Обзор HYUNDAI H-PAC500. Портативная колонка с TWS

Тестируемая сегодня портативная колонка HYUNDAI H-PAC500 выполнена в карманном дизайне, обеспечивает громкость мощностью 8 Вт. Из особенностей отмечаются использование ткани в оформлении корпуса и защита от воды, соответствующая стандарту IPX7. Поддерживает она актуальные типы источников звука, а также возможность создания стереопары с TWS-подключением.

HYUNDAI H-PAC500 обзор

Средняя стоимость на момент выхода обзора составляет 3 190 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку, оформленную в светлой стилистике. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус в форме «шайбы». Интересно подошли к вопросу внешнего вида. Боковые грани из черного пластика с текстурой под кожу.

Верхняя крышка полностью обтянута тканью. Такое сочетание заметно улучшает общее восприятие акустической системы. На боковой части есть ремешок из окрашенного в коричневый цвет кожзама. Положение фиксаторов ремешка можно менять в двух положениях.

Этот ремешок упрощает переноску HYUNDAI H-PAC500. А также можно будет зафиксировать его на ремне рюкзака или любой ручке.

Корпус защищен от воды по стандарту IPX7. Ее можно будет брать с собой в поход или на пляж. Также она не боится случайно начавшегося дождя.

Разъемы скрываются под резиновой заглушкой. Тут аудиоразъем и microUSB, используемый для проведения зарядки.

Для управления выделены четыре механические кнопки. Маркировка нанесена на сами клавиши. Нажимаются с небольшим усилием, исключая ложное нажатие при ношении в сумке.

Тесты

Есть вспененная накладка на основании, предотвращающая скольжение и вибрацию при размещении на ровной поверхности. В центре наклейка с техническими данными и серийным номером.Владелец HYUNDAI H-PAC500 сможет выбирать между проводным и беспроводным подключением. Для устаревших устройств или не оснащенных модулем Bluetooth в комплекте предусмотрели универсальный аудиокабель. Под беспроводное соединение выделен актуальный адаптер Bluetooth 5.0 с обратной совместимостью с ранними версиями протокола.

Тест HYUNDAI H-PAC500. Воспроизведение колонки

Соединение стабильное. Разрывов и отставания в воспроизведении звука замечено не было. Поддерживается TWS, с ним можно добавить вторую колонку и они будут работать в стереопаре без проводов. Просмотр роликов с Youtube идет с совместной работой видео и аудиодорожки.

Внутри установлен один динамик мощностью 8 Вт. Громкость высокая. Акцент сделан на верхние и средние частоты. Подойдет под современную музыку. Артефакты и шумы замечены не были.

Итоги по HYUNDAI H-PAC500

Встроенного аккумулятора с емкостью 2200 мАч хватает на 6-7 часов прослушивания музыки со средним уровнем громкости. На восстановление заряда уходит 2.5 часа.HYUNDAI H-PAC500 – недорогая портативная колонка с привлекательным внешним видом, поддерживающая актуальный Bluetooth 5.0. Поддержка TWS, хорошие показатели автономной работы, защита IPX7, тканевая крышка, регулируемый ремешок из кожзама, аудиоразъем и кабель в комплекте, компактные габариты.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".