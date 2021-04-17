Обзор Harper HB-513. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.1

Все меньше смартфонов могут похвастать наличием аудиоразъема. Да и сам формат проводных наушников уже становится нишевым. Тем более сейчас даже в недорогом ценовом сегменте есть выбор беспроводных моделей с хорошим техническим оснащением. Как пример изучаемые сегодня Harper HB-513 оснащены актуальным Bluetooth 5.1 и предлагают сенсорное управление.

Harper HB-513 обзор

При этом средняя стоимость в российских магазинах составляет всего 1 550 рублей.

Комплектация

На лицевой панели упаковочной коробки нанесены основные особенности этих наушников. Комплект включает зарядный кейс, USB-C кабель, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Представлена эта модель в пяти цветах: черном, белом, розовом, синем и зеленом. Часть из них с нежными оттенками.

Зарядный кейс очень компактен, он сопоставим со спичечным коробком. На основании разъем USB-C. Необходимый кабель есть в комплекте.

Внутри два отсека для фиксации наушников с магнитным креплением. Кейс сопровождается крышкой. При ношении в кармане не выпадают.

Корпус самих Harper HB-513 выполнен в стилистике Airpods. Сходства добавляет отсутствие съемных силиконовых амбушюр.

Вытянутая ножка в основании которой находится группа контактов. На каждом из них по микрофону.

Каплевидная форма корпуса повторяет ушную раковину. Выход динамика защищен металлической сеткой.

На внешней стороне чашек находится сенсорная зона управления. Взаимодействие осуществляется касаниями.

Помимо распространённых функций управления воспроизведением, можно активировать голосовой помощник. С Google Assistant работает корректно.

Тесты

Проблем с качеством сборки не выявлено. Вес наушников не превышает 28 граммов.Беспроводное соединение обеспечивает актуальный Bluetooth 5.1. Использовали эти наушники с ноутбуком и смартфоном. Связь стабильная. Звук передается без слышимых задержек. Воспроизведение с Youtube идет без рассинхронизации с видеодорожкой. Поддерживается базовый набор кодеков.

В Harper HB-513 установлен 13 мм динамик. Звук с акцентом на высокие частоты. Наиболее хорошо себя эта гарнитура показала при прослушивании аудиоподкастов и видеороликов.

По посадке в ушах проблем нет. Они станут хорошим выбором для тех кому не подходят наушники с силиконовыми амбушюрами. Длительная носка не вызывала дискомфорта.

За автономную работу отвечает батарея с емкостью 30 мАч. На среднем уровне громкости хватает до 4 часов. Поддерживается быстрая зарядка. На восстановление в зарядном кейсе уходит примерно час. Хватает его на 2 полных цикла зарядки.

Итоги по Harper HB-513

Harper HB-513 при скромной стоимости предлагают современный модуль беспроводной связи с увеличенной дальностью и повышенной надежностью соединения. Поддержка голосового помощника, сенсорное управление, хорошие показатели автономной работы, актуальный USB-C.