Обзор Harper HB-302. Беспроводные внутриканальные наушники для спорта

Продолжая изучение модельной линейки беспроводных наушников Harper, сегодня в центре внимания будут HB-302. Это внутриканальная гарнитура с микрофоном и эргономичным дизайном. Особенностью новинки стало наличие защиты от влаги и пота, позволяющая эксплуатировать при занятиях спортом.

Harper HB-302 обзор

К моменту публикации продажи стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются в коробке с изображением гарнитуры и её подробными техническими характеристиками. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Вышла Harper НВ-302 в белом и черном вариантах исполнения.Внешний вид аккуратный и выдержанный.

Корпус чашек вытянутой формы с закругленными углами. Он защищен от попадания воды, влаги и пота.

В верхней части корпус переходит в прорезиненную дугу, повышающую надежность фиксации в ушной раковине.

На внешней стороне нанесена вставка с серебристым рисунком. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.

Разъем microUSB скрывается под заглушкой. Этот конструктивный элемент дополнительно защищает от попадания внутрь корпуса влаги.

На боковой грани находится группа кнопок, позволяющая дистанционно управлять воспроизведением и отвечать на входящий вызов.

Тесты

Между собой чашки соединены кабелем, его длина оптимальна. Он не подвержен запутыванию.Для подключения Harper НВ-302 используют протокол Bluetooth 4.2. Дальность сопряжения до 10 метров. Связь уверенная, за время длительного теста проблем в качестве соединения замечено не было.

Звучание сбалансированное с акцентом на средние частоты. Подойдут наушники под прослушивание разножанровых композиций, а также аудиоподкастов. Запас громкости хороший. Есть эффект объемной сцены.

В плане эргономики нареканий нет. В ушах сидят удобно, можно подобрать размер амбушюр под свои анатомические особенности. При резких движениях головы не смещаются.

Итоги по Harper НВ-302

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 4-4.5 часа воспроизведения на высоком уровне громкости. На восстановление заряда уходит 1.5 часа.Harper НВ-302 - недорогие и добротные спортивные наушники с беспроводным подключением. Аккуратный внешний вид, встроенный микрофон, кнопки управления, корпус с защитой от пота и влаги.