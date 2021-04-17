Обзор Harper HB-513. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.1

Все меньше смартфонов могут похвастать наличием аудиоразъема. Да и сам формат проводных наушников уже становится нишевым. Тем более сейчас даже в недорогом ценовом сегменте есть выбор беспроводных моделей с хорошим техническим оснащением. Как пример изучаемые сегодня Harper HB-513 оснащены актуальным Bluetooth 5.1 и предлагают сенсорное управление.

Harper HB-513

При этом средняя стоимость в российских магазинах составляет всего 1 550 рублей.

Harper HB-513 обзор

Комплектация

На лицевой панели упаковочной коробки нанесены основные особенности этих наушников. Комплект включает зарядный кейс, USB-C кабель, инструкцию и гарантийный талон.

Harper HB-513

Внешний вид

Представлена эта модель в пяти цветах: черном, белом, розовом, синем и зеленом. Часть из них с нежными оттенками.

Harper HB-513

Зарядный кейс очень компактен, он сопоставим со спичечным коробком. На основании разъем USB-C. Необходимый кабель есть в комплекте.

Harper HB-513

Внутри два отсека для фиксации наушников с магнитным креплением. Кейс сопровождается крышкой. При ношении в кармане не выпадают.

Harper HB-513

Корпус самих Harper HB-513 выполнен в стилистике Airpods. Сходства добавляет отсутствие съемных силиконовых амбушюр.

Harper HB-513

Вытянутая ножка в основании которой находится группа контактов. На каждом из них по микрофону.

Harper HB-513

Каплевидная форма корпуса повторяет ушную раковину. Выход динамика защищен металлической сеткой.

Harper HB-513

На внешней стороне чашек находится сенсорная зона управления. Взаимодействие осуществляется касаниями.

Harper HB-513

Помимо распространённых функций управления воспроизведением, можно активировать голосовой помощник. С Google Assistant работает корректно.

Harper HB-513

Проблем с качеством сборки не выявлено. Вес наушников не превышает 28 граммов.

Тесты

Беспроводное соединение обеспечивает актуальный Bluetooth 5.1. Использовали эти наушники с ноутбуком и смартфоном. Связь стабильная. Звук передается без слышимых задержек. Воспроизведение с Youtube идет без рассинхронизации с видеодорожкой. Поддерживается базовый набор кодеков.

Harper HB-513

В Harper HB-513 установлен 13 мм динамик. Звук с акцентом на высокие частоты. Наиболее хорошо себя эта гарнитура показала при прослушивании аудиоподкастов и видеороликов.

Harper HB-513

По посадке в ушах проблем нет. Они станут хорошим выбором для тех кому не подходят наушники с силиконовыми амбушюрами. Длительная носка не вызывала дискомфорта.

Harper HB-513

За автономную работу отвечает батарея с емкостью 30 мАч. На среднем уровне громкости хватает до 4 часов. Поддерживается быстрая зарядка. На восстановление в зарядном кейсе уходит примерно час. Хватает его на 2 полных цикла зарядки.

Harper HB-513

Итоги по Harper HB-513

Harper HB-513 при скромной стоимости предлагают современный модуль беспроводной связи с увеличенной дальностью и повышенной надежностью соединения. Поддержка голосового помощника, сенсорное управление, хорошие показатели автономной работы, актуальный USB-C.
Комментарии и отзывы Harper HB-513
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