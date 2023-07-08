Обзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIM

На материалы тоже не поскупились. Корпус изготовлен целиком из титана, который по ударопрочности превосходит сталь. К слову, за время тестирования на часах не появилось ни одной царапины. Уровень водонепроницаемости корпуса составляет 5 ATM, а значит часы смогут выдержать погружение в воду на глубину до 30 метров.
У нас на обзоре оказалась версия часов с титановым ремешком. Также еще существует вариант с кожаным ремешком стоимостью на 5000 рублей дешевле.
Касательно данного титанового ремешка, то он тоже сделан на совесть. Его звенья имеют интересное плетение, которые дополняют общий облик часов на руке. Также стоит отметить, что при носке ремешок не цепляет волосы на руке.
Чтобы отрегулировать длину ремешка и подстроить ее под размер кисти, нет необходимости в использовании специального инструмента. Достаточно просто потянуть за ползунок, который находится на каждом звене.
HUAWEI Watch 4 Pro оснащены удобными элементами управления, включая вращающееся колесико. С его помощью пользователь может легко перемещаться по меню и вернуться в главное меню простым нажатием. А еще, на часах предусмотрено место для второй кнопки, которая обеспечивает быстрый доступ к некоторым функциям. По умолчанию, на эту кнопку вынесены тренировки, показатели здоровья и телефон, однако данное меню можно настроить и отредактировать по своему желанию.
Здесь же справа расположился динамик. Если в него попала вода, то можно воспользоваться функцией «Убрать воду», которая находится в шторке часов. Она позволяет с помощью ультразвуковых волн выгнать всю влагу из динамика. Микрофон в часах тоже есть.
Обратная сторона часов изготовлена из керамики с глянцевым покрытием. Здесь же снизу расположился восьмиканальный оптический пульсометр.
Также есть циферблат с анимированной рыбой, мультипликационными животными и даже с игрой пейнтбол. Почти каждый циферблат можно кастомизировать под себя, поменяв его стилистику или отображаемые виджеты.
По свайпу справа вызывается меню Assistant TODAY, содержащее в себе виджет с погодным прогнозом и музыкальный плеер, который позволяет переключаться между треками, играющими как с мобильного телефона, так и с часов. Кроме того, здесь также можно найти интеллектуальные напоминания о сне и тренировках.
Если сделать свайп вверх, то мы переместимся в раздел с уведомлениями. В WATCH 4 Pro есть встроенная клавиатура, поэтому на сообщения можно отвечать не только заготовленными сообщениями и эмодзи. Несмотря на небольшие размеры клавиатуры, удивительно, но пальцем удается точно попасть по нужным буквам.
Карточки в меню сильно переработали. Теперь они вмещают в себя куда больше информации и каждый из них можно кастомизировать под себя.
Главное меню тоже стало наряднее. Теперь его иконки имеют не равные размеры, как раньше, а уменьшаются ближе к краю экрана.
Часы умеют создавать подробные диаграммы анализа сна. Данный график показывает периодичность различных стадий сна, включая быстрые, легкие и глубокие фазы, а также указывает на их продолжительность. Ежедневно, часы автоматически оценивают качество сна по шкале до 100 баллов и предлагают рекомендации по его улучшению. Вы также получите идеи о том, как улучшить качество вашего сна.
На HUAWEI WATCH 4 Pro можно также устанавливать сторонние приложения, причем делать это можно прямо с них, а не только через смартфон. К примеру, на часы можно установить калькулятор, пару простых игр, диктофон и многое другое.
HUAWEI WATCH 4 Pro поддерживают eSIM, и это делает их абсолютно автономным устройством. Даже если рядом нет смартфона, можно продолжать пользоваться всеми функциями часов.
Еще в часах есть фирменное навигационное приложение Petal Maps. Оно позволяет ориентироваться по карте и искать различные объекты прямо с часов.
Часы умеют делать ЭКГ. Чтобы провести измерения, необходимо держать палец на правой нижней кнопке в течение 30 секунд. Эти результаты достаточно точные, но не следует полностью полагаться на них, как на полноценный тонометр. Все измерения ЭКГ сохраняются на смартфоне, поэтому позднее можно ознакомиться с приблизительной динамикой этого показателя.
HUAWEI WATCH 4 Pro предлагает более 100 различных программ тренировок, включая возможность выбора режима активности. Каждый режим активности мониторит разнообразные показатели, которые будут отображены на часах. Например, при выборе режима "Ходьба на улице" часы будут отслеживать общее время, количество сожженных калорий, пройденное расстояние в километрах, темп, диаграмму пульса, каденс и изменения высоты. Более того, на часах будет отображена пройденная траектория на карте.
Одним из самых любопытных аспектов часов является то, что они на основе 7 различных параметров способны оценить текущее состояние здоровья и предоставить своего рода "легкий медицинский осмотр". HUAWEI назвал этот режим "Показатели здоровья". Он состоит из 3 шагов: