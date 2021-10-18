Обзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшет

С момента появления первого планшета не перестают угасать разговоры о возможности им полной замены ноутбука. На данную роль серьезно претендует Huawei MatePad 11, получивший большой дисплей на 120 Гц, мощный процессор Snapdragon 865, а также набор полезных аксессуаров в виде полноценной клавиатуры и стилуса. В этом обзоре мы проверим на деле, какую задачу в действительности он может осилить.

Комплектация

В комплект поставки Huawei MatePad 11 входят кабель питания USB Type-C, блок питания на 22 Вт, переходник на 3,5 мм, скрепка и руководство пользователя.

Внешний вид

В линейке планшетов от Huawei модель MatePad 11 является предфлагманской. Выше нее по уровню есть только MatePad Pro 12.6 и MatePad Pro 10.8. По некоторым характеристикам они превосходят ее, но существенных преимуществ у них нет.

Планшет выполнен крайне добротно. Его рамка изготовлена из металла и покрыта толстым слоем краски. Задняя же крышка сделана из мягкого пластика, который по своей фактуре имитирует кожу. Такое решение довольно практичное и, на удивление, не выглядит вычурно.

На обратной стороне планшета ниже логотипа “Huawei” красуется надпись “Harman/Kardon”, говорящая о многом. Звуковая система в MatePad 11 исполнена именно этим брендом. Она состоит сразу из четырех динамиков, которые играют громко, объемно и насыщенно.

Huawei MatePad 11 можно приобрести в одном из двух цветах: серый матовый и оливковый зеленый. Второй вариант ощущается более благородно и не так банально, в том числе и из-за более интересной фактуры задней крышки под кожу.

С тыльной стороны MatePad 11 выглядит, как любой среднестатистический планшет: большой дисплей с небольшими рамками. Плюс в том, что они симметричны по всей области, поэтому его особенно приятно держать в руках.

На левой грани находится лоток под MicroSD карту объемом до 1 Тбайт. К большому сожалению, места под SIM-карту здесь не предусмотрено, так как в планшете нет LTE-модуля.

На правой стороне планшета есть три микрофона, и еще один находится рядом с основной камерой. С таким набором проблем во время созвонов в Zoom возникнуть не должно.

Снизу из разъемов имеется лишь USB Type-C. Если вы предпочитаете проводные наушники, то в данном может выручить лишь комплектный переходник. Какая-либо защита от попадания влаги у корпуса отсутствует.

Экран

В Huawei MatePad 11 установлен дисплей на 10.95 дюйма с разрешением 2560×1600 пикселей. На первый взгляд может показаться, что в нем установлена AMOLED матрица, но самом деле это IPS. Цветопередача одна из эталонных, картинка передается сочно и контрастно. Плюс есть поддержка цветового пространства DCI/P3, так что все кто работает с изображением будут в восторге.

Еще одним козырем в рукаве у дисплея MatePad 11 является повышенная частота обновления кадров до 120 Гц. По умолчанию в настройках стоит адаптивный режим, его можно переставить на стандартные 60 Гц для увеличения времени работы планшета или поставить на неизменные 120 Гц. С запасом уровня яркости тоже не поскупились. При его пиковых значениях планшетом можно пользоваться даже на открытом солнце.

У Huawei есть свой аналог технологии True Tone от Apple, которая называется более просто — Естественный тон. В зависимости от освещения она самостоятельно подбирает цветовую температуру. Благодаря этому глаза меньше напрягаются.

Если вы любитель почитать на планшете, то есть вариант еще сильнее снизить нагрузку на глаза, включив функцию “Электронная книга”. В таком случае планшет будет имитировать черно-белый экран читалки.

MatePad 11 можно использовать еще и в качестве второго монитора. Если у вас ноутбук от Huawei, то для подключения будет достаточно открыть программу PC Manager, произвести подключение и выбрать нужный режим. Так как у данной модели отличная цветопередача, то ее можно спокойно использовать при работе с изображениями и видео. Роль графического планшета ему тоже стоит поручить.C любым другим ноутбуком подобный трюк с выводом изображения на планшет можно реализовать с помощью утилиты spacedesk. Все будет работать не настолько плавно, как в случае с PC Manager, но тоже более чем приемлемо.

Оцениваем клавиатуру и стилус

Клавиатура Huawei Smart Magnetic Keyboard

Вся прелесть MatePad 11 кроется в его аксессуарах, которые буквально даруют ему новые свойства. Начнем по порядку.Каким бы не был хорошим экран в MatePad 11, но печатать на физической клавиатуре всегда приятнее. Под это дело у данной модели есть поддержка внешней клавиатуры, которая одновременно является и чехлом. В официальном интернет-магазине ее стоимость составляет 10 990 рублей, но при оформлении заказа вместе с планшетом ее можно купить за полцены.

Для подключения клавиатуры к планшету ее необходимо просто надеть. На корпусе она держится за счет магнитов. Конструкция ощущается довольно надежно, так что можно без проблем печатать прямо на коленках. К слову, у чехла есть две выемки для фиксации планшета под разными углами. Отдельно заряжать клавиатуру не требуется.Ход клавиш составляет 1.3 мм, что сопоставимо с тем же показателем в современных ноутбуков. К клавиатуре привыкаешь максимально быстро. Достаточно одного вечера, чтобы сродниться с ней.

Для большего удобства использования она поддерживает несколько горячих комбинаций:Ctrl+C — копировать.Ctrl+V — вставить.Cmd+Space — сменить язык.Alt+Tab — переключаться между открытыми окнами.Также в правом Shift спрятана NFC-метка. Она служит для быстрого соединения смартфона к планшету по технологии Huawei Share. С помощью нее можно активировать мультиэкранный режим, управляя дисплеем смартфона через планшет, отправлять файлы с устройства на устройство и использовать общий буфер обмена.

Huawei M-Pencil 2-го поколения

Теперь поговорим о стилусе. Huawei M-Pencil второго поколения умеет распознавать до 4096 степеней нажатия и имеет минимальную задержку отклика всего в 2 мс. Для тех, кто много рисует и работает с графикой он станет настоящей находкой. К планшету он крепится на верхнюю грань и от нее же заряжается. Подключение происходит по Bluetooth. В комплекте к нему есть два сменных наконечника, один из которых с платиновым напылением.

Единственное негативный момент заключается в том, что так как и стилус и рамка планшета выполнены из металла, то со временем он начинает оставлять на ней царапины. С этим остается только свыкнуться.

Вместе с чехлом и стилусом планшет весит около 830 грамм и не воспринимаются, как нечто сверхгромоздкое. Внешне он больше ощущается, как крупный ежедневник.

При желании к планшету можно также подключить беспроводную мышку. В целом, можно обойтись и без нее, но кому-то она будет очень кстати.

Начинка

На удивление планшет работает не на собственном чипсете Kirin, а на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 865. Это прошлогоднее флагманское решение и его все еще с головой хватает для любых задач. PUBG Mobile без проблем идет на максимальном уровне графики с уверенным fps. Тоже самое касается WoT Blitz и Call of Duty: Mobile. Самое главное, что при таких нагрузках процессор не подвержен серьезному нагреву и планшет можно спокойно держать в руках.

MatePad 11 продается в трех конфигурациях с внутренней памятью на 64, 128 и 256 Гбайт. Во всех случаях объем оперативной памяти будет составлять 6 Гбайт. Этого значения хватает, чтобы одновременно держать открытыми несколько программ и одну производительную игру. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Данный планшет работает на новой операционной системе HarmonyOS. Сейчас она представляет собой слегка переделанную оболочку EMUI 11, поэтому привыкать к чему-то новому не придется.

Из ее полезных фишек стоит отметить функцию мультиэкрана. Она позволяет открывать несколько приложений на одном рабочем столе. Применений этому масса. К примеру, можно смотреть видео и сразу же его конспектировать в заметках.

Большинство нужных приложений доступны в AppGallery. Ссылку на недостающие APK из проверенных источников можно найти там же.

Многие знают, что официально все последние устройства от Huawei не поддерживают сервисы Google. Относительно недавно появилось решение этой проблемы. Для этого необходимо скачать программу Gspace в AppGallery. Внутри этого приложения можно скачивать любое приложение из Google Play, будь то YouTube, Google Диск, Gmail и тд.

Камера

Основная камера имеет разрешение в 13 Мпикс и светосилу f/1.8. Фокусируется на объектах она довольно долго, поэтому чтобы сделать хороший кадр, потребуется запас в пару секунд. Видео можно записывать в разрешении в 4K при 30 кадров/сек, что неплохо.

Качества фронтальной камеры в 8 Мпикс хватает, чтобы спокойно принимать видеозвонки и делать неплохие селфи.

Время работы

В планшет установлен аккумулятор на 7250 мАч. Показатель весьма и весьма неплохой. Учитывая хорошую оптимизацию HarmonyOS и энергоэффективный IPS-дисплей, из MatePad 11 можно выжать 12 часов автономной работы в смешанном режиме использования. От комплектного зарядного устройства на 22 Вт за 30 минут он способен зарядиться до 35%, а до 100% за 2 часа.

Итоги

Huawei MatePad 11 показал себя, как отличный сбалансированный планшет, который больше воспринимается, как флагманский продукт. У него качественный экран с правильной цветопередачей и повышенная частота обновления 120 Гц, хороший запас производительности, добротная сборка, приятная оболочка HarmonyOS с большим количеством полезных фишек, превосходный звук, приличный запас автономности, а также поддержка внешней клавиатуры и стилуса. К минусам стоит отнести отсутствие LTE-модуля.Говоря вкратце, MatePad 11 способен стать, как минимум вторым незаменимым устройством или же полной заменой ноутбука, если вы в большинстве своем работаете с текстами, иногда обрабатываете фотографии и часто рисуете.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".В октябре Huawei MatePad 11 в версии 6+64 Гбайт можно приобрести со скидкой до 4500 рублей и получить клавиатуру или стилус со скидкой 50% или в подарок.