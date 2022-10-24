Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном

Несколько лет назад тяжело было представить, что когда-нибудь на свет выйдет серийный смартфон с гибким экраном. Сейчас же почти у каждого крупного бренда есть своя подобная модель. Не исключением стал и HUAWEI, у которого выходит уже 2-е поколение смартфона Mate Xs. В нашем обзоре мы проверим, насколько удобно им пользоваться и стоит ли он своих денег.

Комплектация

HUAWEI Mate Xs 2 поставляется в большой нарядной коробке, которая напоминает собой шкатулку. Внутри нее находится сам смартфон, чехол, кабель USB Type-C, блок питания на 66 Вт, скрепка для извлечения лотка и руководство пользователя с гарантийным талоном.

Внешний вид

HUAWEI Mate Xs 2 крайне удачен своим форм-фактором. По своей сути он имеет один сплошной экран, который по умолчанию находится в сложенном состоянии. Благодаря этому удалось добиться большой диагонали экрана, как в первом, так и во втором случае. В сложенном состоянии она равна 6,5 дюйма, а в разложенном 7,8 дюйма.

В Mate Xs 2 использовали новый инновационный шарнир, получивший название «Falcon Wing». Он сделал процесс складывания и раскладывания смартфона более четким. При этом всем в разложенном виде по центру экрана почти не заметка складка.

HUAWEI Mate Xs 2 можно назвать компактным. В сложенном состоянии его толщина составляет 11,1 мм и сопоставима со среднестатистическим смартфоном. В раскрытом же состоянии поражает, как в принципе удалось скомпоновать подобный смартфон в столь тонком корпусе. В разложенном положении в самом узком месте его толщина равна 5,4 мм. Вес же смартфона составляет 255 г.

Чтобы разложить Mate Xs 2 необходимо нажать на кнопку, находящаяся на задней крышке. Блок из трех модулей камер находятся на одном уровне и не выпирают из корпуса. Рамка смартфона выполнена из титана, который одновременно устойчив к появлению царапин и красиво выглядит.

Обратная же сторона смартфона изготовлена из матового пластика с нанесением текстуры под кожу.

Так как смартфон сам по себе необычный и нетипичный, то и комплектный чехол у него соответствующий. При первом знакомстве он кажется каким-то неудобным и даже бесполезным. Спустя время наоборот приходит в голову осознание того, насколько он прост и гениален одновременно, ведь в сложенном состоянии смартфона он закрывает все его грани, при этом не мешает раскрыть экран.

Также он служит подставкой для смартфона в горизонтальном положении.

Помимо черной расцветки в России данный смартфон можно приобрести еще и в белом варианте.

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку разблокировки. На касания он реагирует мгновенно и точно без каких-либо нареканий.

На нижней грани смартфона находятся динамик, микрофон, разъем USB Type-C и слот для двух SIM-карт. Вместо одной из них можно установить карту расширения памяти типа NM объемом до 256 Гбайт.

Экран

К дисплею HUAWEI Mate Xs 2 в принципе сложно придраться и по всем пунктам его хочется только хвалить. Начнем с размеров. В сложенном состоянии его размер составляет 6,5 дюйма при разрешении 1176×2480 пикселей (19:9), а в разложенном виде 7,8 дюйма при разрешении 2200×2480 пикселей (8:9). Что в первом, что во втором случае Mate Xs 2 является обладателем одним из самых больших размеров диагоналей экрана среди складных смартфонов в принципе.Так как у Mate Xs 2 экран OLED, то и качество изображение у него отличное. Цветопередача отличная, уровень контрастности приличный. С запасом яркости тоже все замечательно, поэтому даже в солнечную погоду можно пользоваться смартфоном без каких-либо напряжений. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, а значит интерфейс на нем отображается плавно.

Сверху экран защищен особым полимерным покрытием, который по заявлениям HUAWEI стал в 2,5 раза более устойчив к падениям, по сравнению с покрытием на предыдущем Mate Xs. Проверять мы этого не стали, просто поверили на слово.В разложенном виде смартфоном оказалось ожидаемо удобнее работать с документами или просто сидеть в браузере. Единственный момент, что так как соотношение сторон у экрана 8:9 и он почти квадратный, то при просмотре видео, чаще всего, появляются большие полосы сверху и снизу. Радует, что из-за OLED-матрицы отображаемый черный цвет хотя бы не тратит зарядку.

Начинка

Запаса производительности в смартфоне хватает за глаза за счет процессора Snapdragon 888 4G. При пиковых нагрузках Mate Xs 2 греется, но не до такой степени, чтобы это вызывало дискомфорт. Незначительный троттлинг наблюдается и может достигать 20%. Если же откинуть все эти сухие цифры, то на деле мы имеем шустрый флагман с молниеносным откликом на касания. В играх смартфон себя показывает с лучшей стороны. Вне зависимости от того, раскрыт экран у Mate Xs 2 или нет, запас fps будет одинаково высоким.

HUAWEI Mate Xs 2 работает на EMUI 12. Тут все уже по стандарту. Google Play в смартфоне нет, но почти все замещается из фирменного магазина приложений AppGallery. Также существует уже проверенное временем приложение Gspace, внутри которого доступен полноценный Google Play без каких-либо ограничений. Поддержка NFC для бесконтактной оплаты в смартфоне есть. Удобнее всего для этих целей использовать приложение «Кошелёк», он работает с картами Мир большинства банков России.

Камера

-Основной модуль на 50 Мпикс со светосилой f/1.8;

-Ультраширокоугольный объектив на 13 Мпикс со светосилой f/2.2;

-Телеобъектив на 8 Мпикс со светосилой f/2.4.

Касательно камер у Mate Xs 2 все на соответствующем высоком уровне. Всего имеются три модуля камеры:За счет алгоритма обработки изображений HUAWEI XD Optics и технологии True-Chroma фотографии выходят детализированными и с реалистичной цветопередачей. С автофокусировкой тоже не проблем, она работает шустро и точно. К качеству картинки у нас есть вопросы только к ультрауширокоугольному модулю, если на него снимать в темное время суток. В таком случае сильно теряется резкость картинки. Во всех остальных случаях фотографии выходят удачными.

Фронтальная камера получила разрешение на 10,7 Мпикс и светосилу f/2.2. Уровень детализации на показательном уровне, все в резкости.

Аккумулятор

Итоги

Видео HUAWEI Mate Xs 2 умеет записывать в 4K при 60 кадров/сек. По качеству картинки и звука все хорошо. Стабилизация отработает на уровне.Объем батареи в Mate Xs 2 составляет 4600 мАч. Не будем юлить и скажем прямо — запаса автономности в смартфоне не хватает. Его приходится заряжать в 1.5-2 раза чаще, чем смартфон с обыкновенным экраном даже если редко раскладывать большой экран.Ситуацию немного сглаживает быстрая зарядка на 66 Вт, способная зарядить смартфон от 0 до 100% за каких-то 50 минут. Поддержка беспроводной зарядки в смартфоне отсутствует.HUAWEI Mate Xs 2 показал себя, как складной смартфон, заслуживающий внимания. Он красиво выглядит, имеет надежный механизм раскладывания, красочный экран, приличный запас производительности, качественные камеры, быструю зарядку и шуструю оболочку. К минусам данной модели стоит отнести скромный запас автономности и отсутствие беспроводной зарядки.