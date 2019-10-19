Обзор Highscreen Max 3 4/64GB – лучший смартфон за свою цену

2019-10-19, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Highscreen Max 3; [11]
Тестируя какой-нибудь очередной навороченный флагман, часто ловишь себя на мысли о том, что в смартфоне все хорошо: производительность, камеры и дизайн, но вот какой-нибудь ерунды все же постоянно не хватает: то «челка» закрывает половину контента, то пресловутого NFC «не завезли» или просто корпус постоянно выскальзывает из рук. И вот на днях, в мои руки попал, на первый взгляд, совершенно обычный отечественный смартфон среднего ценового диапазона Highscreen Max 3.

Highscreen Max 3

Какой же у меня случился когнитивный диссонанс, когда я понял, что в устройстве за 12 990 рублей учли все те мелочи, за которые обычно и ругают современные смартфоны. Теперь делюсь своим «криком души» с вами, дорогие читатели.

Комплектация

Смартфон поставляется в низкопрофильной картонной коробке, внутри которой все комплектующие разложены, в соответствии с заветами Apple, по своим отдельным коробочкам: во время транспортировки ничего не болтается, а выглядит довольно дорого и красиво.

Highscreen Max 3

При исследовании содержимого, обнаруживается зарядка на 15 Вт, кабель USB Type-C, переходник с Type-C на mini jack, силиконовый чехол, защитное стекло, инструкция, гарантийный талон, SIM-скрепка и, конечно, сам герой обзора. Таким богатством комплектации нас редко кто сейчас балует. Можно, конечно, посетовать на отсутствие гарнитуры, но, согласитесь, положить в комплект со смартфоном, который сам продается по цене хороших наушников, еще и адекватную гарнитуру просто не реально, а от дешевой за 50 рублей толку будет не то, чтобы много.

Дизайн

Highscreen Max 3 – настоящий голиаф среди смартфонов (157.5х76.9x10.3 мм). Хотя экран размером 5.93” не редкость среди современных гаджетов, но это «честные» дюймы, без «челок», «водопадов» и прочих ухищрений.

Highscreen Max 3

Сверху и снизу остается более сантиметра корпуса, а вот боковые рамки вполне адекватные – около 3 мм. Сам смартфон весит 221 г, а обмундированный в чехол и стекло 251 г, и все это благодаря цельнометаллическому корпусу: беря смартфон в руки понимаешь, что теперь всегда с собой будет средство обороны, а при падении, скорее повредится асфальт, чем смартфон.

Highscreen Max 3

Сзади расположена накладка, по текстуре напоминающая наждачную бумагу «нулевку». Решение оказалось очень практичным: смартфон неплохо выглядит, почти не собирает отпечатков, добавляет приятные тактильные ощущения, а, главное, надежно лежит в руке. В продаже есть модели с черной и красной крышками.

Highscreen Max 3

На «спинке» расположился дактилоскопический датчик, логотип и двойной модуль камеры со светодиодной вспышкой. По бокам находятся металлические клавиши, причем именно там, где надо: кнопки регулировки громкости – на левом торце, а клавиша включения - на правом.

Highscreen Max 3

Там же расположен модуль с раздельными слотами для 2 nanoSIM и microSD. Снизу находится разъем USB Type-C, динамик и микрофон. Над экраном установили фронтальную камеру с поддержкой технологии распознавания лица, а также датчики освещенности и приближения.

Highscreen Max 3

Единственное, чего я не обнаружил, так это разъема mini jack, но сейчас практически все производители постепенно от него отказываются.

Highscreen Max 3

Одной рукой с Highscreen Max 3 смогут справится обладатели лишь очень длинных пальцев, но и им потребуется привыкание из-за большого веса девайса. Сборка отличная – ничего не продавливается и не болтается.

Экран

Дисплей имеет прямоугольную форму без вырезов, соотношение сторон 2:1 (FullHD+) и качественную IPS-матрицу без воздушной прослойки, а значит, в наличии широкие углы обзора и лишь небольшое выцветание при отклонении от перпендикуляра. Цвета яркие и сочные, но вот чем экран действительно поразил, так это отличным запасом яркости, с которым ему не страшны даже прямые лучи в солнечный день. Авторегулировка работает исправно. Дисплей поддерживает до 5 одновременных касаний.

Highscreen Max 3

«Железо»

Сердцем смартфона является 8-ядерный чип Mediatek Helio P35 MT6765 (4x2.5 ГГц + 4x1.8 ГГц) с графическим модулем PowerVR Rogue GE8320. За последнее время процессоры этой компании шагнули далеко вперед, и готовы на равных тягаться с лидерами рынка по производительности. Оперативной памяти тут 4 Гб (DDR4), а постоянной – 64 ГБ (конечно, есть поддержка карт памяти).

Highscreen Max 3

Характеристики нельзя отнести к игровому смартфону, но, при этом, даже самые современные игры (PUBG, WoT: Blitz, Raid и другие) идут без каких-либо фризов с адекватном FPS (пусть, и не всегда на максимальных настройках). Интерфейс тоже не лагает: все работает шустро, а зависаний ни разу не было замечено.

Highscreen Max 3

По беспроводным модулям здесь «полный фарш»: смартфон работает в сетях LTE, есть Bluetooth 5.0, двухдиапозонный Wi-Fi, ГЛОНАСС/GPS и любимый всеми нами чип NFC.

Highscreen Max 3

Поддерживается беспроводной аудиокодек LDAC, позволяющий слушать «по воздуху» несжатые треки. На разблокировку экрана сканеру отпечатков (как и фронтальной камере) требуется менее 1 с. Динамик тут монофонический, работает без хрипов и немного громче, чем среднестатистический.

Камеры

Камеры – слабое место Highscreen Max 3. Основной модуль имеет разрешение 16 Мп, а дополнительный (0.3 Мп) помогает ему создавать эффект боке, при этом можно задавать вручную зону размытия и ее степень.

Highscreen Max 3

В режиме бьютификации есть возможность вручную настроить степень улучшения отдельных зон. Камера поддерживает 14 различных сцен, которые можно задать как вручную, так и поручить выбор ИИ, правда, съемка в помещении, у меня почему-то почти всегда определялась как «Ночная».

Highscreen Max 3

Highscreen Max 3

Highscreen Max 3

Включение режима HDR на основной камере происходит автоматически, а для фронтальной он не поддерживается: селфи на фоне яркого неба получаются пересвеченными. Есть тут даже встроенная стабилизация изображения.

Highscreen Max 3

Highscreen Max 3

К сожалению, все это не спасает качество фото: хорошего результата можно добиться только днем на улице. В помещении или сумерках, снимки обрастают огромным количеством шумов, а детали замыливаются, похожая история и с фронтальной камерой на 8 Мп.

Highscreen Max 3

Highscreen Max 3

Highscreen Max 3

Видео выходит тоже не очень качественное, наполнено шумами, да еще иногда и дергается. Оба модуля записывают ролики в разрешении FullHD. Такое впечатление, что камеры тут делались по остаточному принципу, и на хорошие просто не осталось денег.

Тест камеры Highscreen Max 3

Операционная система

Highscreen Max 3 работает на чистом Android 9.0. Возможно, в этом и есть секрет беспроблемной работы интерфейса. Лично мне не хватило поддержки жестов: традиционные клавиши Android не так удобны и занимают приличную часть экрана.

Highscreen Max 3

Еще больше пространства рабочего стола «съедает» строка поиска Google, расположенная в самом низу, и ее невозможно убрать. Нет тут и регулировки цветовой схемы экрана, зато есть список новостей на крайнем левом рабочем столе и поддержка голосового ассистента.

Батарея

Упор на автономность всегда был отличительной чертой данной линейки смартфонов, и Highscreen Max 3 не отходит от традиций. Здесь установлена действительно большая батарея на 5000 мАч – не каждый планшет может похвастаться подобной. В итоге, мне удавалось разрядить смартфон только к концу второго дня использования, а потом я включил встроенный режим энергосбережения, и смартфон прожил трое суток!

Highscreen Max 3

Можно было бы предположить, что восстановление заряда такой батареи займет тоже приличное время, но поддержка технологии Quick Charge 3.0 и комплектный адаптер питания на 15 Вт позволяют полностью зарядить аккумулятор за 2 часа. Но и это еще не все: Highscreen Max 3 поддерживает беспроводную зарядку, причем не абы какую, а тоже ускоренную (10 Вт). Правда, через Qi телефон будет заряжаться подольше (около 5,5 часов).

Выводы

Highscreen Max 3 – просто отличный смартфон, наполненный технологиями и решениям. Производитель сделал упор именно на те нюансы, которые ценят большинство пользователей. На мой взгляд, именитым производителям пора брать пример с Highscreen в плане их внимания к мелочам, ведь многие идеи, реализованные здесь не встретишь даже в топовых смартфонах других брендов. С другой стороны, Highscreen можно посоветовать обращать больше внимания на фотовозможности своих телефонов, так как это в современном мире тоже немаловажный фактор. Ну и, конечно, Max 3 – это по-прежнему телефон для тех, кто ценит автономность. Если вы не фанат мобильной фотографии, то Highscreen Max 3 – лучшее, что можно купить в России в ценовом сегменте до 15 000 рублей.
Автор: Артем Костенко

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