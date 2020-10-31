Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0

Тестируемые сегодня TWS-наушники HYUNDAI H-EP300 при своей невысокой стоимости предлагают поддержку актуальной версии Bluetooth 5.0. Обеспечивают до 4 часов автономной работы, выполнены в защищенном от воды корпусе и используют магнитное крепление в зарядном кейсе.

HYUNDAI H-EP300 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 1990 рублей.

Комплектация

Упакованы в компактную коробку с общей информацией по особенностям работы. Стартовый набор включает дополнительные силиконовые амбушюры, USB-кабель, зарядный кейс, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Зарядный кейс выполнен из софт-тач пластика. Традиционная конструкция с двумя посадочными местами под наушники и откидной крышкой.

Внутри фиксируются при помощи магнитов. При случайном открытии в сумке или кармане не выпадают. На обратной стороне группа светодиодных индикаторов, отображающих заряд.

Для восстановления заряда используется современный USB Type-C. Соответствующий кабель также идет в комплекте.

Сами наушники HYUNDAI H-EP300 также выполнены из черного пластика. Интересно смотрится окрашенная в золотистый цвет кнопка.

Это механическая кнопка на каждом из наушников. В комплектной инструкции на русском языке подробно описаны сценарии управления.

Так можно будет управлять громкостью воспроизведения и переключать треки. Кнопки не выступают за пределы основной плоскости. Ложные нажатия при ношении исключены.

Вытянутая ножка с контактной группой на основании. Вместе с наушниками владелец получает дополнительные пары амбушюр, что позволит подобрать оптимальную посадку.

Корпус защищен от попадания брызг воды. В них можно будет гулять под дождем и заниматься спортом.

Тесты

Для подключения используется актуальная версия Bluetooth 5.0 с профилями A2DP, AVRCP, HSP, HFP. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Работать могут в стереопаре или монорежиме. Процесс подключения традиционный. Проблем в ходе тестов выявлено не было.

HYUNDAI H-EP300 оснащены 8 мм динамиками. Частота воспроизведения от 20-20 000 Гц. В звуковой сцене сделан акцент на высокие частоты. Оптимальны для прослушивания аудиоподкастов и просмотра видео на Youtube. Звук без шумов и артефактов.

В ушах сидят плотно. При прогулках и резких движения головы в стороны не выпадают. Обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. Вес легкий.

Есть встроенный микрофон. Он всенаправленный. Голос передает без искажений. Шумоподавление не поддерживается.

Итоги по HYUNDAI H-EP300

В зависимости от громкости работают от 3 до 4 часов. Восстановить заряд можно будет в комплектном зарядном кейсе. Он дает около 3 полных циклов зарядки.HYUNDAI H-EP300 при своей невысокой стоимости предлагают аккуратное исполнение, привлекательный внешний вид, зарядный кейс с магнитным креплением, актуальный Bluetooth 5.0.