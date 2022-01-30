Обзор Harper HB-707. Беспроводные наушники с ANC

Тестируемые сегодня беспроводные наушники Harper HB-707 поддерживают технологию активного шумоподавления. Из особенностей также отмечаются складная конструкция, длительное время автономной работы, набор кнопок для управления воспроизведением, микрофон для ответа на входящие вызовы и передачу команд голосовому помощнику.

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона со стильным оформлением. Комплект включает аудиокабель, кабель microUSB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Для оформления выбран темно-синий цвет. Выглядит интересно еще и за счет софт-тач покрытия, создающего эффект бархата.

Покрытие приятно тактильно. Проблем в эксплуатации выявлено не было, не подвержено загрязнению следами пальцев.

Широкое оголовье, каркас которой выполнен из пластика и внутри него скрывается металлическая пластина.

Поддерживается регулировка длины оголовья. Также для удобства переноски чашки можно поворачивать на 90 градусов.

Центральная часть оголовья обтянута экокожей с мягкой подкладкой внутри. На внешней стороне белым цветом нанесен логотип бренда. Есть пометки по правой и левой сторонам.

Чашки овальной формы. Все кнопки управления и интерфейсы сгруппированы на торце левой.

Тут microUSB, используемый для подачи питания для проведения зарядки. Есть аудиоразъем с проводной передачей звука.

Четыре механические кнопки для управления воспроизведением, громкостью. Также можно активировать голосовой помощник.

Амбушюры из экожи в цвет основной части корпуса. Мягкий наполнитель быстро восстанавливают свою форму после снятия.

Тесты

Для беспроводного подключения используется Bluetooth 5.1 с базовыми кодеками. Проблем с качеством соединения выявлено не было. Помимо этого, можно будет подключить и аудиокабелем, например, при разрядившемся аккумуляторе или когда источник сигнала не поддерживает беспроводное соединение.

По удобству посадки все отлично. Подходят эти наушники пользователям разного возраста и пола. Элементы расположены в пределах быстрого доступа и их местоположение хорошо определяются слепым методом.

Процесс взаимодействия и действия соответствующие нажатиям подробно описаны в комплектной инструкции.

Так можно будет включать и выключать активное шумоподавление ANC. Как показала практика эксплуатации, эффективно отсекает шум от автомобилей, разговоры в общественном транспорте. Мы тестировали их во время полетов в самолете.

Звучание с акцентом на верхние частоты. Басы выражены слабее. В целом же подходят для прослушивания разноплановых композиций со стриминговых сервисов, просмотра роликов на Youtube. Артефакты и шумы отсутствовали.

Встроенного аккумулятора со средним уровнем громкости без ANC хватало на 7.5 часов. Включение шумоподавление сокращает время работы примерно на час. Зарядка проходит через microUSB.

Тест микрофона Harper HB-707

Итоги

Есть встроенные микрофоны, которые используются не только для голосовых вызовов, но и работы системы активного шумоподавления.Harper HB-707 – беспроводная гарнитура c активным шумоподавления и хорошими показателями автономной работы. Удобная конструкция со складываемыми чашками, резервное подключение с помощью кабеля, набор кнопок для дистанционного управления, интересная расцветка корпуса. К условным минусам отнесем microUSB.