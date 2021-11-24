Обзор Hidden Deep Playtest. Научно-фантастический экшен

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию интересный атмосферный, научно-фантастический экшен от Cogwheel Software. На данный момент игра находится в раннем доступе и все еще на стадии разработки, в связи с чем она может измениться. Игрокам предстоит исследовать глубокий подземный мир и испытать свои силы на стойкость и умение выжить при любых ситуациях.

Сюжет игры весьма понятен. Вы будете управлять некой группой, которая отправилась изучать подводный комплекс, где произошла некая аномалия. То есть необходимо выяснить причину всего этого. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь в глубинах Вас ожидают огромное количество монстров и испытаний.

Геймплей

Ценители игр с боку, как нам кажется, сумеют поистине оценить Hidden Deep. Ведь данная новинка собрала в себя сразу несколько жанров: экшен, шутер, логический и местами даже сюда попали отголоски хоррора.

Другими словами, игрокам предстоит делать практически все: лазить, ползать, прыгать, карабкаться, стрелять, взрывать, плавать, сканировать местность при помощи различных перемочек, спасать своих товарищей и многое другое. Порой начинаешь даже задумываться о том, что перед вами больше логическая игра, ежели какой-то шутер с элементами хоррора.

На сегодняшний день отсутствует русский язык, в связи с чем, непонимающим английского языка хотя бы на базовом уровне, будет довольно трудновато. Однако понравилось то, что разобраться во всех тонкостях и нюансах игры можно интуитивно. Разработчики все же постарались не сильно закручивать управление, и оно будет понятным даже для самых неопытных геймеров. Игрокам придется включить свою логику. Ведь в игре, порой появляется необходимость воспользоваться своими гаджетами. К примеру, чтобы пройти дальше по своему заданию, необходимо обнаружить пустоты при помощи специального сканера, которые находятся прямо под ногами и прорубить себе путь при помощи взрывчатки.

Несмотря на то, что Hidden Deep дает возможность играть лишь в одиночный режим, игрокам все же получится поиграть одновременно за несколько персонажей и вытаскивать их из сложных ситуаций.

Графическая и звуковая составляющая

Что-что, а вот графика в игре очень даже неплохая. Но это не говорит о том, что игра очень требовательная к ПК. Поиграть в Hidden Deep смогут даже пользователи со слабыми компьютерами.

Отличная прорисовка позволяет игрокам погрузиться в этот невероятный мир подземного мира и получить массу положительных эмоций от прохождения, распутывая различные логические цепочки и уничтожая своих врагов. Разработчики уделили внимание даже самым не значительным деталям игры, за что им отдельная благодарность.

Отдельное внимание следует уделить физике, которая заслуживает особого уважения к тому, какую работу проделали разработчики. Все выполнено очень реалистично и это в действительности позволяет полностью погрузиться в эту невероятную атмосферу.

Звуковая составляющая отлично проработана и здесь нет ничего лишнего. Звуки больше подходят под какой-то хоррор, и они в действительности позволяют на протяжении всей игры постоянно оставаться в каком-то напряжении.

Итоги

Подводя итоги, следует отметить, что Cogwheel Software движутся в правильном направлении и на сегодняшний день Hidden Deep, как нам кажется, уже готова увидеть свет во всей своей красе. Любителям игр с боку, как нам кажется, будет чем заняться и пройти игру на одном дыхании. Среди плюсов следует отметить отличную графическую и звуковую составляющие, интересный геймплей и отличную атмосферу, которую вложили в Hidden Deep разработчики. Да, здесь нет кооперативного режима, но кто знает, возможно что-нибудь в ближайшем будущем и появится.
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