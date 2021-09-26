Обзор Hiper TWS Brio. Беспроводные наушники с SBC и сенсором

Тестируемые сегодня беспроводные наушники Hiper TWS Brio поддерживают кодек SBC. Они оснащены актуальным модулем Bluetooth 5.0. Из особенностей отмечаются сенсорное управление и зарядный кейс с цифровым дисплеем. Вышли они в черном и белом вариантах исполнения.

Hiper TWS Brio

Обе версии уже появились в ключевых российских магазинах. Средняя стоимость – 1990 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с аккуратным оформлением, на гранях которой описаны основные особенности. Комплект включает зарядный кейс, наушники, дополнительные пары силиконовых амбушюр, кабель USB, руководство пользователя на русском языке.

Hiper TWS Brio

Hiper TWS Brio обзор

Внешний вид

Изучаемая нами белая версия исполнения смотрится выигрышнее и дороже. В этом же цвете оформлены амбушюры и зарядный кейс.

Hiper TWS Brio

Корпус наушников выполнен в форме капелек. Компактные и легкие, ключевой материал в них – пластик.

Hiper TWS Brio

Внешние поверхности глянцевые, но за счет светлой поверхности, следы пальцев на них не видны.

Hiper TWS Brio

Помимо светодиодных индикаторов можно обратить внимание на маркированные зоны в виде круга. Это участок с сенсорным управлением.

Hiper TWS Brio

В зависимости от того чашка является основной или ведомой меняются действия. Так можно менять громкость, переключать треки, ставить воспроизведение на паузу и ответить на входящий вызов.

Hiper TWS Brio

Hiper TWS Brio защищены от воды, соответствуя требованиям класса IP54. В душе в них мыться нежелательно, а вот заниматься спортом и гулять на улице под дождем, можно не боясь повредить.

Hiper TWS Brio

В основании наушников отверстия микрофона. Есть они на каждом из них.

Hiper TWS Brio

На ножку динамика установлены силиконовые амбушюры. В комплекте есть две дополнительные пары. Можно будет подобрать под оптимальную посадку.

Hiper TWS Brio

С внутренней стороны контактная группа. С зарядным кейсом они соединяются при помощи магнитнов.

Hiper TWS Brio

Кейс из пластика. Боковые грани закруглены. Оптимальный вариант для ношения в кармане.

Hiper TWS Brio

Во внутренней части расположена зона с символьным дисплеем. На нем наглядно выводятся данные по заряду батареи.

Hiper TWS Brio

Для подключения к источнику питания используется актуальный USB-C разъем. Кабель также идет в комплекте.

Тесты

Для беспроводного соединения со смартфоном используется модуль Bluetooth 5.0. Перевод в режим поиска проходит после извлечения из зарядного кейса. Сначала они должны создать стереопару, проходит процесс автоматически, а уже дальше подключить их со смартфона. В дальнейшем можно использовать не только парно, но и в качестве разговорной гарнитуры.

Hiper TWS Brio

Проблем с качеством соединения не было. Поддерживает кодек SBC. Тестировали со смартфоном OnePlus 8T. Звук передавали без различимых задержек. Использовали наушники в типовых сценариях с просмотром фильмов, прослушивания музыки и взаимодействия с мессенджерами, а также для ответа на телефонные звонки.

Hiper TWS Brio

По звуковой сцене преобладают средние частоты. Явных огрехов и проблем нет. Для любителей высокой громкости тут ее может не хватать. В целом же наушники четко справляются со своей задачей. За воспроизведение в них отвечает 10 мм излучатель с сопротивлением 32 Ом.

Hiper TWS Brio

Есть всенаправленный микрофон. Голос передает звук без искажения. На улице или в шумном помещении отвечать на звонки проблематично.

Hiper TWS Brio

Встроенного заряда хватает на 3.5 часа работы на высоком уровне громкости. В комплектном чехле можно провести 3 полных цикла зарядки. Есть наглядный цифровой дисплей для контроля заряда.

Hiper TWS Brio

В ушах сидят удобно. За счет наличия силиконовых амбушюр они не выпадают при прыжках. Хороший уровень пассивной звукоизоляции. Проблем с сенсорным управлением выявлено не было.

Итоги

Hiper TWS Brio – недорогие беспроводные наушники с сенсорным управлением и актуальным модулем связи, способные удовлетворить запросы пользователей без повышенных требований к детализации звуковой сцены и заметно ограниченных в бюджете на покупку. За 2 тысячи рублей получаем зарядный кейс с цифровым дисплеем и USB-C, легкий вес и кодек SBC, хорошие показатели автономной работы.
Комментарии и отзывы Hiper TWS Brio
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