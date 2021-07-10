Обзор Hiper HG-C103RGB EREBOS. Недорогой корпус с подсветкой и стеклом

Тестируемый сегодня корпус Hiper EREBOS вышел в двух версиях компоновки в зависимости от наличия установленных вентиляторов с подсветкой. Мы собрали систему в корпусе с полной компоновкой и с учетом разницы между ними всего в 1000 рублей, рекомендуем обратить внимание на решение с уже установленным охлаждением. Базовый вариант же может рассматриваться при заметных ограничениях на сборку системы или в тех сценариях, когда цель – бесшумная система для работы с документами и браузером.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

Рекомендованная стоимость для них составляет 2 290 и 3 490 рублей соответственно.

Комплектация

Hiper HG-C103RGB EREBOS

Упакован в коробку из неокрашенного картона с изображением и данными по ключевым особенностям. Комплект включает различные винты и несколько дополнительных стоек для материнской платы.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

Внешний вид

Выполнен корпус в формате Mid-Tower в современной стилистике, акцент которой делается на устанавливаемых компонентах с подсветкой.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

Основная левая стенка выполнена из закаленного стекла. Крепится при помощи четырех накатанных винтов.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

Рамка лицевой панели из пластика черного цвета. По краям вентиляционная решетка. Основная площадь ее с тонированной поверхностью.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

В полной комплектации через нее видна работа вентиляторов с кольцевой подсветкой. Несколько цветов и эффектов.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

Стенку можно полностью снять, получив доступ к шасси с вентиляторами. Будет полезно в дальнейшем для проведения очистки.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

Панель разъемов у Hiper HG-C103RGB EREBOS включает один USB 3.0 и один USB 2.0, два отдельных аудио разъема, кнопки перезагрузки и включения.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

Вентиляционная решетка на верхней стенке сопровождается обслуживаемым противопылевым фильтром с магнитным креплением.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

Правая стенка из стали. Крепится также при помощи винтов. Она усилена ребрами. Общая жесткость у корпуса хорошая, особенно с учетом невысокого ценового сегмента.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

Компоновка задней панели с верхним расположением блока питания. Есть посадочное место под вентилятор. Семь заглушек под платы расширения, все выламываемые, первой изначально нет. Стоит учесть этот момент, если планируете собирать систему без видеокарты.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

Стоит на четырех ножках с хромированной окантовкой. С учетом верхнего расположения блока питания, снизу нет противопылевого фильтра.

Начинка

У корпуса Hiper HG-C103RGB EREBOS общая камера для всех компонентов. Верхнее расположение блока питания сейчас встречается реже. Правильнее его располагать вентиляционной решеткой вверх, для забора холодного воздуха над корпусом.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

Лишние кабели от него можно будет спрятать за стойкой материнской платы. Под укладку и фиксацию распределены ушки по всей площади.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

Дополнительно к трем установленным 120 мм вентиляторам можно будет поставить один вентилятор типоразмера 120 мм на заднюю стенку. Производитель отмечает также возможность поставить 2 вентилятора на нижнюю стенку, но с учетом отсутствия вентиляционной решетки в этой зоне и ограничений с ATX-платой и необходимости доступа к интерфейсам, нижнюю нужно оставлять полностью свободной.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

На фронтальную панель ставится радиатор системы жидкостного охлаждения типоразмера 120 или 240 мм. Башенные системы охлаждения высотой 160 мм.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

Видеокарты, не превышающие длину 290 мм. Под организацию дисковой подсистемы доступны 2 места под 3.5- и 2.5- дюймовые диски.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

Система собиралась на базе ATX платы с процессором Intel. Доступ к компонентам свободный. Для охлаждения выбран низкопрофильный кулер.

Hiper HG-C103RGB EREBOS

Итоги

При невысокой стоимости корпус Hiper HG-C103RGB EREBOS оснащается стенкой из закаленного стекла и сопровождается тремя вентиляторами с круговой многоцветной подсветкой. В нем можно будет собрать систему под работу или игры с видеокартой среднего уровня. Из особенностей – верхнее расположение блока питания. К минусам отнесем выламываемые заглушки под платы расширения и отсутствие одной из них сразу с завода.
Комментарии и отзывы Hiper HG-C103RGB EREBOS
Представлены корпуса Montech X3 Mesh и X...
Компания Montech пополнила ассортимент корпусов моделями X3 Mesh и X3 Glass, которые отличаются сетчатой ...
XIGMATEK представила корпус Aquarius S...
XIGMATEK представила корпус Aquarius S. Разработан корпус для построения систем с жидкостным охлаждением....
Aerocool представила компьютерный корпус...
Aerocool представила корпус Gladiator Duo с боковой панелью из закаленного стекла и широкой совместимость...
Компания Montech представила два новых к...
Montech добавила в свой ассортимент два новых корпуса серии X3. ...
Обзор AeroCool Playa Slim. Компактный ко...
Не так давно мы тестировали сразу несколько материнских плат типоразмера m-ITX и mATX, позволяющих не тол...
Представлен компактный десктоп MSI Creat...
Компания MSI пополнила ассортимент компактных настольных ПК моделью Creator P50, цена и дата начала прода...
Представлен стильный корпус Cooler Maste...
Компания Cooler Master пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью MasterBox Q300L Retro, которая предназна...
Представлен ПК-корпус Xigmatek VF1 ...
Компания Xigmatek представила ПК-корпус VF1, который ориентирован на создание компактной игровой систем...
Обзор XPG INVADER WHITE (INVADER-WHCWW). Изящный корпус. Тесты и сборка ПКОбзор XPG INVADER WHITE (INVADER-WHCWW). Изящный корпус. Тесты и сборка ПК
Обзор THERMALTAKE THE TOWER 100 White (CA-1R3-00S6WN-00). Корпус для игровой miniITX сборкиОбзор THERMALTAKE THE TOWER 100 White (CA-1R3-00S6WN-00). Корпус для игровой miniITX сборки
Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги
Обзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением драконаОбзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением дракона
Обзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работыОбзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor