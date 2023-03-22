Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой

В центре внимания у нас сегодня смартфон среднего ценового сегмента HONOR X9a, построенный на платформе Snapdragon 695, оснащенный аккумулятором с емкостью 5100 мАч, OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и 64 Мп основной камерой. Из особенностей отмечают также премиальное внешнее исполнение и интегрированный в экран дактилоскопический сенсор. Работает новинка на Android 12 с оболочкой Magic UI и поддерживает установку приложений с Play Market и Honor Market.

HONOR X9a

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением телефона и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает адаптер питания мощностью 40 Вт, скрепку для лотка SIM, USB-кабель и документацию.

HONOR X9a

HONOR X9a обзор

Внешний вид

Внешнее исполнение и качество сборки соответствуют моделям флагманского уровня. Представлен смартфон в трех цветах исполнения: мерцающий лед, полночный черный и изумрудно-зеленый.

HONOR X9a

Цвет и его восприятие улучшаются при попадании лучей света, крышка переливается. При этом, несмотря на то, что это стекло, на нем за счет матового покрытия не остаются следы пальцев.

HONOR X9a

Корпус тонкий (толщина 7.9 мм), вес 175 граммов. Боковой торец у него заострен, этот эффект дополнен закруглением дисплея по краям.

HONOR X9a

Камера выполнена в виде кольца, с размещенными по сторонам блоками камеры. Модуль выступает над поверхностью крышки, но за счет своей ширины при расположении на столе телефон не будет раскачиваться.

HONOR X9a

Корпус у HONOR X9a неразборный, на нижнем торце выдвижной лоток под две nanoSIM. Зарядка проходит через USB-C. Также на этой грани находятся основной микрофон и динамик.

HONOR X9a

На верхнем микрофон шумоподавления и датчик освещенности. Справа кнопка включения и регулятор громкости.

HONOR X9a

Дактилоскопический сенсор интегрирован в экран. Его зона при разблокировке отображается в виде анимации. Срабатывало за время тестов точно, проблем обнаружено не было.

HONOR X9a

У экрана узкие боковые рамки, не превышающие нескольких миллиметров. Фронтальная камера в верхней зоне экрана занимает ограниченное пространство.

Экран

HONOR X9a

На борту HONOR X9a дисплей с диагональю 6.67 дюймов и разрешением 2400х1080 пикселей. Это AMOLED матрица с частотой обновления 120 Гц. У него высокая яркость, которая в пике достигает 850 нит. Смартфоном можно комфортно пользоваться и под прямыми солнечными лучами. Экран не мерцает.

HONOR X9a

Поддерживает HDR10, есть лицензия Widevine L1 DRM. Предлагаются инструменты по кастомизации оформления и наполнению информацией в режиме Always-on-Display. Также можно менять цветовой баланс, смещая его между холодными и теплыми цветами.

HONOR X9a

Платформа

Установлен восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 695, произведенный по 6 нм техпроцессу, с графикой Adreno 619. 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и накопитель UFS 2.2 объемом 128 Гбайт. Расширение с помощью карты памяти не поддерживает.

HONOR X9a

В синтетических тестах набирает высокие оценки. В обычных задачах справляется со всеми рабочими приложениями, включая ресурсоемкие. С HONOR X9a мы играли в Genshin Impact и PUBG, плавная картинка и отсутствие нагрева при длительных сеансах.

HONOR X9a

Поддерживает сети 5G, но эксплуатацию его проводили в LTE-сетях. Связь уверенная, проблем с качеством приема не было. Wi-Fi в двух диапазонах, Bluetooth 5.1 с кодеками передачи звука в высоком битрейте. Есть NFC с возможностью оплаты платежной системы МИР.

Аккумулятор

Оснащен смартфон аккумулятором с емкостью 5100 мАч, обеспечивающей около 8 часов работы в смешанной нагрузке с выставленным на максимальную яркость экраном. С отключенными модулями связи при просмотре фильмов время увеличилось до 18 часов. На восстановление заряда комплектным адаптером уходит 1.5 часа.

HONOR X9a

Камера

Основной набор включает 64 Мп модуль с диафрагмой F/1.8, широкоугольный 5 Мп с F/2.2 и 2 Мп макро с F/2.4. Макро и широкоугольные модули по современным меркам скромные. А вот с основным все отлично, поддерживает быструю фазовую фокусировку. По умолчанию при съемке идет объединение соседних трех пикселей в один, повышая детализацию.

HONOR X9a

В приложении доступны дополнительные режимы, включая супермакро и украшение лица. Подробные ручные настройки и профессиональный режим съемки.

HONOR X9a

HONOR X9a

HONOR X9a

HONOR X9a

HONOR X9a

HONOR X9a

HONOR X9a

HONOR X9a
Широкоугольный модуль

HONOR X9a
Макро модуль

HONOR X9a

HONOR X9a
Широкоугольный модуль

HONOR X9a
Макро модуль

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Качественные селфи и алгоритмы улучшения внешнего вида лица.

HONOR X9a

HONOR X9a

Видеосъемку пишет в разрешении Full HD. Поддержки 4К нет.

Тест камеры HONOR X9a

Из интересного есть режим совмещения изображений с основной и фронтальной камер. Несколько вариантов сочетания с быстрым переключением между ними.

Режим мультикамеры HONOR X9a

Софт

Операционная система Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1. Для установки приложений можно будет выбрать между магазином приложений HONOR и Play Market. Все Google сервисы доступны в полном объеме.

HONOR X9a

Кастомизация интерфейса, виджеты и жесты. Отметим отсутствие рекламных вставок, которыми грешит ряд производителей.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHONOR X9a – отлично сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента, выполненный в стильном и компактном корпусе с актуальным техническим оснащением. Яркий AMOLED дисплей с 120 Гц и высокой яркостью без мерцания, высокий уровень быстродействия, хорошие показатели автономной работы. Не устроить могут отсутствие слота под карту памяти и аудиоразъема.
HONOR X9a получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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