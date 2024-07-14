Недорогие беспроводные наушники с MP3-плеером и FM. Обзор Harper HB-215

Упакованы в коробку с прозрачным окошком, позволяющим составить представление по внешнему виду гарнитуры. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Чашки можно складывать, упрощая хранение и перевозку. В собранном состоянии поместится даже в компактной сумке.
Чашки круглой формы. На внешней стороне размещены органы управления, состоящие из трех кнопок. Центральная для включения, постановки на паузу и воспроизведения, и по краям для изменения громкости и переключения треков. Расположение у них удобное, все действия можно проводить, не снимая с головы.
На боковой стороне этой же чашки у Harper HB-215 слот для карты памяти формата microSD. Заявлена поддержка накопителей объемом до 32 Гбайт. Снизу аудиоразъем и microUSB, используемый для зарядки.
Глубокие амбушюры из экокожи с наполнителем внутри. Приятны тактильно, восстанавливают свою форму после снятия.
Связь до 10 метров. Соединение стабильное, звук передается без искажения. Помимо прослушивания музыки гарнитуру можно ответить для ответа на входящий вызов.
Звук без огрехов. Основное акцентирование идет на средних частотах, высокие и нижние частоты. Это недорогая акустика и для своего сегмента они звучат хорошо.
Встроенного аккумулятора с емкостью 200 мАч хватает примерно на 3.5-4 часа воспроизведения в зависимости от громкости и источника сигнала.