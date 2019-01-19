Обзор Harper HB-415. Беспроводные наушники с FM-тюнером и MP3-плеером

Большинство беспроводных наушников предлагают только подключение по протоколу Bluetooth, часть моделей дополнительно поддерживают проводную передачу звука и только ограниченное число моделей могут выступать самостоятельным плеером или FM-тюнером. Изучаемые сегодня Harper HB-415 относятся к таким многофункциональным гарнитурам.
Проводной разъем можно будет задействовать для подключения к плееру или настольному компьютеру, используя наушники в качестве домашней или офисной гарнитуры.
Встроенный MP3-плеер распознает популярные медиаформаты, записанные на карту памяти. Считываются файлы с кириллические и латинские символы, а также вложенные в папки. Между треками можно переключаться без использования смартфона. Удобный режим для тренировок или прогулок, не расходуя заряд смартфона.
Также есть FM-тюнер, демонстрирующий хорошее качество приема в условиях мегаполиса. Есть небольшой фоновый уровень шума.
Наушники оснащены микрофоном, качество передачи голоса удовлетворительное. Шумоподавление отсутствует. Вполне можно будет использовать в качестве разговорной гарнитуры в паре со смартфоном или во время игр на ПК.
Хороший уровень громкости. Основной акцент в воспроизведении сделан на средние частоты. Басы чистые, без лишнего шума и перенасыщенности. Верхи срезаны. Есть эффект объемной сцены.
Встроенного аккумулятора с емкостью 300 мАч хватает на шестичасовое воспроизведение на среднем уровне громкости. В обычных сценариях это зарядка раз в 1-2 дня при ежедневной эксплуатации в режиме «дом-работа-дом».
К моменту публикации продажи её уже стартовали список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Официальная страница - https://harper.ru/hb-415/
Harper HB-415 обзор
КомплектацияПоставляются в коробке с традиционным оформлением, приведена подробная информация техническая информация, позволяющая составить общее представление еще до покупки и распаковки. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВышли Harper HB-415 в черном и белом вариантах исполнения. Основным материалом выступает пластик с софт-тач покрытием.
Интересно смотрится серебристая решетка на боковых гранях. Этот элемент несет только декоративную функцию.
Сами чашки расположены под углом относительно оси оголовья, оптимально повторяя форму ушей и обеспечивая оптимальный прижим.
Предусмотрена возможность складывания чашек для удобной транспортировки в сумке или чехле. Также владелец сможет изменять длину оголовья.
Направляющие с внутренними отсечками. Они пластиковые, стоит быть аккуратным. В целом же конструкция выглядит надежной.
Амбушюры и внутренняя часть оголовья из экокожи с мягкой подкладкой. По периметру аккуратный стежок. Внутри отметки по правой и левой стороне.
На боковой грани Harper HB-415 расположена группа, окрашенных в серебристый цвет, кнопок с нанесенной маркировкой.
С помощью них можно будет изменять громкость, отвечать на входящий вызов, ставить воспроизведение на паузу, перематывать треки, сменять режимы воспроизведения.
Здесь же выше находится слот под карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт. Восстановление заряда проводится через microUSB разъем. Есть аудиоразъем, кабель также уже идет в комплекте.
ТестыКак и говорили вначале, Harper HB-415 многофункциональные наушники. Предлагаем рассмотреть сценарии эксплуатации. Начнем же с беспроводного подключения, тут используется Bluetooth 4.2 с поддержкой A2DP, AVRCP. Связь стабильная на расстоянии 10 метров, подключить можно 2 устройства.
Проводной разъем можно будет задействовать для подключения к плееру или настольному компьютеру, используя наушники в качестве домашней или офисной гарнитуры.
Встроенный MP3-плеер распознает популярные медиаформаты, записанные на карту памяти. Считываются файлы с кириллические и латинские символы, а также вложенные в папки. Между треками можно переключаться без использования смартфона. Удобный режим для тренировок или прогулок, не расходуя заряд смартфона.
Также есть FM-тюнер, демонстрирующий хорошее качество приема в условиях мегаполиса. Есть небольшой фоновый уровень шума.
Наушники оснащены микрофоном, качество передачи голоса удовлетворительное. Шумоподавление отсутствует. Вполне можно будет использовать в качестве разговорной гарнитуры в паре со смартфоном или во время игр на ПК.
Хороший уровень громкости. Основной акцент в воспроизведении сделан на средние частоты. Басы чистые, без лишнего шума и перенасыщенности. Верхи срезаны. Есть эффект объемной сцены.
Встроенного аккумулятора с емкостью 300 мАч хватает на шестичасовое воспроизведение на среднем уровне громкости. В обычных сценариях это зарядка раз в 1-2 дня при ежедневной эксплуатации в режиме «дом-работа-дом».