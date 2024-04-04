Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b

В течение пары недель эксплуатировали смартфон HONOR X8b и сегодня готовы поделиться полученным опытом. В этой модели внимание уделено качеству фотосъемки, сам смартфон при этом выполнен в тонком корпусе, оснащенном AMOLED экраном с частотой обновления 90 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 680 и аккумулятором с емкостью 4500 мАч.

HONOR X8b

Комплектация

Комплект включает адаптер питания мощностью 35 Вт, прозрачный чехол, USB-кабель и документацию. Собрано в коробке из плотного картона.

HONOR X8b

HONOR X8b обзор

Внешний вид

Доступен в нескольких вариантах расцветки корпуса. С учетом того что это не флагман, у него достойное внешнее исполнение.

HONOR X8b

У нас на тестах версия в зеленом цвете и у нее крышка из экокожи с текстурным рисунком в виде строчки. В отличие от приевшегося стекла, он не выскальзывает из рук и не загрязняется следами пальцев. Другие цвета идут из пластика, у всех них рамка будет из пластика.

HONOR X8b

Габариты компактные. Толщина 6.8 мм, вес 166 граммов. В плане удобства эксплуатации нарекания есть по блоку исполнения камер, он здесь выступающий, поэтому в повседневной эксплуатации обойтись без чехла будет сложно, хоть он и идет в комплекте, но в итоге с ним теряется вся задумка с выбранным материалом для крышки.

HONOR X8b

На правой грани спаренный регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро.

HONOR X8b

Лицевая сторона HONOR X8b с защитным стеклом. Фронтальная камера в компактном овальном вырезе и здесь помимо объектива есть светодиодная вспышка.

HONOR X8b

Корпус не разборен, на левой грани выдвижной лоток для двух nanoSIM, карта памяти не поддерживается. На нижнем торце USB-C, микрофон и решетка динамика. Здесь он моно.

Экран

На борту AMOLED матрица с диагональю 6.7 дюймов с разрешением 2412х1080 пикселей, соотношение сторон 20:9. Частота обновления 90 Гц с возможностью уменьшить до 60 Гц или выбрать автоматическую подстройку. У используемого здесь экрана высокий уровень яркости, согласно измерениям оно достигало 1100 кд/м² и 550 кд/м² при обычной работе с выкрученным на максимум регулятором яркости.

HONOR X8b

Доступно несколько цветовых профилей: по умолчанию, теплый и холодный, обычные и яркие цвета. Среди настроек доступны темная тема и динамическое регулирование яркости с фильтрацией синего с выбором времени активации.

Платформа

В основе восьмиядерная платформа Qualcomm Snapdragon 680, выполненная по 6 нм техпроцессу. Графика Adreno 610, 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X. Доступные версии объёмами 128, 256 и 512 Гбайт.

HONOR X8b

Данная платформа обеспечивает средний уровень быстродействия, достаточный для игр на средних настройках графики и плавной работы интерфейса. При продолжительной нагрузке наблюдался троттлинг со снижением производительности.

HONOR X8b

Телефонный модуль LTE за все время тестов показал себя хорошо, качество приема уверенное. Набор связи также включает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и NFC. Проблем с работой бесконтактных платежей в России не было.

HONOR X8b

Автономная работа

Установлен аккумулятор с емкостью 4500 мАч. В синтетической смешанной нагрузке со средним уровнем яркости экрана работал 10.5 часов. Комплектный адаптер мощностью 35 Вт полный цикл проводит за 1 час 20 минут.

Камера

Смартфон использует три основных модулей, главный Samsung ISOCELL HM6 108 Мп с диафрагмой F/1.8, широкоугольный 5 Мп с F/2.2, макро 2 Мп. Фазовая фокусировка. По умолчанию съемка идет с объединением соседних пикселей с целью повышения детализации.

HONOR X8b

HONOR X8b

HONOR X8b

HONOR X8b

HONOR X8b

HONOR X8b

В приложении доступен выбор режимов, ручные настройки. Из интересного можно снимать одновременно на две камеры. Для своего ценового сегмента снимает хорошо.

HONOR X8b

HONOR X8b

HONOR X8b

Возможности видеосъемки скромные, ограничены разрешением Full HD с 30 кадрами в секунду.

HONOR X8b

HONOR X8b

Фронтальная камера 50 Мп. Несмотря на высокое разрешение, отметим недосточную детализацию снимаемых фото.

Софт

Здесь Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2. Тут есть как собственный магазин приложений, так и Google Play. Характерное исполнение, без заметных огрехов.

HONOR X8b

Итоги

HONOR X8b в российской рознице доступен в среднем за 20 тысяч рублей и для этого ценового сегмента он хорошо «упакован». Интересное исполнение крышки в версии зеленого цвета, высокое разрешение камеры, платформа с плавной работой интерфейса и возможностью запуска игр, яркий AMOLED с 90 Гц, бесконтактные платежи, хорошие показатели автономной работы. Из минусов отметим отсутствие поддержки карт памяти, монодинамик, выступающий блок основных камер.
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