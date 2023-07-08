Обзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIM

HUAWEI всегда удавалось производить классные умные часы, и не успели мы прийти в себя после тестирования HUAWEI Watch Ultimate, как уже в свет вышла ещё одна флагманская модель — Watch 4 Pro. Устройство может похвастаться титановым корпусом, выпуклым LTPO-дисплеем, поддержкой eSIM, обновленным интерфейсом, системой определения состояния здоровья по 7 параметрам и еще много чем другим. В данном обзоре мы пройдемся по всем особенностям часов, и выясним, стоят ли они своих денег.

Комплектация

HUAWEI WATCH 4 Pro поставляются в симпатичной черной коробке. Помимо самих часов внутри нее находятся зарядное устройство, набор из 6 дополнительных звеньев для ремешка, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

HUAWEI Watch 4 Pro вышли только спустя 2 года с момента выхода предыдущего поколения, и эти ожидания того стоили. Часы получили абсолютно новый дизайн, который выглядит дорого и самобытно. При его разработке производитель вдохновлялся космосом, и именно по этой причине часы имеют такие небанальные обтекаемые формы.

На материалы тоже не поскупились. Корпус изготовлен целиком из титана, который по ударопрочности превосходит сталь. К слову, за время тестирования на часах не появилось ни одной царапины. Уровень водонепроницаемости корпуса составляет 5 ATM, а значит часы смогут выдержать погружение в воду на глубину до 30 метров.Часы довольно крупные и их габариты составляют 48,8 мм × 47,6 мм × 12,9 мм. По этой причине они подходят больше для мужской руки. Вес же часов вместе с ремешком равен 108 граммов. Не сказать, что они очень тяжелые, но их присутствие на руке при ношении однозначно ощущается.

У нас на обзоре оказалась версия часов с титановым ремешком. Также еще существует вариант с кожаным ремешком стоимостью на 5000 рублей дешевле.

Касательно данного титанового ремешка, то он тоже сделан на совесть. Его звенья имеют интересное плетение, которые дополняют общий облик часов на руке. Также стоит отметить, что при носке ремешок не цепляет волосы на руке.

Чтобы отрегулировать длину ремешка и подстроить ее под размер кисти, нет необходимости в использовании специального инструмента. Достаточно просто потянуть за ползунок, который находится на каждом звене.

HUAWEI Watch 4 Pro оснащены удобными элементами управления, включая вращающееся колесико. С его помощью пользователь может легко перемещаться по меню и вернуться в главное меню простым нажатием. А еще, на часах предусмотрено место для второй кнопки, которая обеспечивает быстрый доступ к некоторым функциям. По умолчанию, на эту кнопку вынесены тренировки, показатели здоровья и телефон, однако данное меню можно настроить и отредактировать по своему желанию.

Здесь же справа расположился динамик. Если в него попала вода, то можно воспользоваться функцией «Убрать воду», которая находится в шторке часов. Она позволяет с помощью ультразвуковых волн выгнать всю влагу из динамика. Микрофон в часах тоже есть.

Обратная сторона часов изготовлена из керамики с глянцевым покрытием. Здесь же снизу расположился восьмиканальный оптический пульсометр.

Дисплей

HUAWEI WATCH 4 Pro оснащен большим 1.5-дюймовым LTPO-дисплеем. Эта загадочная аббревиатура расшифровывается как Low-Temperature Polycrystalline Oxid и означает, что экран часов имеет возможность менять частоту обновления от 1 до 60 Гц. Благодаря этому достигается высокая энергоэффективность. В режиме AoD (Always-on Display), например, часы будут работать на частоте 1 Гц, что означает, что изображение на экране будет обновляться всего раз в секунду.Типом матрицы выступает AMOLED. За счет него обеспечивается высокая степень глубины и насыщенности картинки. С запасом яркости тоже все более чем в порядке. Разрешение экрана составляет 466 × 466 пикселей. Сверху дисплей защищен сапфировым стеклом.Одним из важнейших моментов является тот факт, что экран имеет выпуклую сферическую форму. На нашей памяти это в принципе первые умные часы с подобным дисплеем. Такое решение придает им более элегантный и привлекательный внешний вид. Плюс за счёт этого экран ощущается чуть больше, чем есть на самом деле.

Интерфейс

HUAWEI WATCH 4 Pro работают на ОС Harmony OS 3.1, интерфейс которой был сильно переработан. Первое, о чем хочется поговорить, так это о циферблатах, ведь в этот раз HUAWEI удалось превзойти самих себя и нарисовать большое количество красивых вариантов. Часть из них обыгрывают тематику, связанную с самими часами — космосом. Например, в одном из них можно вращать любую планету из нашей Солнечной системы, наблюдая за тем, как по ней проходит линия света.

Также есть циферблат с анимированной рыбой, мультипликационными животными и даже с игрой пейнтбол. Почти каждый циферблат можно кастомизировать под себя, поменяв его стилистику или отображаемые виджеты.

По свайпу справа вызывается меню Assistant TODAY, содержащее в себе виджет с погодным прогнозом и музыкальный плеер, который позволяет переключаться между треками, играющими как с мобильного телефона, так и с часов. Кроме того, здесь также можно найти интеллектуальные напоминания о сне и тренировках.

Если сделать свайп вверх, то мы переместимся в раздел с уведомлениями. В WATCH 4 Pro есть встроенная клавиатура, поэтому на сообщения можно отвечать не только заготовленными сообщениями и эмодзи. Несмотря на небольшие размеры клавиатуры, удивительно, но пальцем удается точно попасть по нужным буквам.

Карточки в меню сильно переработали. Теперь они вмещают в себя куда больше информации и каждый из них можно кастомизировать под себя.

Главное меню тоже стало наряднее. Теперь его иконки имеют не равные размеры, как раньше, а уменьшаются ближе к краю экрана.

Приложение и тестирование

Как это всегда бывает с часами HUAWEI, чтобы начать ими пользоваться, необходимо скачать приложение Huawei Health в App Gallery, Play Market или App Store. В приложении в разделе "Здоровье" доступна информация о пройденных шагах, последней тренировке, клевере здоровья, диаграмме пульса, весе, сне, Sp02, уровне стресса, температуре кожи, кольца активности и проверке показателей здоровья.

Часы умеют создавать подробные диаграммы анализа сна. Данный график показывает периодичность различных стадий сна, включая быстрые, легкие и глубокие фазы, а также указывает на их продолжительность. Ежедневно, часы автоматически оценивают качество сна по шкале до 100 баллов и предлагают рекомендации по его улучшению. Вы также получите идеи о том, как улучшить качество вашего сна.

На HUAWEI WATCH 4 Pro можно также устанавливать сторонние приложения, причем делать это можно прямо с них, а не только через смартфон. К примеру, на часы можно установить калькулятор, пару простых игр, диктофон и многое другое.

HUAWEI WATCH 4 Pro поддерживают eSIM, и это делает их абсолютно автономным устройством. Даже если рядом нет смартфона, можно продолжать пользоваться всеми функциями часов.

Еще в часах есть фирменное навигационное приложение Petal Maps. Оно позволяет ориентироваться по карте и искать различные объекты прямо с часов.

Часы умеют делать ЭКГ. Чтобы провести измерения, необходимо держать палец на правой нижней кнопке в течение 30 секунд. Эти результаты достаточно точные, но не следует полностью полагаться на них, как на полноценный тонометр. Все измерения ЭКГ сохраняются на смартфоне, поэтому позднее можно ознакомиться с приблизительной динамикой этого показателя.

HUAWEI WATCH 4 Pro предлагает более 100 различных программ тренировок, включая возможность выбора режима активности. Каждый режим активности мониторит разнообразные показатели, которые будут отображены на часах. Например, при выборе режима "Ходьба на улице" часы будут отслеживать общее время, количество сожженных калорий, пройденное расстояние в километрах, темп, диаграмму пульса, каденс и изменения высоты. Более того, на часах будет отображена пройденная траектория на карте.

1 шаг: измерение ЭКГ в течение 30 секунд;

2 шаг: тест основных показателей здоровья в течение 15 секунд;

3 шаг: тест дыхательной системы в течение 15 секунд. Во время него потребуется сделать глубокий вдох и покашлять 2-3 раза.

Одним из самых любопытных аспектов часов является то, что они на основе 7 различных параметров способны оценить текущее состояние здоровья и предоставить своего рода "легкий медицинский осмотр". HUAWEI назвал этот режим "Показатели здоровья". Он состоит из 3 шагов:Таким образом, спустя 1 минуту можно будет ознакомиться с общим состоянием вашего здоровья

Время работы

Емкость аккумулятора часов равна 430 мАч. Производитель заявляет, что обычном режиме WATCH 4 Pro способны проработать 4.5 дня. У нас часы проработали 3.5 дня от одного заряда, и это с активированным AoD, GPS, мониторингом всех показателей здоровья и периодическим запуском тренировов. Также в часах предусмотрен режим «Ультра». При его активации автономность может доходить и до отметки в 21 день.

Итоги

HUAWEI WATCH 4 Pro вышел сильным со всех сторон продуктом. Касательно внешней стороны, то часы привлекательно выглядят на руке за счет неординарного дизайна, дисплея выпуклой формы и красивых циферблатов. Другие параметры часов тоже не подкачали. Они могут похвастаться возможностью измерения состояния здоровья по 7 параметрам, поддержкой eSIM, влагозащиту по стандарту 5 АТМ, титановым корпусом, симпатичным интерфейсом и неплохим запасом автономности.