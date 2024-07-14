Недорогие беспроводные наушники с MP3-плеером и FM. Обзор Harper HB-215

В центре внимания недорогие беспроводные наушники Harper HB-215 со складной конструкцией, микрофоном, встроенными FM-радио и плеером, считывающим файлы с карты памяти microSD. Представлены они в четырех версиях цветового исполнения.

Комплектация

Упакованы в коробку с прозрачным окошком, позволяющим составить представление по внешнему виду гарнитуры. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Аккуратное внешнее исполнение и классическая конструкция накладной гарнитуры. Оголовье выполнено из пластика, на его внутренней стороне мягкая вставка.

Чашки можно складывать, упрощая хранение и перевозку. В собранном состоянии поместится даже в компактной сумке.

Чашки круглой формы. На внешней стороне размещены органы управления, состоящие из трех кнопок. Центральная для включения, постановки на паузу и воспроизведения, и по краям для изменения громкости и переключения треков. Расположение у них удобное, все действия можно проводить, не снимая с головы.

На боковой стороне этой же чашки у Harper HB-215 слот для карты памяти формата microSD. Заявлена поддержка накопителей объемом до 32 Гбайт. Снизу аудиоразъем и microUSB, используемый для зарядки.

Глубокие амбушюры из экокожи с наполнителем внутри. Приятны тактильно, восстанавливают свою форму после снятия.

Тесты

Это не простые беспроводные наушники, а носимый мультимедийный комбайн. Здесь есть встроенный MP3-плеер для которого можно будет записать треки на карту памяти, прослушивая любимые композиции без смартфона. Есть FM-радио с диапазоном 87.5-108 МГц. Качество приема хорошее. Есть проводное AUX и беспроводное подключение по Bluetooth 5.1.

Связь до 10 метров. Соединение стабильное, звук передается без искажения. Помимо прослушивания музыки гарнитуру можно ответить для ответа на входящий вызов.

Звук без огрехов. Основное акцентирование идет на средних частотах, высокие и нижние частоты. Это недорогая акустика и для своего сегмента они звучат хорошо.

Итоги

Встроенного аккумулятора с емкостью 200 мАч хватает примерно на 3.5-4 часа воспроизведения в зависимости от громкости и источника сигнала.Harper HB-215 – недорогие беспроводные наушники с mp3 и FM-радио, выполненные в аккуратном и легком корпусе со складываемыми чашами.