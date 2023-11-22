Недорогие беспроводные наушники на каждый день. Обзор HONOR CHOICE Earbuds X5 Lite

Сегодня рассмотрим недорогие беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Lite с 10 мм динамиками, выполненные в легком и удобном формате и поддерживающие шумоподавление при передаче голоса. Из особенностей выделяются длительное время автономной работы и низкие задержки для возможности использования во время игр.

Комплектация

Покупатель получает наушники в коробке из плотного картона со светлым оформлением. Комплект включает документацию и две пары дополнительных амбушюр.

HONOR CHOICE Earbuds X5 Lite обзор

Внешний вид

Изначально внутри коробки наушники находятся в зарядном кейсе. Он в дальнейшем будет использоваться для хранения и проведения зарядки.

Выполнен в традиционном виде с закругленными боковыми гранями. На лицевой стороне светодиодный индикатор.

Внутри фиксируются при помощи магнитов, поэтому при переворачивании с открытой крышкой не выпадают. Восстановление идет через актуальный разъем USB-C.

Корпус наушников выполнен из пластика белого цвета. Внешние поверхности глянцевые. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP54.

На капсуле есть компенсирующее давление отверстие. На звуковод ставятся силиконовые амбушюры в цвет гарнитуры. В комплекте у владельца три пары для возможности подбора оптимальной посадки.

Ножка у HONOR CHOICE Earbuds X5 Lite вытянутой формы. На внешней стороне находится сенсорная зона управления, за счет шероховатой текстуры она хорошо определяется слепым методом.

Софт

Тесты

Несмотря на невысокую стоимость данная модель поддерживает управление через приложение для смартфона. После проведения синхронизации на главной экране выводится информация по заряду наушников и кейсу. Для эквалайзера доступно усиление басов или высоких частот. Меняется пресет для команд сенсорного управления. Проверка и актуализация версии программного обеспечения.HONOR CHOICE Earbuds X5 Lite подходят людям разного возраста и пола. Посадка в ушах удобная, они не выпадали при тряске и во время тренировок на беговой дороже. Эксплуатация их велась в зимний период, проблем с ношением под шапкой не было.

Звук на удивление приятен, да они уступают по общей детализации, но при этом тут есть мягкие басы и различимые верхние частоты, смазаны средние частоты. За воспроизведение в них отвечает 10 мм динамик.

Встроенный аккумулятор давал 7 часов воспроизведения на среднем уровне громкости. В зарядном кейсе проводили 3 полных цикла зарядки.

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Тест микрофона HONOR CHOICE Earbuds X5 Lite

Итоги

При передаче голоса работает технология шумоподавления. Пример ее работы можно оценить в отдельном ролике.HONOR CHOICE Earbuds X5 Lite – недорогие беспроводные наушники с хорошим звучанием и автономностью, поддерживающие сенсорное управление и сопровождаемые приложением для смартфона.