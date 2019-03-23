Обзор Harper HB-307. Беспроводные наушники с керамическими чашками

Сегодня мы изучим беспроводные наушники Harper HB-307, особенностью которых стал керамический корпус, эффективно гасящий лишний дребезг и колебания динамического излучателя. Исключается поступление внешних шумов, что позволяет наслаждаться любимыми композициями даже в вагоне метро.
Рекомендованная стоимость составляет 3490 рублей. Продажи уже стартовали.
Harper HB-307 обзор
КомплектацияПоставляются в коробке из плотного картона с темным оформлением, есть откидная крышка. Комплект включает USB-кабель, несколько сменных амбушюр, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видДоступны Harper HB-307 в черном и белом вариантах исполнения. Вместе с цветом чашек меняется и цвет кабеля и дужки.
Особого внимания в этой модели заслуживают чашки. Выполнены они в виде компактных сплюснутых капелек из керамического материала.
Элементы управления вынесены на отдельный пульт ДУ, зафиксированный на кабеле. Тут три механические кнопки и отверстие микрофона.
Аналогичный по форме блок, но уже без кнопок, находится на противоположной стороне. Соединяет чашки кабель с текстурной оплеткой, он устойчив к запутыванию и излому.
Места сопряжения кабеля с чашками и блоками дополнительно усилены и защищены от перегиба.
Есть усиленная дужка из прорезиненного материала с золотистыми вставками по краям.
Восстановление заряда проводится через microUSB-разъем на боковой грани пульта ДУ. Он защищен резиновой заглушкой, это исключает загрязнения и попадание влаги во время ношения.
Визуально наушники производят приятное впечатление. Недочетов в качестве сборки не наблюдается.
ТестыЗвучат Harper HB-307 хорошо. Есть запас по громкости. Наушники подойдут под прослушивание разноплановой музыки. Огрехов в воспроизведении не наблюдалось. Есть эффект стереозвучания. Для подключения используется Bluetooth 4.2. Связь стабильна на расстоянии до 10 метров. Одновременно можно подключить два смартфона.
Встроенного аккумулятора хватает примерно на 4-5 часов беспрерывного воспроизведения музыки на высоких уровнях громкости. Восстановить заряд можно будет в течение часа. График разрядки равномерный. Для контроля есть светодиодный индикатор.
Удобно располагается на шее. Чашки в ушах сидят плотно. В комплекте есть несколько амбушюр, что позволяет обеспечить оптимальное расположение в ушной раковине. Вес хорошо сбалансирован.