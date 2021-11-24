Обзор Hidden Deep Playtest. Научно-фантастический экшен…

Сюжет игры весьма понятен. Вы будете управлять некой группой, которая отправилась изучать подводный комплекс, где произошла некая аномалия. То есть необходимо выяснить причину всего этого. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь в глубинах Вас ожидают огромное количество монстров и испытаний.
Другими словами, игрокам предстоит делать практически все: лазить, ползать, прыгать, карабкаться, стрелять, взрывать, плавать, сканировать местность при помощи различных перемочек, спасать своих товарищей и многое другое. Порой начинаешь даже задумываться о том, что перед вами больше логическая игра, ежели какой-то шутер с элементами хоррора.
На сегодняшний день отсутствует русский язык, в связи с чем, непонимающим английского языка хотя бы на базовом уровне, будет довольно трудновато. Однако понравилось то, что разобраться во всех тонкостях и нюансах игры можно интуитивно. Разработчики все же постарались не сильно закручивать управление, и оно будет понятным даже для самых неопытных геймеров. Игрокам придется включить свою логику. Ведь в игре, порой появляется необходимость воспользоваться своими гаджетами. К примеру, чтобы пройти дальше по своему заданию, необходимо обнаружить пустоты при помощи специального сканера, которые находятся прямо под ногами и прорубить себе путь при помощи взрывчатки.
Несмотря на то, что Hidden Deep дает возможность играть лишь в одиночный режим, игрокам все же получится поиграть одновременно за несколько персонажей и вытаскивать их из сложных ситуаций.
Отличная прорисовка позволяет игрокам погрузиться в этот невероятный мир подземного мира и получить массу положительных эмоций от прохождения, распутывая различные логические цепочки и уничтожая своих врагов. Разработчики уделили внимание даже самым не значительным деталям игры, за что им отдельная благодарность.
Отдельное внимание следует уделить физике, которая заслуживает особого уважения к тому, какую работу проделали разработчики. Все выполнено очень реалистично и это в действительности позволяет полностью погрузиться в эту невероятную атмосферу.
Звуковая составляющая отлично проработана и здесь нет ничего лишнего. Звуки больше подходят под какой-то хоррор, и они в действительности позволяют на протяжении всей игры постоянно оставаться в каком-то напряжении.