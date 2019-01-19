Обзор Harper HB-415. Беспроводные наушники с FM-тюнером и MP3-плеером

2019-01-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Harper HB-415; [408]
Большинство беспроводных наушников предлагают только подключение по протоколу Bluetooth, часть моделей дополнительно поддерживают проводную передачу звука и только ограниченное число моделей могут выступать самостоятельным плеером или FM-тюнером. Изучаемые сегодня Harper HB-415 относятся к таким многофункциональным гарнитурам.

Harper HB-415

К моменту публикации продажи её уже стартовали список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Официальная страница - https://harper.ru/hb-415/

Harper HB-415 обзор

Комплектация

Поставляются в коробке с традиционным оформлением, приведена подробная информация техническая информация, позволяющая составить общее представление еще до покупки и распаковки. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Harper HB-415

Внешний вид

Вышли Harper HB-415 в черном и белом вариантах исполнения. Основным материалом выступает пластик с софт-тач покрытием.

Harper HB-415

Интересно смотрится серебристая решетка на боковых гранях. Этот элемент несет только декоративную функцию.

Harper HB-415

Сами чашки расположены под углом относительно оси оголовья, оптимально повторяя форму ушей и обеспечивая оптимальный прижим.

Harper HB-415

Предусмотрена возможность складывания чашек для удобной транспортировки в сумке или чехле. Также владелец сможет изменять длину оголовья.

Harper HB-415

Направляющие с внутренними отсечками. Они пластиковые, стоит быть аккуратным. В целом же конструкция выглядит надежной.

Harper HB-415

Амбушюры и внутренняя часть оголовья из экокожи с мягкой подкладкой. По периметру аккуратный стежок. Внутри отметки по правой и левой стороне.

Harper HB-415

На боковой грани Harper HB-415 расположена группа, окрашенных в серебристый цвет, кнопок с нанесенной маркировкой.

Harper HB-415

С помощью них можно будет изменять громкость, отвечать на входящий вызов, ставить воспроизведение на паузу, перематывать треки, сменять режимы воспроизведения.

Harper HB-415

Здесь же выше находится слот под карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт. Восстановление заряда проводится через microUSB разъем. Есть аудиоразъем, кабель также уже идет в комплекте.

Тесты

Как и говорили вначале, Harper HB-415 многофункциональные наушники. Предлагаем рассмотреть сценарии эксплуатации. Начнем же с беспроводного подключения, тут используется Bluetooth 4.2 с поддержкой A2DP, AVRCP. Связь стабильная на расстоянии 10 метров, подключить можно 2 устройства.

Проводной разъем можно будет задействовать для подключения к плееру или настольному компьютеру, используя наушники в качестве домашней или офисной гарнитуры.

Встроенный MP3-плеер распознает популярные медиаформаты, записанные на карту памяти. Считываются файлы с кириллические и латинские символы, а также вложенные в папки. Между треками можно переключаться без использования смартфона. Удобный режим для тренировок или прогулок, не расходуя заряд смартфона.

Также есть FM-тюнер, демонстрирующий хорошее качество приема в условиях мегаполиса. Есть небольшой фоновый уровень шума.

Наушники оснащены микрофоном, качество передачи голоса удовлетворительное. Шумоподавление отсутствует. Вполне можно будет использовать в качестве разговорной гарнитуры в паре со смартфоном или во время игр на ПК.

Хороший уровень громкости. Основной акцент в воспроизведении сделан на средние частоты. Басы чистые, без лишнего шума и перенасыщенности. Верхи срезаны. Есть эффект объемной сцены.

Встроенного аккумулятора с емкостью 300 мАч хватает на шестичасовое воспроизведение на среднем уровне громкости. В обычных сценариях это зарядка раз в 1-2 дня при ежедневной эксплуатации в режиме «дом-работа-дом».

Итоги по Harper HB-415

Harper HB-415 – многофункциональная и недорогая гарнитура с поддержкой беспроводного подключения. Удобная конструкция, привлекательный внешний вид, приемлемое время автономной работы, FM-тюнер, MP3-плеер, встроенное управление, микрофон.

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