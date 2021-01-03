Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6

Не так давно мы рассматривали HARPER PSL-025 из обновленной модельной линейки с актуальным Bluetooth 5.0 и яркой многоцветной подсветкой. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, детально рассмотрим Harper PSL-021 с меньшим уровнем мощности, но также корпус которой сопровождается подсветкой с 3 разными эффектами.

Комплектация

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 3 200 рублей.Упакована в коробку из плотного картона с отметками о наличии защиты IPX6, восьми часах автономной работы и Bluetooth 5.0. Стартовый набор включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена колонка в форме цилиндра. По габаритам сопоставима с банкой газировки. Такая форма оптимальная для размещения в боковом кармане рюкзака или фиксаторе на раме велосипеда.

На корпусе зафиксирован ремешок, дающий возможность зафиксировать ее на ремне или запястье при ношении в руках.

Визуально конструкция разделяется на две части. Снизу решетка динамиков, направленных в сторону и обтянутые тканью, сверху зона из прозрачного пластика с подсвечиваемой подложкой.

На крышке у Harper Magic Lantern сосредоточены элементы управления. С помощью них можно изменять громкость, ставить воспроизведение на паузу, переключать треки, изменять эффект подсветки и корректировать яркость.

Корпус защищен от брызг воду и попадания влаги. Защита тут соответствует стандарту IPX6. Эту особенность можно использовать в теплое время для прослушивания любимой музыки на природе.

Разъемы расположены под резиновой заглушкой с логотипом производителя. Интересная стилизация.

Под ней находятся microUSB, скрытая кнопка перезагрузки, аудиоразъем, слот для карты памяти microSD. Нужно не забывать закрывать заглушку, для предотвращения попадания воды.

Тесты

Интересно смотрится вырез в верхней части вырез с подсвечиваемой подложкой. Предлагается три разных режима работы и одиннадцать эффектов. Яркость регулируется.В отличие от рассмотренной ранее колонки тут есть также встроенный плеер, распознающий популярные аудиоформаты, записанные на карту памяти. Так можно будет прослушивать музыку отдельно от смартфона. Хороший вариант для поездок на велосипеде или для того, чтобы предотвратить разрядку смартфона в походах.

Для беспроводного подключения используется актуальный Bluetooth 5.0. Соединение проходит традиционным способом. Дальность стабильной передачи звука с Harper Magic Lantern на смартфон до 10 метров. Управлять воспроизведением можно с помощью встроенных кнопок.

По звуковой сцене основной акцент сделан на средние частоты. Хорошо звучит современная и танцевальная музыка. Присутствует запас по громкости. Два динамика по 5 Вт каждый направлены в разные стороны, создавая эффект объемного звучания. При воспроизведении роликов с Youtube отставания звука от картинки замечено не было.

Итоги по Harper Magic Lantern

За автономную работу отвечает батарея с емкостью 2200 мАч. Ее хватает примерно на 7-8 часов работы в зависимости от яркости подсветки и громкости воспроизведения.Harper Magic Lantern – беспроводная колонка c Bluetooth 5.0 и управляемой многоцветной подсветкой. Эффект звучания с эффектом стерео, слот для карты памяти со встроенным плеером, хорошие показатели автономной работы, защита IPX6 и удобная для переноски форма.