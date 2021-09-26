Обзор Hiper TWS Brio. Беспроводные наушники с SBC и сенсором

Обе версии уже появились в ключевых российских магазинах. Средняя стоимость – 1990 рублей.
Корпус наушников выполнен в форме капелек. Компактные и легкие, ключевой материал в них – пластик.
Внешние поверхности глянцевые, но за счет светлой поверхности, следы пальцев на них не видны.
Помимо светодиодных индикаторов можно обратить внимание на маркированные зоны в виде круга. Это участок с сенсорным управлением.
В зависимости от того чашка является основной или ведомой меняются действия. Так можно менять громкость, переключать треки, ставить воспроизведение на паузу и ответить на входящий вызов.
Hiper TWS Brio защищены от воды, соответствуя требованиям класса IP54. В душе в них мыться нежелательно, а вот заниматься спортом и гулять на улице под дождем, можно не боясь повредить.
В основании наушников отверстия микрофона. Есть они на каждом из них.
На ножку динамика установлены силиконовые амбушюры. В комплекте есть две дополнительные пары. Можно будет подобрать под оптимальную посадку.
С внутренней стороны контактная группа. С зарядным кейсом они соединяются при помощи магнитнов.
Кейс из пластика. Боковые грани закруглены. Оптимальный вариант для ношения в кармане.
Во внутренней части расположена зона с символьным дисплеем. На нем наглядно выводятся данные по заряду батареи.
Для подключения к источнику питания используется актуальный USB-C разъем. Кабель также идет в комплекте.
Проблем с качеством соединения не было. Поддерживает кодек SBC. Тестировали со смартфоном OnePlus 8T. Звук передавали без различимых задержек. Использовали наушники в типовых сценариях с просмотром фильмов, прослушивания музыки и взаимодействия с мессенджерами, а также для ответа на телефонные звонки.
По звуковой сцене преобладают средние частоты. Явных огрехов и проблем нет. Для любителей высокой громкости тут ее может не хватать. В целом же наушники четко справляются со своей задачей. За воспроизведение в них отвечает 10 мм излучатель с сопротивлением 32 Ом.
Есть всенаправленный микрофон. Голос передает звук без искажения. На улице или в шумном помещении отвечать на звонки проблематично.
Встроенного заряда хватает на 3.5 часа работы на высоком уровне громкости. В комплектном чехле можно провести 3 полных цикла зарядки. Есть наглядный цифровой дисплей для контроля заряда.
В ушах сидят удобно. За счет наличия силиконовых амбушюр они не выпадают при прыжках. Хороший уровень пассивной звукоизоляции. Проблем с сенсорным управлением выявлено не было.