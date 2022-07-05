Обзор Harper HB-575. Игровые TWS-наушники с низкими задержками

Доступны в среднем за 3000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Упакованы в коробку из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает зарядный кейс, три дополнительные пары амбушюров, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Есть зона с подсветкой справа и слева. Задано шесть цветов, между которыми идет плавное переключение. Через интервал времени автоматически отключается, для экономии заряда.
Внутри располагаются горизонтально. Сами наушники дополнительно фиксируются магнитным замком, при ношении в чехле не дребезжат и не смещаются.
Зарядка проходит через актуальный разъем USB-C. В поездке не будет необходимости брать дополнительный кабель.
Форма у наушников Harper HB-575 классическая для такого формата исполнения. Капсула анатомической формы и вытянутая ножка.
Владелец сможет выбрать между четырьмя размерами амбушюров, подобрав оптимальное прилегание.
На внешней стороне ножек расположена сенсорная зона управления. В комплектной инструкции подробно описаны основные сценарии управления. Поддерживают переключение треков, прием и отклонение входящего вызова, активацию голосового помощника и игрового режима.
В основании ножки подсвечиваемый логотип бренда. По желанию подсветку можно отключить.
Качество исполнения не вызывает нареканий. Нет проблем с загрязнением следами пальцев.
Для беспроводного соединения Harper HB-575 используют модуль Bluetooth 5.0 с дальностью соединения до 10 метров. По умолчанию игровой режим в них отключен, включается трехкратным касанием к зоне управления. Разница между ними заключается во времени задержки.
Для музыки оптимально использовать стандартный режим соединения, он менее энергозатратен. Игровой уменьшает задержки в передаче звука, с ним расхождение с происходящим на экране не заметно, это как касается как игр, так и просмотра роликов со стриминговых сервисов, но с ним общая детализация звука немного уменьшается.
Оснащаются они 6 мм динамиком с сопротивлением 16 Ом. Звук достойный, явных огрехов не замечено. Дают возможность наслаждаться спецэффектами в играх и фильмах, а также разножанровой музыкой. Есть достаточный запас по громкости.
Посадка в ушах удобная. Движения головы не ограничивают. Плюсом является отсутствие интерфейсных кабелей. Также тесты проходили во время летней жары, с ними уши не запотевали, дискомфорта не было.
Встроенный аккумулятор давал около 4.5 работы на среднем уровне громкости. В комплектном кейсе можно будет провести до двух полных циклов зарядки.
Поддерживают систему подавления шума окружающей среды. Собеседники отмечали чистую передачу голоса.