная кнопка на верхней панели. Также панель разъемов включает кнопки включения и перезагрузки, два USB 2.0, один USB 3.0, два аудиоразъема.

HIPER WG301 HUND

Основная боковая стенка выполнена из цельного закаленного стекла. Она с тонированным покрытием. По краям пластиковые зоны, вентиляционная решетка на которых имеет схожий рисунок с зоной подсветкой.

HIPER WG301 HUND

Крепится на петлях. У нее удобный способ открытия и закрытия. Есть возможность зафиксировать, исключив случайное открытие.

HIPER WG301 HUND

Лицевая панель у HIPER WG301 HUND также из цельного закаленного стекла. За ней расположена стальная сетка с вырезами в виде сот и ушки с посадочными местами под установку вентиляторов.

HIPER WG301 HUND

Еще одна вентиляционная решетка на верхней грани. Она сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.

HIPER WG301 HUND

Правая стенка из цельного листа металла, окрашенного в черный цвет. Есть ребра усиления, для предотвращения скручивания.

HIPER WG301 HUND

Панель под видеокарты и платы расширения со схемой 7+2. Только одна из заглушек использует винтовое соединение, остальные штампованные, они не предполагают обратную установку. Как итог этот корпус оптимален под одну сборку и дальнейшую ее длительную эксплуатацию, а не частые пересборки.

HIPER WG301 HUND

На основании пластиковые ножки с резиновыми накладками. В зоне блока питания есть противопылевым фильтром.

HIPER WG301 HUND

Начинка

HIPER WG301 HUND поддерживает материнские платы до ATX-типоразмера. Зона с материнской платы выделена в виде отдельной камеры. Есть вырез, упрощающий монтаж системы охлаждения.

HIPER WG301 HUND

Для башенного охлаждения высота ограничивается отметкой 160 мм. Можно выбрать жидкостную систему охлаждения с радиатором типоразмера 240 мм.

HIPER WG301 HUND

В отличие от изученного ранее HIPER HG300 TWILIGHT, тут нет комплектных вентиляторов, вопрос организации движения воздуха внутри корпуса, решает сам пользователь.

HIPER WG301 HUND

Установить можно три 120 мм вентилятора на переднюю стенку, два сверху, два снизу и один сзади.

HIPER WG301 HUND

Блок питания, накопители и вся лишняя длина кабелей будут скрыты во внутренней камере. Между собой они разделены металлической стенкой. По периметру распределены вырезы для аккуратного подвода кабелей. Есть ушки под пластиковые и нейлоновые стяжки. Расстояния до боковой стенки достаточно для укладки питающих и интерфейсных кабелей.

HIPER WG301 HUND

Поддерживаются модульные блоки питания и к их панели разъемов всегда будет свободный доступ для возможного подключения и отключения линий.

HIPER WG301 HUND

Видеокарты длиной до 330 мм можно ставить как в горизонтальной ориентации, так и вертикальной. Но под вертикальную лучше выбирать версии с турбинным охлаждением или с жидкостным охлаждением.

Сборка

HIPER WG301 HUND

В HIPER WG301 HUND собиралась система с материнской платой ASUS Prime Z690-A, процессором Intel Core i5-12600K и оперативной памятью Kingston FURY Burst DDR5.

HIPER WG301 HUND

Для охлаждения выбран башенный кулер с вертикальной ориентацией. Его тесты мы проводили на открытом стенде. Оптимальным сюда будет установка жидкостной системы с радиатором 240 мм, установив его на фронтальную сторону.

HIPER WG301 HUND

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER WG301 HUND – корпус под сборку игровой системы под Full HD и 2К-разрешение с акцентом на внешний вид подбираемых компонентов. Его отличительными чертами является монолитность со стенками из тонированного закаленного стекла и зона с многоцветной подсветкой. Основное ограничение по подбору элементов для сборки системы касается невозможности установки радиатора с типоразмером 360 мм.
HIPER WG301 HUND получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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