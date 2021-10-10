Обзор Harper HB-528. Игровые TWS-наушники с RGB

Тестируемые сегодня беспроводные наушники Harper HB-528 позиционируются как игровые и для них заявлены минимальные задержки в передаче звука, не превышающее 50 миллисекунд. Из особенностей также отмечаются RGB-подсветка, сенсорное управление, длительное время автономной работы и актуальный модуль беспроводной связи.

Комплектация

Средняя стоимость – 3590 рублей.Упакованы в коробку из плотного картона, на лицевой стороне которой сделан акцент на ключевые особенности этих наушников. Комплект включает дополнительные силиконовые амбушюры, кабель USB, зарядный кейс, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Внешний вид

Форма корпуса гарнитуры в характерной для игровой периферии дизайне. Острые углы и сложная геометрия. Добавлена вставка из хромированного пластика.

Есть зона со светодиодным индикатором. Цвет подсветки меняется в зависимости от текущего заряда батареи: красный менее 25%, синий – от 25 до 75%, зеленый от 75 до 99%.

Под защитной крышкой расположены два отсека под горизонтальное размещение наушников. Для увеличения надежности соединения используется магнитный замок.

Восстановление заряда кейса и наушников проходит через актуальный тип разъема. Это USB-C. Кабель идет в комплекте, для подачи питания можно использовать зарядник от смартфона.

Не меньший интерес представляет геометрия корпуса самих наушников. Выполнены они из пластика с софт-тач покрытием.

Заостренный нижний край и хромированная вставка. Здесь также есть светодиодная подсветка.

На внешнюю сторону нанесен логотип производителя. Тут же расположена зона с сенсорным управлением. Так касанием можно остановить или продолжить воспроизведение.

Тесты

На ножку динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. В комплекте предусмотрены дополнительные съемные, различающиеся габаритами.Установлен модуль Bluetooth 5.0. Мы тесты вели со смартфоном OnePlus 8T. Проблем со стабильностью соединения выявлено не было. Замерить задержки в передаче звука с помощью аппаратуры не представляется возможным, но опыту эксплуатации рассинхронизации не было при просмотре фильмов и при игре в PUBG. Отдельно проверяли работу подключив к ПК, поиграв в тестовый билд Battlefield 2042.

За воспроизведение в них отвечают 6мм динамики с сопротивлением 32 Ом. Частотный диапазон воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Несмотря на формат исполнения они выдавали хороший бас, позволяя наслаждаться динамичными сценами в играх и фильмах. Запас по громкости тоже присутствует.

В ушах сидят плотно. При движениях головы в стороны не выпадают. При использовании с ПК отсутствуют провода и проблемы с запотеванием ушей, характерные для наушников накладного типа.

Итоги

На высоком уровне громкости работают около 4.5 часов, снижение громкости добавляет к этому времени примерно час. В комплектном зарядном кейсе можно провести 4 полных цикла.Harper HB-528 можно рассматривать не только для смартфонов и планшетов, но и в пару к игровой консоли, ноутбуку или ПК. Игровая стилистика, подсветка, хорошие показатели автономной работы, USB-C разъем у зарядного кейса, сенсорное управление.