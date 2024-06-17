Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9

С каждым годом компания HUAWEI улучшает и без того удобный и практичный смарт браслет серии Band. При этом внешний вид устройства разительно не меняется. Сегодня разберемся, какие нововведения появились в HUAWEI Band 9.

Комплектация

HUAWEI Band 9 поставляется в белой упаковке, как у предыдущего поколения. Внутри находится умный браслет, документация и зарядное устройство.Зарядка представлена в виде провода с двумя пинами, которые крепятся к гаджету с помощью магнита. Отдельно ЗУ продается на маркетплейсах за 350-400 рублей, так что, если потеряете, найти замену будет несложно.

Внешний вид

Дизайн девятой версии HUAWEI Band не претерпел значительных изменений, что хорошо. Форма и размеры предыдущих поколений оказались крайне удачными, поэтому менять их нет смысла. Но назвать HUAWEI Band 9 полной копией прошлых версий будет лукавством.Вокруг экрана появился пластиковый хромированный кант. Гаджет смотрится эффектно и симпатично, его можно лаконично вписать в спортивный и классический стиль одежды. Возможно, через год хромовый кант облупится и станет не таким презентабельным, как на момент покупки, но это лишь догадки.

Корпус, как и прежде выполнен из металла. Он достаточно прочный и если им намеренно не биться о бетонные стены или стальные конструкции, то проживет долго. К тому же HUAWEI Band 9 выдерживает попадание воды и пыли. Намеренно его утопить можно только, если погрузиться на глубину 50 метров более чем на 10 минут.

Гаджет имеет небольшой изгиб за счет чего плотнее прилегает к руке, а потому с ним комфортно спать, засунув руку под подушку. Также за счет изгиба браслет не давит и не выпирает под манжетом рубашки или олимпийки.

Браслет представлен в пяти расцветках, от них зависит вид и материал ремешка. Белый, черный, розовый и желтый оснащены силиконовыми ремешками а, синий — тканевым. Цветовая палитра удачная, а учитывая невысокую стоимость, можно приобрести несколько устройств, чтобы гаджет сочетался с различными стилями одежды.

Силиконовый ремешок имеет достаточно большое количество отверстий для регулировки степени фиксации на руке. Его можно с легкостью подстроить под кисть практически любого размера: от небольшой женской до крупной мужской. Если вы не любите силикон, можно приобрести тканевый или металлический браслет. На тех же маркетплейсах их достаточно, а меняются они легко — нажали на кнопку с внутренней стороны устройства и отщелкнули.

Дисплей

В Huawei Band 9 установлен экран на 1,47 дюйма с AMOLED матрицей, который прикрыт защитным 2.5D стеклом. Разрешение составляет 194 × 368 точек, что при такой диагонали дает 282 PPI. Для носимого устройства этого более чем достаточно. Изображение и текст не зернистые, читаются без труда, даже солнечным днем. Практично, что HUAWEI предусмотрели автоматическую регулировку яркости, поэтому в ночи экран не слепит.Есть Always On Display с пятью заставками, правда большого смысла в нем нет, это скорее технологическое веяние, чем практическая необходимость. Аккумулятор всё-таки невысокой емкости, а при использовании AOD он разряжается еще быстрее.

Интерфейс

Умный браслет работает на оболочке HarmonyOS 2.0, которая частично повторяет функциональность часов HUAWEI. Управление осуществляется с помощью сенсорного дисплея и одной клавиши справ, которая возвращает на главный экран либо отправляет пользователя в меню. Свайпами по горизонтали происходит переключение между виджетами. В нем расположились измерение пульса, кислорода в крови, погода, плеер и трекер активностей.

Для получения расширенного меню браслета, нужно нажать на центральную клавишу. В нем имеются такие пункты, как тренировки и их записи, статус тренировки, пульс, SpO2, активности, сон, Healthy Living, стресс, дыхательные упражнения, плеер, удаленная съемка, сообщения, погода, секундомер, таймер, будильник, фонарик, поиск телефона и настройки. Помимо горизонтальных свайпов, есть вертикальные. Если на главном экране сделать свайп сверху вниз, откроется шторка управления браслетом. В нем находится информация о дате, уровне заряда, подключении к смартфону, активация режима не беспокоить, будильник и настройки.

Чтобы посмотреть список уведомлений, нужно сделать свайп снизу-вверх. Если выбрать одно из уведомлений, браслет предложит отправить короткий готовый ответ на сообщение или эмодзи улыбку. При этом важно отметить, что устройство не способно отображать эмодзи в сообщениях из Telegram и других мессенджеров. Вместо них вы получите пустое сообщение.

Приложение

Для подключения браслета к смартфону используется протокол Bluetooth 5.0 и приложение Huawei Здоровье. Оно доступно как на Android, так и на iOS. Если софт не устанавливать, вы лишаетесь всей функциональности устройства. Без него нельзя изучить тренировки, уровень активности, пульса, сна, стресса и SpO2.

Помимо этого в Huawei Здоровье можно выбрать циферблат. Вариантов достаточно много, причем как платных, так и бесплатных — выбрать есть из чего.

Также в софте можно настроить быстрые ответы для уведомлений на браслете на случай, если вы за рулем, заняты или бегаете — это практично. Расположение ответов можно поменять местами или частично удалить, если вам нужны только два-три.

Тестирование

HUAWEI Band 9 в связке с акселерометром, гироскопом, магнитометром и датчиком пульса становятся не просто устройством для получения уведомлений, но и качественным фитнес-помощником.

Умный браслет поддерживает отслеживание 100 режимов тренировок: от бадминтона до йоги. В процессе занятий часы измеряют пульс, затраченные калории, темп тренировки, пройденный маршрут и другие данные. Если включить режим бега, ходьбы или езды на велосипеде, браслет сохранит информацию о маршруте. Однако для этого потребуется наличие с собой смартфон, так как в браслете нет GPS-модуля, а потому маршрут будет собираться с телефона.

Как и предыдущие модели, HUAWEI Band 9 измеряет пульс, количество кислорода в крови и отслеживает сон. К точности данных нет нареканий: пульс такой же точный, как при измерении тонометром — погрешность 1-2 удара в минуту.

Если активировать мониторинг сна, браслет предложит как можно улучшить его качество. Также за счет отслеживания фаз сна с HUAWEI Band 9 легче просыпаться: устройство вибрирует на руке, что облегчает пробуждение.

Время работы

Производитель заявляет до 14 дней автономность, но в таком случае вы лишитесь большей части полезных функций, в частности анализа сна и пульса. Если же использовать всевозможные мониторинги, время работы сокращается до 8-10 дней без тренировок. Этого более чем достаточно, чтобы не беспокоиться о зарядке в течении рабочей недели. Так как аккумулятор сравнительно невысокой емкости, на зарядку уходит немногим меньше часа — это быстро в сравнении с умными часами.

Итоги

HUAWEI Band 9 — это хороший умный браслет, который подойдет как ребенку, так и взрослому. Он технологичный, симпатичный, компактный, автономный, достаточно прочный, а также не боится воды и пыли. Его функциональных возможностей более чем достаточно, чтобы получить информацию об уведомлениях, звонках, пульсе и качестве сна. При этом он стоит существенно дешевле, чем умные часы A-брендов.