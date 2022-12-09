Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник

Компания HUAWEI недавно начала продавать среднебюджетную модель Nova 10. Ее примечательной чертой стала невероятная толщина корпуса всего в 6.88 мм. Помимо этого, он может похвастаться большим OLED-экраном на 120 Гц, производительным процессором Snapdragon 778G 4G, основной камерой на 50 Мпикс, и быстрой зарядкой на 66 Вт. Неужели у нас появился кандидат на звание лучшего среднебюджетника уходящего 2022 года? Выясняем в нашем обзоре.

Комплектация

HUAWEI Nova 10 поставляется в белой матовой коробке стандартных размеров. Внутри нее находятся сам смартфон, блок питания на 66 Вт, кабель USB Type-C, прозрачный силиконовый чехол, скрепка для извлечения SIM-карт, руководство пользователя и гарантийный талон. С завода на экран смартфона наклеена защитная гидрогелевая пленка.

Внешний вид

Сильной стороной HUAWEI Nova 10 является его дизайн, который, в целом, повторяет удачную концепцию своего предшественника Nova 9. У его корпуса те же скругленные линии, задняя крышка, выполненная из стекла и блок камер овальной формы.

Изменений при этом предостаточно. Тот же самый блок камер стал выглядеть намного интереснее. Теперь он состоит, так скажем, из двух уровней. Первым является золотое обрамление вокруг них и второе сам блок камер с еще одним золотым элементом в виде круглого кольца.

Смартфон доступен для приобретения в двух цветах: мерцающий серебристый и сияющий черный. В обоих случаях поверхность задней крышки будет выполнена из практичного матового стекла, на котором никоим образом не остаются разводы от пальцев. Сама поверхность на ощупь шершавая.

В руках Nova 10 лежит отлично за счет его формы и толщины корпуса в 6.88 мм. Рамка смартфона выполнена из пластика. Не очень приятно, но для среднебюджетника это считается нормой. Да и плюс благодаря этому Nova 10 весит всего в 168 грамм.

На нижнюю грань смартфона вынесли лоток, в который можно установить две SIM-карты или карту расширения памяти типа NanoSD вместо одной их них.

Здесь же расположились микрофон, USB Type-C и основной динамик. Mini-jack для подключения проводных наушников нет.

Звук в HUAWEI Nova 10 стерео, ведь на верхнем торце есть еще один динамик. Звучание не плоское и по своему качеству выше среднего.

Экран

Дисплей у HUAWEI Nova 10 исполнен на флагманском уровне. Он получил размеры на 6,67 дюйма и разрешение 2400×1080 пикселей (FHD+). Скругленные края по бокам создают так называемый «эффект водопада».Тип матрицы OLED, что является сильнейшим плюсом. Цвета насыщенные, уровень яркости с запасом. В общем, потреблять контент с подобного дисплея одно удовольствие. Частота обновления экрана равна до 120 Гц, а дискретизации касания составляет 300 Гц, поэтому в и играх картинка будет самая, что ни на есть плавная. Есть поддержка HDR10.

Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Работает быстро и точно, претензий к нему нет. Единственное, хотелось бы, чтобы он находился чуть выше. Также смартфон можно разблокировать с помощью фронтальной камеры.

Начинка

Из основного в настройках в разделе «Экран и яркость» можно отрегулировать уровень яркости, включить темную тему, защиту зрения от вредных синих лучей, подкорректировать цветовой режим / температуру, а также поменять частоту обновления экрана на постоянные 60 Гц или 120 Гц.Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 778G 4G. В качестве графического ускорителя выступает Adreno 642L. Уровня производительности хватает под любые нужды, включая тяжелые игры по типу PUBG Mobile на высоких настройках или Standoff 2. Сложности могут возникнуть лишь с Genshin Impact, который идет на средних, но это ожидаемо. Все-таки это не бескомпромиссный флагманский смартфон, созданный специально для игр. Также спустя длительное время под нагрузкой корпус Nova 10 начинает немного греться. Это тоже в порядке нормы.

Объем оперативной памяти составляет 8 Гбайт, а внутреннего хранилища 128 Гбайт. HUAWEI Nova 10 работает на фирменной оболочке EMUI 12, которая стабильно получает обновления. Вся система летает, подтормаживаний нет, никаких багов замечено не было. Большую часть приложений, как и прежде можно скачать в магазине AppGallery. В нем же доступно приложение Gspace, внутри которого есть полноценный Play Market.В смартфоне есть поддержка NFC для бесконтактной оплаты, Wi-Fi 6 и Bluetooth версии 5.2.

Камера

Основной на 50 Мпикс со светосилой f/1.9;

Ультраширокоугольный макромодуль на 8 Мпикс со светосилой f/2.2;

Портретный модуль на 2 Мпикс со светосилой f/2.4, который помогает размывать задний фоне в стиле бокэ.

В Nova 10 установлены три модуля камеры:Качество снимков на основной модуль в действительности впечатляет. Уровень детализации на высоте, цветопередача определяется в большинстве случаев, как надо. С автофокусом тоже все хорошо, он быстро работает, при этом не скачет в кадре с объекта на объект. Интересным решением стало использование цветного фильтра RYYB, который по заявлениям Huawei улавливает на 40% больше света, по сравнению с более распространенным типом RGGB.

В условиях недостаточной освещенности на помощь приходит ночной режим, благодаря которому удается на достойном уровне вытягивать фотографии.

Ультраширокоугольный модуль работает неплохо, но ничего удивительного в нем нет. Уровень получаемых снимков находится плюс-минус на том же уровне, что и у конкурентов.

В самом приложении камера среди режимов съемки есть все самое необходимое: диафрагма с размытием заднего фона, ночной, портретный, видео, видеоблог, профи с ручными настройками, High-Res, двойной вид, супермакро, замедление, панорама и серийная съемка

Фронтальная камера здесь непростая. Она имеет широкий угол обзора около 100 градусов, и способна снимать в разрешении 60 Мпикс со светосилой f/2.4. Фотографии получаются резкими, к их качеству нет никаких вопросов.

Аккумулятор

В максимальном разрешении видео пишется в 4K при 30 кадров/сек или в Full HD при 60 кадров/сек. Как в дневное, так и ночное время суток качество остается на хорошем уровне. Стабилизация видео обеспечивается с помощью искусственного интеллекта (AIS), который на деле достойно проявил себя.Из-за ультратонкой толщины корпуса Nova 10 емкость батареи пришлось урезать до 4000 мАч. Ранее в Nova 9 стоял аккумулятор чуть большего объема — 4300 мАч. По автономности у смартфона дела обстоят на удивление неплохо. Его хватает на весь день работы, но только если не увлекаться просмотром видео и долгими игровыми сессиями.Зато Nova 10 невероятно шустро заряжается от комплектной зарядки HUAWEI SuperCharge на 66 Вт. За каких-то 40 минут он будет полностью заряжен. Поддержки беспроводной зарядки нет.

Итоги

HUAWEI Nova 10 вышел сильным среднебюджетником, который по некоторым параметрам просто-напросто соответствует флагманам. Например, своим ярким OLED-экраном на 120 Гц, или качественными модулями камер, включая фронталку на 60 Мпикс. Также у него крайне тонкий корпус, шустрый процессор с достаточным запасом производительности, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, стереозвук, есть поддержка актуального Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Из минусов мы выделили емкость аккумулятора на 4000 мАч, но она компенсируется быстрой зарядкой на 66 вт.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".