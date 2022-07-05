Обзор Harper HB-575. Игровые TWS-наушники с низкими задержками

Чаще всего в качестве игровой гарнитуры выбираются наушники накладного типа, они дают хороший уровень пассивной звукоизоляции, но летом проводить в них длительное время в теплом помещении проблематично. Изучаемые сегодня Harper HB-575 лишены этого недостатка, это TWS-гарнитура с технологией шумоподавления ENC и уменьшенным временем отклика (не более 60 секунд). Она же подойдет как для игры на настольном ПК и ноутбуке, а также планшетом и смартфоном.

Комплектация

Доступны в среднем за 3000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Упакованы в коробку из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает зарядный кейс, три дополнительные пары амбушюров, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Harper HB-575 обзор

Внешний вид

Интересное внешнее оформление зарядного кейса, выполненного из пластика с матовым покрытием. У него небольшая высота и выступающие «крылья» по краям

Есть зона с подсветкой справа и слева. Задано шесть цветов, между которыми идет плавное переключение. Через интервал времени автоматически отключается, для экономии заряда.

Внутри располагаются горизонтально. Сами наушники дополнительно фиксируются магнитным замком, при ношении в чехле не дребезжат и не смещаются.

Зарядка проходит через актуальный разъем USB-C. В поездке не будет необходимости брать дополнительный кабель.

Форма у наушников Harper HB-575 классическая для такого формата исполнения. Капсула анатомической формы и вытянутая ножка.

Владелец сможет выбрать между четырьмя размерами амбушюров, подобрав оптимальное прилегание.

На внешней стороне ножек расположена сенсорная зона управления. В комплектной инструкции подробно описаны основные сценарии управления. Поддерживают переключение треков, прием и отклонение входящего вызова, активацию голосового помощника и игрового режима.

В основании ножки подсвечиваемый логотип бренда. По желанию подсветку можно отключить.

Тесты

Качество исполнения не вызывает нареканий. Нет проблем с загрязнением следами пальцев.

Для беспроводного соединения Harper HB-575 используют модуль Bluetooth 5.0 с дальностью соединения до 10 метров. По умолчанию игровой режим в них отключен, включается трехкратным касанием к зоне управления. Разница между ними заключается во времени задержки.

Для музыки оптимально использовать стандартный режим соединения, он менее энергозатратен. Игровой уменьшает задержки в передаче звука, с ним расхождение с происходящим на экране не заметно, это как касается как игр, так и просмотра роликов со стриминговых сервисов, но с ним общая детализация звука немного уменьшается.

Оснащаются они 6 мм динамиком с сопротивлением 16 Ом. Звук достойный, явных огрехов не замечено. Дают возможность наслаждаться спецэффектами в играх и фильмах, а также разножанровой музыкой. Есть достаточный запас по громкости.

Посадка в ушах удобная. Движения головы не ограничивают. Плюсом является отсутствие интерфейсных кабелей. Также тесты проходили во время летней жары, с ними уши не запотевали, дискомфорта не было.

Встроенный аккумулятор давал около 4.5 работы на среднем уровне громкости. В комплектном кейсе можно будет провести до двух полных циклов зарядки.

Тест микрофона Harper HB-575

Итоги

Поддерживают систему подавления шума окружающей среды. Собеседники отмечали чистую передачу голоса.Harper HB-575 – игровые TWS-наушники для мобильного и настольного гейминга. Компактный формат исполнения, хорошие показатели автономной работы, сенсорное управление, многоцветная подсветка, практичное софт-тач покрытие, микрофон с шумоподавлением.