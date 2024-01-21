Залипательная головоломка с поиском предметов. Обзор Hidden Through Time 2: Myths & Magic

На днях на консолях текущего поколения стартовало продолжение серии Hidden Through Time, появившаяся тремя годами ранее. Это игра головоломка, в которой предлагается находить заданный набор предметов и все это в интересном мультяшном дизайне с анимированными объектами.

Игра была пройдена на платину, для которой требуется пройти все сюжетные карты с полным нахождением всех предметов, включая секретные, а также изучение набора карт, созданных пользователями. Отмечу что я начал знакомиться с серией Hidden Through Time 2: Myths & Magic, но пройдя ее приобрел первую часть и поэтому сравнить возможность была.

Основной сюжетный набор состоит из четырех различных миров, которые отличаются между собой визуальным стилем и набором объектов. Это восток в стиле «тысячи и одной ночи», фэнтези со стилистикой 80х, Древняя Греция с мифическими существами и средневековье. При этом здесь заморочились и помимо подготовки самих локаций сделали легкий сюжет, который проходит нитью сквозь весь набор карт.

В сравнение с первой частью размеры локации и количество объектов заметно увеличилось. Помимо возможности заглядывать в помещения, теперь добавилась новая механика со сменой погоды или времени суток. Поведение персонажей и наполнение меняется в зависимости от выбора, для удобства в наборе предметов указано при каких условиях можно найти их на карте.

Есть подсказки, которые могут упростить понимание где прячется требуемый предмет. Изучать саму локацию интересно, на ней постоянно что-то происходит. Большинство объектов, которых тут в изобилии, интерактивны. Поэтому само изучение не надоедает. Но как и ранее в Hidden Through Time 2: Myths & Magic есть спорный момент с размером ряда предметов, они слишком мелкие и не всегда получается кликнуть на них, да и сами они сливаются с фоном.

Выбрана интересная стилистика с мультяшностью. Удачно подобраны цвета и общее качество высокое, сказывается ощущение что все это нарисовано вручную. Но и видимо общее повышение детализации и наполнения уровней ограничило возможность запуска на консолях прошлого поколения.

Сохранили режим “Архитектора”, хоть и уменьшили стимулирование для изучения того что создали пользователи. Это инструмент который позволяет создать собственную локацию и наполнить ее. Есть как сложные, так и очень простые варианты. Интересное тоже встречалось.

Hidden Through Time 2 обзор

Итоги

На выходе получили удачное продолжение серии, которое взяло лучшее от первой части и расширило его предоставив больше контента для изучения. Игровой процесс прост, но сама его реализация увлекает на значительное время. Hidden Through Time 2: Myths & Magic предлагает высокую детализацию игровых локаций с насыщенным наполнением, достаточно высокий уровень порога решений и ненадоедающий саундтрек. Есть и возможность проявить творчество, опробовав свои силы в создании карт и в последующем поделившись ими с сообществом. Из минусов отметим долгие загрузки при переходе между локациями.