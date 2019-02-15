Обзор Harper HB-305. Bluetooth стерео наушники с микрофоном

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Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию стильные беспроводные Bluetooth наушники от компании Harper, которая не перестает радовать своих покупателей недорогими, и в то же время качественными устройствами. Встречайте, перед вами модель HB-305. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводные наушники с микрофоном

Сменные амбушюры

Кабель USB-microUSB

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в фирменной упаковке от компании Harper, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип устройства: Bluetooth-наушники с микрофоном

Поддержка iPhone

Вид: вкладыши

Тип: динамические

Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц

Импеданс: 32 Ом

Поддержка Bluetooth 4.2

Радиус действия: 10 м

Емкость аккумулятора: 85 мА⋅ч

Время работы: до 4 часов

Время зарядки: 1.5 ч

Внешний вид и функционал

Harper HB-305, как нам кажется, отлично подойдет для пользователей, которые ведут активный образ жизни. Компактные, стильные и удобные наушники позволяют использовать их в паре с вашим смартфоном. Удобно то, что слушать музыку и отвечать на звонки, можно не доставая свое мобильное устройство из кармана, либо рюкзака.

Устройство выполнено из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не появилось. Порадовало то, что плоская форма кабеля позволяет практически полностью исключить спутывание провода наушников.

Отдельное внимание следует уделить тому, что наушники устойчивы к влаге, что позволяет использовать данный девайс в условиях повышенной влажности, особенно во время интенсивных физических нагрузок.

Для удобства пользователя разработчики добавили на тыльную сторону динамиков магниты, которые скрепляют их вместе.

Блок управления вынесен отдельно и здесь минимум функциональных кнопок управления, что позволяет быстро разобраться в работе устройства. Кнопка «+» и «-» отвечают за увеличение/уменьшение громкости и переключение между треками. Центральная кнопка позволяет ответить/завершить вызов, либо запустить/поставить на паузу музыкальную композицию.

На одной из боковых граней расположился защищенный разъем microUSB для зарядки. Здесь же можно увидеть слот для карты microSD, что позволяет слушать любимые музыкальные композиции без подключения устройства к смартфону. Благодаря встроенному медиаплееру достаточно установить карту памяти и музыка будет воспроизводится автоматически.

Теперь о качестве звука. На наше удивление устройство отлично показало себя в работе. Все частоты настроены на высшем уровне. Средние и высокие частоты не завышены. Вы можете комфортно слушать музыку в любом жанре. Низкие частоты мягкие и насыщенные. В любом случае, для своего ценового сегмента, устройство показывает отличные результаты. Работа микрофона также положительна. Собеседник слышал нас отлично, как и мы его. Кажется, Harper HB-305 является идеальным решением цены и качества.

Итоги

Подведем итоги по беспроводным стереонаушникам с микрофоном Harper HB-305. Перед нами отличное решение, позволяющее стать хорошим помощником любому пользователю, особенно тем, кто ведет активный образ жизни. Стильный и минималистичный дизайн отлично впишется к вашему стилю. Аккумулятор, мощностью в 85 мАч дает возможность проработать устройству до 4 часов. Как нам кажется, это очень даже неплохой показатель. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. Harper HB-305 полностью оправдывает свою стоимость.