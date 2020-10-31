Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 1990 рублей.
HYUNDAI H-EP300 обзор
КомплектацияУпакованы в компактную коробку с общей информацией по особенностям работы. Стартовый набор включает дополнительные силиконовые амбушюры, USB-кабель, зарядный кейс, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видЗарядный кейс выполнен из софт-тач пластика. Традиционная конструкция с двумя посадочными местами под наушники и откидной крышкой.
Внутри фиксируются при помощи магнитов. При случайном открытии в сумке или кармане не выпадают. На обратной стороне группа светодиодных индикаторов, отображающих заряд.
Для восстановления заряда используется современный USB Type-C. Соответствующий кабель также идет в комплекте.
Сами наушники HYUNDAI H-EP300 также выполнены из черного пластика. Интересно смотрится окрашенная в золотистый цвет кнопка.
Это механическая кнопка на каждом из наушников. В комплектной инструкции на русском языке подробно описаны сценарии управления.
Так можно будет управлять громкостью воспроизведения и переключать треки. Кнопки не выступают за пределы основной плоскости. Ложные нажатия при ношении исключены.
Вытянутая ножка с контактной группой на основании. Вместе с наушниками владелец получает дополнительные пары амбушюр, что позволит подобрать оптимальную посадку.
Корпус защищен от попадания брызг воды. В них можно будет гулять под дождем и заниматься спортом.
ТестыДля подключения используется актуальная версия Bluetooth 5.0 с профилями A2DP, AVRCP, HSP, HFP. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Работать могут в стереопаре или монорежиме. Процесс подключения традиционный. Проблем в ходе тестов выявлено не было.
HYUNDAI H-EP300 оснащены 8 мм динамиками. Частота воспроизведения от 20-20 000 Гц. В звуковой сцене сделан акцент на высокие частоты. Оптимальны для прослушивания аудиоподкастов и просмотра видео на Youtube. Звук без шумов и артефактов.
В ушах сидят плотно. При прогулках и резких движения головы в стороны не выпадают. Обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. Вес легкий.
Есть встроенный микрофон. Он всенаправленный. Голос передает без искажений. Шумоподавление не поддерживается.
В зависимости от громкости работают от 3 до 4 часов. Восстановить заряд можно будет в комплектном зарядном кейсе. Он дает около 3 полных циклов зарядки.