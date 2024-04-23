Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H

Современные геймеры предъявляют высокие требования к качеству изображения, предпочитая плавность и чёткость. Чтобы оправдать их ожидания нужны высокопроизводительная система и монитор с быстрой матрицей. Сегодняшний обзор посвящен Hisense 27G7H с диагональю экрана 27 дюймов, матрицей Fast IPS, подсветкой Mini-LED, разрешением 2560х1440 и частотой обновления до 170 Гц. Эта модель поддерживает технологию AMD FreeSync, обладает расширенным динамическим диапазоном (HDR) и пиковой яркостью в 600 нит. Комплектация Монитор Hisense 27G7H поставляется в надежной коробке из прочного картона. На одной из её сторон указаны основные характеристики устройства и поддерживаемые технологии. Внутри находится дополнительная упаковка из пенопласта, которая обеспечивает сохранность монитора при транспортировке, защищая его от возможных ударов и тряски. Монитор Hisense 27G7H поставляется в надежной коробке из прочного картона. На одной из её сторон указаны основные характеристики устройства и поддерживаемые технологии. Внутри находится дополнительная упаковка из пенопласта, которая обеспечивает сохранность монитора при транспортировке, защищая его от возможных ударов и тряски. В комплект входит подставка в разобранном виде, блок питания и силовой кабель с евровилкой, USB-кабель, HDMI и DisplayPort кабели, а также документация. "> В комплект входит подставка в разобранном виде, блок питания и силовой кабель с евровилкой, USB-кабель, HDMI и DisplayPort кабели, а также документация.">

Внешний вид

Пользователь может выбрать один из двух способов установки монитора. Первый - разместить его на подставке, предварительно собрав её, что не составит особого труда.Подставка монитора обладает широкими возможностями настройки. Она позволяет поворачивать экран влево и вправо на 25 градусов, переводить его в портретный режим, изменять высоту расположения в диапазоне 10 см, а также наклонять вперёд и назад. В любом положении монитор остаётся устойчивым.

Второй способ размещения монитора – настенный. Для этого потребуется кронштейн VESA-75. Винтовые точки крепления скрыты в нише на задней панели. По периметру этой области расположена кольцевая зона с многоцветной RGB-подсветкой.

Корпус монитора выполнен из качественного пластика темно-серого цвета. Экран имеет безрамочный дизайн, без броских элементов в рабочей зоне. Поверхность матрицы матовая.У монитора 27-дюймовым экран, скоростная матрица (Fast IPS) и разрешение 2560х1440 пикселей. Благодаря технологии квантовых точек (Quantum Dot) цвета насыщенные и яркие. Глубина цвета 8 бит (+FRC), 99% цветовой охват пространства sRGB, и 95% - DCI-P3. Частота обновления 170 Гц при разгоне. Время отклика от 1 мс. Благодаря такому техническому исполнению, монитор подходит как для гейминга, позволяя подключать стационарный компьютер, ноутбук, игровые консоли, так и для работы, включая обработку видео и фото, а также проведение стримов.

Панель разъемов расположена в нише на задней стороне монитора Hisense 27G7H. В нее входят два HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3.5 мм аудиовыход, гнездо питания. Эта модель не оснащена встроенными динамиками, но это не станет большой проблемой, поскольку, они не смогли бы заменить полноценную акустику. Особенно это касается сетевых игр, где крайне сложно обойтись без наушников, которые здесь можно подключить к самому монитору. Для удобства организации кабелей имеется стяжка.

Управление

Управление монитором осуществляется с помощью пятипозиционного джойстика, расположенного на задней панели справа. Интерфейс интуитивно понятный. Меню полностью русифицировано и разделено на четыре вкладки для удобства навигации.

Вкладка «Изображение» включает режим работы, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, усиление на черном, цветовой режим, гамму.Вкладка «Функция» - выбор входа, соотношение сторон, FreeSync Premium, динамический диапазон яркости, DCR, защита для глаз, повышение тактовой частоты.

Тесты

В «Меню» можно выбрать язык и настроить положение вывода изображения.Системные настройки включают установку времени, параметры автоматического отключения при отсутствии активности, информацию о техническом оснащении устройства.

Мы провели тестирование используемой в Hisense 27G7H матрицы. Проверяли в режиме работы на частоте 165 Гц. Согласно полученным данным охват sRGB – 100%, AdobeRGB – 95%, P3 – 98%, NTSC – 93%. Изменение гаммы дисплея.

Данные по шкале серого.

Яркость регулируется в диапазоне от 98 до 349.7 cd/m2.

Итоги

Во время тестирования мы использовали монитор Hisense 27G7H вместе с настольным игровым компьютером, оснащённым видеокартой GeForce RTX 4070 Ti. Это позволило достичь высокой плавности изображения в актуальных играх, а также применить функцию автоматической синхронизации частоты кадров NVIDIA G-SYNC Compatible. При подключении через DisplayPort появляется возможность разгона до 170 Гц и активации режима HDR.С PlayStation 5 мы рекомендуем выставить разрешение 1440p и частоту вручную. Если этого не сделать, монитор будет работать в режиме Full HD с 60 Гц. После ручной настройки вы сможете насладиться высоким качеством картинки. Хотя игровые консоли и не являются основным предназначением этого монитора, его вполне можно использовать и в связке с ними.Hisense 27G7H – игровой IPS-монитор с частотой обновления до 170 Гц, функцией синхронизации частоты кадров, оптимальным разрешением 1440p, широкими углами обзора, Mini-LED подсветкой и хорошим качеством заводской настройки матрицы по цветопередаче. Эти характеристики делают его оптимальным выбором для геймеров, предпочитающих быстрые и насыщенные событиями игры. Однако монитор также хорошо подходит и для выполнения рабочих задач, создания контента и других целей. Функция уменьшения негативного воздействия синего света поможет защитить глаза от переутомления. Кроме того, у монитора красивый продуманный дизайн, он оснащен эргономичной подставкой и привлекательной RGB-подсветкой.