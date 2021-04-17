Обзор Harper HB-513. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.1

При этом средняя стоимость в российских магазинах составляет всего 1 550 рублей.
Harper HB-513 обзор
КомплектацияНа лицевой панели упаковочной коробки нанесены основные особенности этих наушников. Комплект включает зарядный кейс, USB-C кабель, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видПредставлена эта модель в пяти цветах: черном, белом, розовом, синем и зеленом. Часть из них с нежными оттенками.
Зарядный кейс очень компактен, он сопоставим со спичечным коробком. На основании разъем USB-C. Необходимый кабель есть в комплекте.
Внутри два отсека для фиксации наушников с магнитным креплением. Кейс сопровождается крышкой. При ношении в кармане не выпадают.
Корпус самих Harper HB-513 выполнен в стилистике Airpods. Сходства добавляет отсутствие съемных силиконовых амбушюр.
Вытянутая ножка в основании которой находится группа контактов. На каждом из них по микрофону.
Каплевидная форма корпуса повторяет ушную раковину. Выход динамика защищен металлической сеткой.
На внешней стороне чашек находится сенсорная зона управления. Взаимодействие осуществляется касаниями.
Помимо распространённых функций управления воспроизведением, можно активировать голосовой помощник. С Google Assistant работает корректно.
Проблем с качеством сборки не выявлено. Вес наушников не превышает 28 граммов.
ТестыБеспроводное соединение обеспечивает актуальный Bluetooth 5.1. Использовали эти наушники с ноутбуком и смартфоном. Связь стабильная. Звук передается без слышимых задержек. Воспроизведение с Youtube идет без рассинхронизации с видеодорожкой. Поддерживается базовый набор кодеков.
В Harper HB-513 установлен 13 мм динамик. Звук с акцентом на высокие частоты. Наиболее хорошо себя эта гарнитура показала при прослушивании аудиоподкастов и видеороликов.
По посадке в ушах проблем нет. Они станут хорошим выбором для тех кому не подходят наушники с силиконовыми амбушюрами. Длительная носка не вызывала дискомфорта.
За автономную работу отвечает батарея с емкостью 30 мАч. На среднем уровне громкости хватает до 4 часов. Поддерживается быстрая зарядка. На восстановление в зарядном кейсе уходит примерно час. Хватает его на 2 полных цикла зарядки.