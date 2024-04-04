Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b

В течение пары недель эксплуатировали смартфон HONOR X8b и сегодня готовы поделиться полученным опытом. В этой модели внимание уделено качеству фотосъемки, сам смартфон при этом выполнен в тонком корпусе, оснащенном AMOLED экраном с частотой обновления 90 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 680 и аккумулятором с емкостью 4500 мАч.

Комплектация

Комплект включает адаптер питания мощностью 35 Вт, прозрачный чехол, USB-кабель и документацию. Собрано в коробке из плотного картона.

HONOR X8b обзор

Внешний вид

Доступен в нескольких вариантах расцветки корпуса. С учетом того что это не флагман, у него достойное внешнее исполнение.

У нас на тестах версия в зеленом цвете и у нее крышка из экокожи с текстурным рисунком в виде строчки. В отличие от приевшегося стекла, он не выскальзывает из рук и не загрязняется следами пальцев. Другие цвета идут из пластика, у всех них рамка будет из пластика.

Габариты компактные. Толщина 6.8 мм, вес 166 граммов. В плане удобства эксплуатации нарекания есть по блоку исполнения камер, он здесь выступающий, поэтому в повседневной эксплуатации обойтись без чехла будет сложно, хоть он и идет в комплекте, но в итоге с ним теряется вся задумка с выбранным материалом для крышки.

На правой грани спаренный регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро.

Лицевая сторона HONOR X8b с защитным стеклом. Фронтальная камера в компактном овальном вырезе и здесь помимо объектива есть светодиодная вспышка.

Экран

Корпус не разборен, на левой грани выдвижной лоток для двух nanoSIM, карта памяти не поддерживается. На нижнем торце USB-C, микрофон и решетка динамика. Здесь он моно.На борту AMOLED матрица с диагональю 6.7 дюймов с разрешением 2412х1080 пикселей, соотношение сторон 20:9. Частота обновления 90 Гц с возможностью уменьшить до 60 Гц или выбрать автоматическую подстройку. У используемого здесь экрана высокий уровень яркости, согласно измерениям оно достигало 1100 кд/м² и 550 кд/м² при обычной работе с выкрученным на максимум регулятором яркости.

Платформа

Доступно несколько цветовых профилей: по умолчанию, теплый и холодный, обычные и яркие цвета. Среди настроек доступны темная тема и динамическое регулирование яркости с фильтрацией синего с выбором времени активации.В основе восьмиядерная платформа Qualcomm Snapdragon 680, выполненная по 6 нм техпроцессу. Графика Adreno 610, 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X. Доступные версии объёмами 128, 256 и 512 Гбайт.

Данная платформа обеспечивает средний уровень быстродействия, достаточный для игр на средних настройках графики и плавной работы интерфейса. При продолжительной нагрузке наблюдался троттлинг со снижением производительности.

Телефонный модуль LTE за все время тестов показал себя хорошо, качество приема уверенное. Набор связи также включает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и NFC. Проблем с работой бесконтактных платежей в России не было.

Автономная работа

Камера

Установлен аккумулятор с емкостью 4500 мАч. В синтетической смешанной нагрузке со средним уровнем яркости экрана работал 10.5 часов. Комплектный адаптер мощностью 35 Вт полный цикл проводит за 1 час 20 минут.Смартфон использует три основных модулей, главный Samsung ISOCELL HM6 108 Мп с диафрагмой F/1.8, широкоугольный 5 Мп с F/2.2, макро 2 Мп. Фазовая фокусировка. По умолчанию съемка идет с объединением соседних пикселей с целью повышения детализации.

В приложении доступен выбор режимов, ручные настройки. Из интересного можно снимать одновременно на две камеры. Для своего ценового сегмента снимает хорошо.

Возможности видеосъемки скромные, ограничены разрешением Full HD с 30 кадрами в секунду.

Софт

Фронтальная камера 50 Мп. Несмотря на высокое разрешение, отметим недосточную детализацию снимаемых фото.Здесь Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2. Тут есть как собственный магазин приложений, так и Google Play. Характерное исполнение, без заметных огрехов.

Итоги

HONOR X8b в российской рознице доступен в среднем за 20 тысяч рублей и для этого ценового сегмента он хорошо «упакован». Интересное исполнение крышки в версии зеленого цвета, высокое разрешение камеры, платформа с плавной работой интерфейса и возможностью запуска игр, яркий AMOLED с 90 Гц, бесконтактные платежи, хорошие показатели автономной работы. Из минусов отметим отсутствие поддержки карт памяти, монодинамик, выступающий блок основных камер.