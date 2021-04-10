Обзор Harper HB-518. Беспроводные TWS-наушники с сенсором

Тестируемые сегодня беспроводные наушники Harper HB-518 оснащены актуальным модулем Bluetooth 5.1. Они поддерживают голосовой помощник, предлагают сенсорное управление и длительное время автономной работы. сегодня мы поделимся опытом эксплуатации этой гарнитуры.

Harper HB-518 обзор

Комплектация

Упакованы в коробку со светлым оформлением. Комплект включает дополнительные силиконовые амбушюры, USB-кабель, различную документацию.

Внешний вид

Выполнены из пластика софт-тач. Классическая форма исполнения с вытянутой ножкой.

Управляется с помощью сенсора. Зона расположена на внешней части каждой из чашек.

Для удобства и упрощения первоначального освоения в комплекте есть инструкция на русском языке. На касания реагирует точно.

Так наушники позволяют дистанционно управлять воспроизведением, переключая треки и изменяя громкость, отвечать или отклонять входящие вызовы, а также активировать голосовой помощник. Работает эти функции корректно на разных платформах.

Сопровождается Harper HB-518 несколькими сменными силиконовыми амбушюрами. Напомним, правильно подобранные по размерам улучшают эргономику и повышают качество пассивной звукоизоляции.

На основании ножки расположена металлическая хромированная накладка. Это группа контактов, необходимых для зарядки.

Помимо изучаемой нами черной версии, есть также белая. В выбранном цвете будет и зарядный кейс.

Выполнен он здесь в виде компактного бокса с откидной крышкой. На его боковой грани цифровой дисплей с индикацией заряда батареи. Наглядно и информативно.

Зарядка идет через USB-C. Кабель идет в комплекте. Для зарядки можно будет воспользоваться любым USB-адаптером. Крепятся внутри при помощи магнитов.

Тесты

Форма корпуса удобная. В наушниках можно ходить, бегать. Длительная носка не приводит к чувству дискомфорта. При прыжках не выпадают. Зона управления расположена в пределах быстрого доступа.

Встроенного аккумулятора у Harper HB-518 хватает на 4 часа работы на среднем уровне громкости. В режиме ожидания в качестве разговорной гарнитуры можно проходить весь день. Процесс зарядки проходит в комплектном зарядном-кейсе. С учетом того что тут USB-С не нужно будет носить дополнительный кабель.

Звуковая сцена с акцентом на высокие и средние частоты. Наушники хорошо себя показали при прослушивании аудиоподкастов и попсовой музыки. Во время тестов также использовали для просмотра роликов с Youtube.

Встроенный микрофон всенаправленный. Подходит для голосовых вызовов. Для соединения используется актуальный Bluetooth 5.1 с базовым набором кодеков.

Итоги по Harper HB-518

Harper HB-518 – сбалансированная и недорогая TWS-гарнитура с актуальным модулем беспроводной связи. Аккуратное исполнение, сенсорное управление, зарядный кейс с USB-C, поддержка голосового помощника.