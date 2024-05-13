Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra

На данный момент Pura 70 Ultra является самым передовым смартфонов от HUAWEI. Он уже успел занять 1 место в глобальном рейтинге DXOMARK, набрав 163 балла. Помимо этого Pura 70 Ultra получил новый экран на 2500 нит, быструю зарядку на 100 Вт и много другое. Чем еще нас порадовала данная модель — рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

HUAWEI Pura 70 Ultra поставляется в большой нарядной коробке белого цвета. Внутри нее находятся сам смартфон, пластиковый чехол, кабель USB Type-C на Type-C, блок питания на 100 Вт и различная документация. С завода на экран смартфона наклеена защитная пленка.

Внешний вид

В линейку HUAWEI Pura 70 вошли три модели: Pura 70, Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra. Как вы уже поняли, у нас на руках оказалась самая старшая версия.Дизайн HUAWEI P70 Ultra существенно отличается от своего предшественника. Центральным элементом, которого коснулись изменения можно считать обновленный блок камер. Теперь по своей форме он чем-то напоминает музыкальный медиатр. Такое решение кажется более изящным и утонченным, в сравнении с тем, что было ранее.

Задняя панель Pura 70 Ultra обтянутая экокожей. На ее поверхность нанесено Х-образное тиснение. Полагаем, это отсылка к технологии XMAGE, которая поддерживается только во флагманских камерах смартфонов HUAWEI. Тактильно материал почти не уступает натуральной коже, но значительно превосходит ее по прочности.

Несмотря на вес в 226 граммов и толщину всего 8,4 мм, Pura 70 Ultra удобно и надежно лежит в руке. Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP68.

Также особое внимание заслуживает комплектный чехол. HUAWEI решила перейти от уже привычных прозрачных силиконовых чехлов к чему-то более элегантному. Новый чехол выполнен из матового пластика, окрашенный в цвет смартфона. Его внешняя сторона отделана экокожей с нанесением фирменой монограммой, состоящей из треугольных «медиаторов» и букв «P», что, по всей видимости, является намеком к названию серии Pura.Единственное, стоит отметить, что чехол не закрывает боковые грани смартфона, что улучшает тактильные ощущения, но может привести к появлению царапин и сколов при небрежном использовании.

На верхней грани находятся микрофон и ИК-порт. Он позволяет управлять бытовыми приборами с помощью предустановленного приложения «Виртуальный пульт».

На тыльной же части традиционно разместились слот для двух SIM-карт, разъем USB Type-C и стереодинамик. По качеству звука полный порядк. Играет чисто, запас громкости впечатляющий.

HUAWEI Pura 70 Ultra доступен в трех цветовых вариантах: зеленом, коричневом и черном.

Экран

Дисплей в Pura 70 Ultra вышел на славу. При диагонали в 6,8 дюйма, его разрешение составляет 2844 х 1260 пикселей, что дает плотность изображения в 460 PPI. В качестве основы дисплея используется OLED LTPO матрица, которая отличается пониженным энергопотреблением, точной цветопередачей и быстрым откликом.Естественно, здесь есть и поддержка HDR10+, которая позволяет добиться наиболее реалистичного изображения. ШИМ-затемнение находится на отметке в 1440 Гц, что неплохо. Частота обновления экрана составляет от 1 Гц до 120 Гц.Пиковая яркость экрана составляет 2500 нит. Этого достаточно, чтобы уверенно использовать смартфон даже под прямыми солнечными лучами.Сверху экран защищен ударопрочным стеклом Kunlun. Технология Crystal Armor усиливает устойчивость к царапинам. От себя скажем, что смартфон тестировался без заводской пленки, и за все время тестирования на экране так и не появилось ни одной царапины.

Сканер отпечатков пальцев находится под экраном. Работает быстро и четко, претензий нет. Правда, расположен он довольно низко, поэтому первое время к этому нужно будет привыкнуть.

Из самого главного в меню настроек дисплея можно установить: темный режим, защиту зрения от синего света, цветовой режим и температуру, скрытие выреза на экране и поменять разрешение экрана.

Железо

HUAWEI Pura 70 Ultra получил новый восьмиядерный процессор Kirin 9010, построенный по 7-нм техпроцессу. Количество оперативной памяти составляет 16 Гбайт, а внутренней 512 Гбайт или 1 Тбайт.

Результаты бенчмарков не бьют рекорды, но главное — это реальная производительность в жизненных сценариях использования. PUBG Mobile идет при 80 fps, Standoff 2 при 85 fps, WoT Blitz при 45 fps, и все это при высоких или максимальных настройках графики. Более того, даже Genshin Impact играбелен на высоких настройках.

Pura 70 Ultra работает на ОС EMUI 14.2. Производитель отмечает переработанный дизайн, новые интеллектуальные функции и повышенную безопасность.

В EMUI 14.2 также внедрили интерактивные темы. Одна из самых забавных — с треугольными человечками, играющими в теннис. Когда вы смотрите на одного из них, он отбивает мяч, а когда переводите взгляд на другого — тот отбивает в ответ.

Еще есть темы с различными эмодзи, которые можно кастомизировать, вставляя другие смайлики.

Камера

Основной на 50 Мп со светосилой f/1.6-4.0, OIS

Ультраширокоугольник на 40 Мп со светосилой f/2.2

Телевик на 50 Мп со светосилой f/2.1, OIS

HUAWEI Pura 70 Ultra не успел выйти, а уже занял первенство в топе рейтинга DxOMark среди мобильных камер. Смартфон оснащен тремя модулями:Основной модуль имеет дюймовую матрицу. Чтобы разместить такую большую камеру, ее сделали выдвижной, как на цифровых фотоаппаратах. Ресурс прочности впечатляет: камера выдержала 300 000 выдвижений в лабораторных условиях производителя. Так, если открывать ее по 50 раз в день, она прослужит около 16 лет. Теперь к самой камере.

Благодаря ее размерам в матрицу поступает много света и снимки выходят яркими и насыщенными. Самое главное — фотографии не выглядят плоскими, в них чувствуется глубина.

Камера также оснащена механической диафрагмой, которая регулируется от f/1.6 до f/4.0. Это позволяет естественно размывать задний фон.

Снимки на ультраширокоугольник выходят тоже достойными. Автофокус срабатывает тоже качественно. Днем фотографии получаются четкими.

Если говорить о ночном режиме, то лучше всего фотографии выходят на основную и телеобъектив. На ультраширокоугольник снимки выходят не такими естественными.

Телеобъектив в этот раз вышел вне всяких похвал. Первое время на него хочется постоянно снимать — настолько он радует качеством снимков. Он позволяет приближать объекты до 100х, но действительно рабочим диапазоном, до которого фотографии будут сохранять детализацию можно считать до 20х, что тоже впечатляет.

Видеосъемка также порадовала. Смартфон записывает ролики в 4K с частотой кадров 60 в секунду. При дневном свете все три камеры демонстрируют отличную четкость и детализацию.Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп, диафрагму f/2.4 и автофокус. Она предлагает три уровня масштабирования: 0,6x, 0,8x и 1x, позволяя охватить широкий диапазон ракурсов от классических селфи до групповых снимков.

Батарея

Аккумулятор Pura 70 Ultra обладает емкостью 5200 мАч. Комплектное зарядное устройство на 100 Вт заряжает смартфон до 40% за 15 минут. Полная зарядка от 0 до 100% занимает около 40 минут.Смартфон отличается хорошей автономностью и выдерживает целый день активного использования при просмотре видео, общении в мессенджерах и работе с браузером. Поддерживается беспроводная зарядка мощностью до 80 Вт. Удобным дополнением является комплектное зарядное устройство, оснащенное как разъемами USB Type-A, так и USB Type-C.

Удобным дополнением является комплектное зарядное устройство с разъемами USB Type-A и USB Type-C.

Итоги

HUAWEI Pura 70 Ultra — это флагман, которому есть чем впечатлить. У него неординарный дизайн, яркий и насыщенный экран, отличный звук, продуманный интерфейс с фирменными особенностями и крайне быстрая зарядка на 100 Вт. Особого внимания заслуживают высококачественные камеры, которые понравятся любителям мобильной фотографии. Единственным существенным недостатком является высокая стоимость устройства.