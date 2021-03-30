Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?

Среди дорогих TWS-наушниках существует большое количество моделей с прекрасным звуком, но громоздким корпусом, из-за которых их попросту некомфортно подолгу носить. По этой причине многие владельцы Android-смартфонов были вынуждены приобретать Apple AirPods Pro, в которых была поддержка сенсорного управления только с iPhone. HUAWEI решили исправить данное положение вещей, выпустив FreeBuds Pro с компактными размерами, тремя режимами ANC и автономностью до 7 часов.

Комплектация

HUAWEI FreeBuds Pro поставляется в небольшой белой коробке. Комплект поставки довольно стандартный: сами наушники, кабель USB Type-C, две дополнительные пары сменных амбушюр, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

При первом тактильном контакте с FreeBuds Pro сразу приходит понимание того, что сделаны они добротно — приятный на ощупь кейс из глянцевого пластика и плотная магнитная крышка с толстым шарниром.

HUAWEI FreeBuds Pro можно приобрести в трех различных цветах: белый черный и серебристый.

Сбоку кейса есть одна единственная кнопка. При ее нажатии на пару секунд наушники активируется процесс подключения. Если же ее зажать секунд на 10, то они будут сброшены до заводских настроек.

Внутри кейса скрывается один светодиод, уведомляющий о состоянии сопряжения.

В самом кейсе наушники держатся довольно крепко и не в состоянии выпасть даже если его потрясти в перевернутом виде.

В ушах FreeBuds Pro сидят уверенно. Они не давят спустя какое-либо время и пытаются каждый раз выпасть при резком движении головы. Для лучшей посадки стоит подобрать наиболее подходящую пару амбушюр. Также в приложении AI Life можно провести тест плотности прилегания наушников с теми или иными амбушюрами.

На обратной стороне корпуса красуется металлический шарнира с логотипом HUAWEI.

Снизу имеются разъем для зарядки USB Type-C, который отображает оставшийся уровень зарядки: зеленый 60-100%, желтый 20-60% и красный 0-20%.

Первое подключение

Если у вас смартфон от Huawei, то при первом подключении всплывет красивая анимация с предложением произвести спаривание.

В случае с другими Android-смартфонами данный процесс будет происходить самым классическим образом через выбор нужного устройства в разделе Bluetooth.

После этого можно скачать приложение Huawei AI Life, через который будет происходить вся дальнейшая настройка. Оно позволяет посмотреть оставшийся уровень заряда, выбрать тип шумоподавления, включить тест плотности амбушюр и, самое главное, изменить функцию на тот или иной тип сжатия наушника.

Как звучат?

Первое, что ощущаешь при прослушивании музыки через FreeBuds Pro так это объем. В них буквально чувствуешь, как передвигаются и меняются один звук за другим. По своему характеру звучание более или менее естественное, но есть небольшой акцент на низкие частоты.

Наушники работают по Bluetooth 5.2. Поддерживаются следующие кодеки: SBC, AAC. Всеми любимого aptX в нем нет и связано его отсутствие из-за санкций США.

Если говорить о качестве шумоподавления, то работает он крайне достойно. Он умеет поглощать всевозможные источники шумов и снижать их до отметки в 40 дБ. Она работает в трех степенях интенсивности: комфорт, обычный и ультра. Разница между первым и вторым минимальна.

В смартфонах Huawei в разделе «Звуки и вибрации» > «Аудиоэффекты Huawei Histon» можно выбрать один из четырех режимов воспроизведения и точечно настроить эквалайзер, если выбрать последний из них.

В смартфонах Huawei в разделе «Звуки и вибрации» > «Аудиоэффекты Huawei Histon» можно выбрать один из четырех режимов воспроизведения и точечно настроить эквалайзер, если выбрать последний из них.

Время работы

В оба наушника встроены аккумуляторы объемом в 55 мАч. По заявлению Huawei этого хватает, что наушники выдерживали до 7 часов работы без включенного шумоподавления. Если же включить ANC, то эта цифра снизится до 6 часов. Наши замеры автономности показали, что данные близки к реальным. FreeBuds Pro проработали 5 часов при выставленной громкости в 70% и активном шумоподавлении.

От кейса со встроенным аккумулятором на 580 мАч наушники способны подзарядиться еще около двух раз. Есть поддержка беспроводной зарядки, благодаря которой можно подзаряжаться от смартфона с реверсивной зарядкой.

Итоги

HUAWEI FreeBuds Pro показали себя, как одни из самых удобных TWS-наушники для Android-смартфонов. Они компактны и не давят на уши при постоянном ежедневном использовании. К их остальным плюсам можно отнести качественный звук, наличие трех режимов ANC, практичный кейс, отзывчивое сенсорное управление, удобное приложение и запас зарядки до 7 часов. Из минусам же выделили только отсутствие aptX кодека.
Комментарии и отзывы HUAWEI FreeBuds Pro
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