Обзор Hiper HG-C103RGB EREBOS. Недорогой корпус с подсветкой и стеклом

Тестируемый сегодня корпус Hiper EREBOS вышел в двух версиях компоновки в зависимости от наличия установленных вентиляторов с подсветкой. Мы собрали систему в корпусе с полной компоновкой и с учетом разницы между ними всего в 1000 рублей, рекомендуем обратить внимание на решение с уже установленным охлаждением. Базовый вариант же может рассматриваться при заметных ограничениях на сборку системы или в тех сценариях, когда цель – бесшумная система для работы с документами и браузером.

Комплектация

Рекомендованная стоимость для них составляет 2 290 и 3 490 рублей соответственно.

Упакован в коробку из неокрашенного картона с изображением и данными по ключевым особенностям. Комплект включает различные винты и несколько дополнительных стоек для материнской платы.

Внешний вид

Выполнен корпус в формате Mid-Tower в современной стилистике, акцент которой делается на устанавливаемых компонентах с подсветкой.

Основная левая стенка выполнена из закаленного стекла. Крепится при помощи четырех накатанных винтов.

Рамка лицевой панели из пластика черного цвета. По краям вентиляционная решетка. Основная площадь ее с тонированной поверхностью.

В полной комплектации через нее видна работа вентиляторов с кольцевой подсветкой. Несколько цветов и эффектов.

Стенку можно полностью снять, получив доступ к шасси с вентиляторами. Будет полезно в дальнейшем для проведения очистки.

Панель разъемов у Hiper HG-C103RGB EREBOS включает один USB 3.0 и один USB 2.0, два отдельных аудио разъема, кнопки перезагрузки и включения.

Вентиляционная решетка на верхней стенке сопровождается обслуживаемым противопылевым фильтром с магнитным креплением.

Правая стенка из стали. Крепится также при помощи винтов. Она усилена ребрами. Общая жесткость у корпуса хорошая, особенно с учетом невысокого ценового сегмента.

Компоновка задней панели с верхним расположением блока питания. Есть посадочное место под вентилятор. Семь заглушек под платы расширения, все выламываемые, первой изначально нет. Стоит учесть этот момент, если планируете собирать систему без видеокарты.

Начинка

Стоит на четырех ножках с хромированной окантовкой. С учетом верхнего расположения блока питания, снизу нет противопылевого фильтра.У корпуса Hiper HG-C103RGB EREBOS общая камера для всех компонентов. Верхнее расположение блока питания сейчас встречается реже. Правильнее его располагать вентиляционной решеткой вверх, для забора холодного воздуха над корпусом.

Лишние кабели от него можно будет спрятать за стойкой материнской платы. Под укладку и фиксацию распределены ушки по всей площади.

Дополнительно к трем установленным 120 мм вентиляторам можно будет поставить один вентилятор типоразмера 120 мм на заднюю стенку. Производитель отмечает также возможность поставить 2 вентилятора на нижнюю стенку, но с учетом отсутствия вентиляционной решетки в этой зоне и ограничений с ATX-платой и необходимости доступа к интерфейсам, нижнюю нужно оставлять полностью свободной.

На фронтальную панель ставится радиатор системы жидкостного охлаждения типоразмера 120 или 240 мм. Башенные системы охлаждения высотой 160 мм.

Видеокарты, не превышающие длину 290 мм. Под организацию дисковой подсистемы доступны 2 места под 3.5- и 2.5- дюймовые диски.

Система собиралась на базе ATX платы с процессором Intel. Доступ к компонентам свободный. Для охлаждения выбран низкопрофильный кулер.

Итоги

При невысокой стоимости корпус Hiper HG-C103RGB EREBOS оснащается стенкой из закаленного стекла и сопровождается тремя вентиляторами с круговой многоцветной подсветкой. В нем можно будет собрать систему под работу или игры с видеокартой среднего уровня. Из особенностей – верхнее расположение блока питания. К минусам отнесем выламываемые заглушки под платы расширения и отсутствие одной из них сразу с завода.