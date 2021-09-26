Обзор Hiper TWS Brio. Беспроводные наушники с SBC и сенсором

Тестируемые сегодня беспроводные наушники Hiper TWS Brio поддерживают кодек SBC. Они оснащены актуальным модулем Bluetooth 5.0. Из особенностей отмечаются сенсорное управление и зарядный кейс с цифровым дисплеем. Вышли они в черном и белом вариантах исполнения.

Комплектация

Обе версии уже появились в ключевых российских магазинах. Средняя стоимость – 1990 рублей.Упакованы в коробку с аккуратным оформлением, на гранях которой описаны основные особенности. Комплект включает зарядный кейс, наушники, дополнительные пары силиконовых амбушюр, кабель USB, руководство пользователя на русском языке.

Hiper TWS Brio обзор

Внешний вид

Изучаемая нами белая версия исполнения смотрится выигрышнее и дороже. В этом же цвете оформлены амбушюры и зарядный кейс.

Корпус наушников выполнен в форме капелек. Компактные и легкие, ключевой материал в них – пластик.

Внешние поверхности глянцевые, но за счет светлой поверхности, следы пальцев на них не видны.

Помимо светодиодных индикаторов можно обратить внимание на маркированные зоны в виде круга. Это участок с сенсорным управлением.

В зависимости от того чашка является основной или ведомой меняются действия. Так можно менять громкость, переключать треки, ставить воспроизведение на паузу и ответить на входящий вызов.

Hiper TWS Brio защищены от воды, соответствуя требованиям класса IP54. В душе в них мыться нежелательно, а вот заниматься спортом и гулять на улице под дождем, можно не боясь повредить.

В основании наушников отверстия микрофона. Есть они на каждом из них.

На ножку динамика установлены силиконовые амбушюры. В комплекте есть две дополнительные пары. Можно будет подобрать под оптимальную посадку.

С внутренней стороны контактная группа. С зарядным кейсом они соединяются при помощи магнитнов.

Кейс из пластика. Боковые грани закруглены. Оптимальный вариант для ношения в кармане.

Во внутренней части расположена зона с символьным дисплеем. На нем наглядно выводятся данные по заряду батареи.

Тесты

Для подключения к источнику питания используется актуальный USB-C разъем. Кабель также идет в комплекте.Для беспроводного соединения со смартфоном используется модуль Bluetooth 5.0. Перевод в режим поиска проходит после извлечения из зарядного кейса. Сначала они должны создать стереопару, проходит процесс автоматически, а уже дальше подключить их со смартфона. В дальнейшем можно использовать не только парно, но и в качестве разговорной гарнитуры.

Проблем с качеством соединения не было. Поддерживает кодек SBC. Тестировали со смартфоном OnePlus 8T. Звук передавали без различимых задержек. Использовали наушники в типовых сценариях с просмотром фильмов, прослушивания музыки и взаимодействия с мессенджерами, а также для ответа на телефонные звонки.

По звуковой сцене преобладают средние частоты. Явных огрехов и проблем нет. Для любителей высокой громкости тут ее может не хватать. В целом же наушники четко справляются со своей задачей. За воспроизведение в них отвечает 10 мм излучатель с сопротивлением 32 Ом.

Есть всенаправленный микрофон. Голос передает звук без искажения. На улице или в шумном помещении отвечать на звонки проблематично.

Встроенного заряда хватает на 3.5 часа работы на высоком уровне громкости. В комплектном чехле можно провести 3 полных цикла зарядки. Есть наглядный цифровой дисплей для контроля заряда.

Итоги

В ушах сидят удобно. За счет наличия силиконовых амбушюр они не выпадают при прыжках. Хороший уровень пассивной звукоизоляции. Проблем с сенсорным управлением выявлено не было.Hiper TWS Brio – недорогие беспроводные наушники с сенсорным управлением и актуальным модулем связи, способные удовлетворить запросы пользователей без повышенных требований к детализации звуковой сцены и заметно ограниченных в бюджете на покупку. За 2 тысячи рублей получаем зарядный кейс с цифровым дисплеем и USB-C, легкий вес и кодек SBC, хорошие показатели автономной работы.