Обзор Harper HB-707. Беспроводные наушники с ANC

Покрытие приятно тактильно. Проблем в эксплуатации выявлено не было, не подвержено загрязнению следами пальцев.
Широкое оголовье, каркас которой выполнен из пластика и внутри него скрывается металлическая пластина.
Поддерживается регулировка длины оголовья. Также для удобства переноски чашки можно поворачивать на 90 градусов.
Центральная часть оголовья обтянута экокожей с мягкой подкладкой внутри. На внешней стороне белым цветом нанесен логотип бренда. Есть пометки по правой и левой сторонам.
Чашки овальной формы. Все кнопки управления и интерфейсы сгруппированы на торце левой.
Тут microUSB, используемый для подачи питания для проведения зарядки. Есть аудиоразъем с проводной передачей звука.
Четыре механические кнопки для управления воспроизведением, громкостью. Также можно активировать голосовой помощник.
Амбушюры из экожи в цвет основной части корпуса. Мягкий наполнитель быстро восстанавливают свою форму после снятия.
По удобству посадки все отлично. Подходят эти наушники пользователям разного возраста и пола. Элементы расположены в пределах быстрого доступа и их местоположение хорошо определяются слепым методом.
Процесс взаимодействия и действия соответствующие нажатиям подробно описаны в комплектной инструкции.
Так можно будет включать и выключать активное шумоподавление ANC. Как показала практика эксплуатации, эффективно отсекает шум от автомобилей, разговоры в общественном транспорте. Мы тестировали их во время полетов в самолете.
Звучание с акцентом на верхние частоты. Басы выражены слабее. В целом же подходят для прослушивания разноплановых композиций со стриминговых сервисов, просмотра роликов на Youtube. Артефакты и шумы отсутствовали.
Встроенного аккумулятора со средним уровнем громкости без ANC хватало на 7.5 часов. Включение шумоподавление сокращает время работы примерно на час. Зарядка проходит через microUSB.
Есть встроенные микрофоны, которые используются не только для голосовых вызовов, но и работы системы активного шумоподавления.