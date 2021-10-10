Обзор Harper HB-528. Игровые TWS-наушники с RGB

Средняя стоимость – 3590 рублей.
Есть зона со светодиодным индикатором. Цвет подсветки меняется в зависимости от текущего заряда батареи: красный менее 25%, синий – от 25 до 75%, зеленый от 75 до 99%.
Под защитной крышкой расположены два отсека под горизонтальное размещение наушников. Для увеличения надежности соединения используется магнитный замок.
Восстановление заряда кейса и наушников проходит через актуальный тип разъема. Это USB-C. Кабель идет в комплекте, для подачи питания можно использовать зарядник от смартфона.
Не меньший интерес представляет геометрия корпуса самих наушников. Выполнены они из пластика с софт-тач покрытием.
Заостренный нижний край и хромированная вставка. Здесь также есть светодиодная подсветка.
На внешнюю сторону нанесен логотип производителя. Тут же расположена зона с сенсорным управлением. Так касанием можно остановить или продолжить воспроизведение.
На ножку динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. В комплекте предусмотрены дополнительные съемные, различающиеся габаритами.
За воспроизведение в них отвечают 6мм динамики с сопротивлением 32 Ом. Частотный диапазон воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Несмотря на формат исполнения они выдавали хороший бас, позволяя наслаждаться динамичными сценами в играх и фильмах. Запас по громкости тоже присутствует.
В ушах сидят плотно. При движениях головы в стороны не выпадают. При использовании с ПК отсутствуют провода и проблемы с запотеванием ушей, характерные для наушников накладного типа.
На высоком уровне громкости работают около 4.5 часов, снижение громкости добавляет к этому времени примерно час. В комплектном зарядном кейсе можно провести 4 полных цикла.