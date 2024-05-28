Недорогие беспроводные наушники с ENC. Обзор HONOR Earbuds X6

Беспроводные наушники HONOR Earbuds X6, по заявлению производителя, готовы предложить длительное время автономной работы и высокое качество звука. При этом представлены они в недорогом ценовом сегменте. Оснащена эта модель 10 мм динамиком с индивидуальным акустическим резонатором и титановым покрытием. На борту DSP-процессор HiFi5, отвечающий за декодирование музыки. поддерживается алгоритм AI ENC, снижающий уровень внешних шумов

Комплектация

Компактная коробка из плотного картона с минималистичным оформлением, на ее обратной стороне данные по характеристикам. Комплект включает зарядный кейс, руководство пользователя и гарантийный талон.

HONOR Earbuds X6 обзор

Внешний вид

Зарядный кейс компактной формы с закругленными боковыми гранями. Выполнен из пластика, доступен только в белом варианте исполнения.

Внешние поверхности его глянцевые. За счет цвета следы пальцев и возможные царапины, полученные в ходе эксплуатации, видны не будут.

На его лицевой стороне светодиодный индикатор. Встроенный в него аккумулятор заряжается через разъем USB-C в основании. Под крышкой два посадочных места под наушники, они дополнительно фиксируются при помощи магнитов.

У наушников классическое исполнение с корпусом каплевидной формы и вытянутой ножкой. Внутри установлен большой для такого формата аккумулятор с емкостью 41 мАч.

В основании ножки металлические контакты и основной микрофон. На внешней стороне есть компактная плоская площадка, в которой находится сенсорная зона.

Вывод динамика защищен металлической сеткой черного цвета. Есть дополнительное отверстие, компенсирующее давление. HONOR Earbuds X6 защищены от брызг воды и пыли по классу IP54.

Софт

Гарнитура сопровождается поддержкой приложения Honor AI Space, доступным на Android и iOS. Интерфейс полностью переведен на русский язык и объединяет разные типы устройств. В окне управления отображаются данные по заряду кейса и наушников в отдельности. Эквалайзер, управление сенсором, проверка актуальности прошивки.

В эквалайзере можно поменять баланс между высокими и нижними частотами, есть пресеты под классические композиции.

Доступно изменение схемы сенсорного управления.

Тесты

Для соединения со смартфоном использует модуль Bluetooth 5.3 с кодеком SBC. Соединение было стабильным, проблем за время эксплуатации выявлено не было. За звук отвечает 10 мм динамик с титановым покрытием и композитной диафрагмой. Звуковая сцена понравилась, она не перегружена низкими частотами и не сваливается в общую кашу. Детализация на широком спектре, достойно звучит классика, рок-композиции и современная музыка.

Тест микрофона HONOR Earbuds X6

HONOR Earbuds X6 оснащены микрофоном, который здесь дополнен умной технологией подавления окружающих шумов. И голос действительно передает без искажений и позволяет разговаривать в общественном транспорте.Посадка в ушах дело индивидуальное, как и предпочтения по исполнению наушников. Со своей же стороны отметим, что они использовались во время прогулок на улице и тренировках на беговой дорожке, за это время из ушей не выпадали. На среднем уровне громкости работали около 7 часов без перерыва, комплектный зарядный кейс дает 3 полные зарядки.

Итоги

HONOR Earbuds X6 предлагает детализированный звук, длительное время автономной работы, сенсорное управление, микрофон с ENC. Хороший вариант на каждый день с невысоким ценником.