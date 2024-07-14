Недорогие беспроводные наушники с MP3-плеером и FM. Обзор Harper HB-215

В центре внимания недорогие беспроводные наушники Harper HB-215 со складной конструкцией, микрофоном, встроенными FM-радио и плеером, считывающим файлы с карты памяти microSD. Представлены они в четырех версиях цветового исполнения.

Harper HB-215

Комплектация

Harper HB-215

Упакованы в коробку с прозрачным окошком, позволяющим составить представление по внешнему виду гарнитуры. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Harper HB-215

Внешний вид

Аккуратное внешнее исполнение и классическая конструкция накладной гарнитуры. Оголовье выполнено из пластика, на его внутренней стороне мягкая вставка.

Harper HB-215

Чашки можно складывать, упрощая хранение и перевозку. В собранном состоянии поместится даже в компактной сумке.

Harper HB-215

Чашки круглой формы. На внешней стороне размещены органы управления, состоящие из трех кнопок. Центральная для включения, постановки на паузу и воспроизведения, и по краям для изменения громкости и переключения треков. Расположение у них удобное, все действия можно проводить, не снимая с головы.

Harper HB-215

На боковой стороне этой же чашки у Harper HB-215 слот для карты памяти формата microSD. Заявлена поддержка накопителей объемом до 32 Гбайт. Снизу аудиоразъем и microUSB, используемый для зарядки.

Harper HB-215

Глубокие амбушюры из экокожи с наполнителем внутри. Приятны тактильно, восстанавливают свою форму после снятия.

Harper HB-215

Тесты

Это не простые беспроводные наушники, а носимый мультимедийный комбайн. Здесь есть встроенный MP3-плеер для которого можно будет записать треки на карту памяти, прослушивая любимые композиции без смартфона. Есть FM-радио с диапазоном 87.5-108 МГц. Качество приема хорошее. Есть проводное AUX и беспроводное подключение по Bluetooth 5.1.

Harper HB-215

Связь до 10 метров. Соединение стабильное, звук передается без искажения. Помимо прослушивания музыки гарнитуру можно ответить для ответа на входящий вызов.

Harper HB-215

Звук без огрехов. Основное акцентирование идет на средних частотах, высокие и нижние частоты. Это недорогая акустика и для своего сегмента они звучат хорошо.

Harper HB-215

Встроенного аккумулятора с емкостью 200 мАч хватает примерно на 3.5-4 часа воспроизведения в зависимости от громкости и источника сигнала.

Итоги

Harper HB-215 – недорогие беспроводные наушники с mp3 и FM-радио, выполненные в аккуратном и легком корпусе со складываемыми чашами.
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