Обзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполнении

Флагманские смартфоны Honor всегда славились мощной начинкой и приемлемым ценником, но внешне выглядели достаточно неказисто. За месяц до старта продаж к нам в руки попал Honor 30 Pro+, который имеет не только производительное железо, но и впечатляющий дизайн. Сильно ли подпортило ситуацию отсутствие в нем Google сервисов? Выясним в этом обзоре.

Комплектация

Honor 30 Pro+ поставляется в классической белой коробке. Внутри нее находится сам смартфон, силикиновый чехол, кабель для зарядки USB Type-C, переходник на 3,5 мм, блок питания с поддержкой быстрой зарядки, наушники и вся необходимая документация.

Дизайн

Дизайн нового Honor 30 Pro+ вышел более серьёзным и интересным, по сравнению с предыдущими устройствами Honor. Корпус выполнен из алюминия, и по своим формам практически полностью повторяет прошлогодний Huawei P30 Pro.

В России 30 Pro+ будет доступен в двух цветовых решениях: матовый серебристый с большой надписью «HONOR» или глянцевый черный.

На задней стеклянной крышке расположился модуль камеры, выполненный в стиле последних Huawei P40.

Рамки вокруг дисплея выглядят практически симметричными, что добавляет большей эстетики и внешне не утяжеляют конструкцию.

Над дисплеем имеется двойная фронтальная камера. Выглядит сносно и сильно не раздражает. Еще выше находится еле заметный фронтальный динамик вытянутой формы.

На нижней грани расположился слот под SIM-карту и NanoSD, разъем USB Type-C, а также динамик, который работает в тандеме с фронтальным.

Экран

В Honor 30 Pro+ решили не экономить на дисплее и установили экран на 6,57 дюймов с Super AMOLED матрицей, разрешением 1080 x 2340 пикселей (392 ppi) и частотой обновления в 90 Гц. Углы обзора отличные, а цветопередача крайне точная. При желании в настройках можно сменить цветовой режим с яркого на обычный, а также изменить его цветовую температуру.

Края вокруг дисплея закруглены, но не сильно, поэтому о случайных нажатиях по экрану можно не переживать.

Сканер отпечатков пальцев находится в дисплее. Он действительно шустрый и практически не ошибается.

Начинка

Смартфон работает на флагманском 7-нанометровом процессоре Kirin 990. Объем оперативной памяти составляет 8 Гбайт, а внутренней 256 Гбайт, которую при желании можно расширить с помощью NanoSD карты. Honor 30 Pro+ легко переваривает такие игры, как PUBG Mobile, World of Tanks и Call of Duty: Mobile на высоких настройках при 60 fps. Во время теста троттлинга замечено не было.

Вся система работает на Android 10 с установленной поверх оболочкой MagicUI 3.1. Ни для кого уже не новость, что на всех новых смартфонах Honor и Huawei отсутствуют сервисы от Google. Данная ситуация частично решилась путем активного развития собственного магазина приложений AppGalley, через который можно скачать большинство необходимых приложений.

Вопрос с бесконтактной оплатой тоже снят. Для его использования необходимо скачать приложение «Кошелек» и добавить данные о своей банковской карты от Тиньков, Райффайзен Банк, Альфа Банк, Банк Открытие и другие. Сбербанк на данный момент не поддерживается.

Но то, что пока не удалось побороть, так это работу приложений, требующие прямое взаимодействие с сервисами Google. В эту категорию попадает Google Диск, Gmail, Google Карты, Google Фото, Uber и другие приложения, требующие вход через Google почту. Правда всеми сервизами Google можно полноценно пользоваться через Браузер, а с Uber можно пересесть на Яндекс Такси.

Камера

Смартфон оснастили тремя модулями камеры: основной на 50 Мпикс со светосилой f1.9, широкоугольный объектив на 16 Мпикс со светосилой f2.2 и телевик на 8 Мпикс со светосилой f2.4, обладающий трехкратным оптическим зумом, гибридным до x5 и цифровым до x50. Во время съёмок внутренние алгоритмы самостоятельно анализируют происходящее в кадре и корректирует настройки для получения лучшего результата. Данные технологии ИИ внедряются не первый год, поэтому все работает как надо с минимальным количеством бракованных снимков.

Двойная фронтальная камера с основным модулем на 32 Мпикс и светосилой f2.0 делает отличные селфи, причем все в резкости. При желании можно включить режим бьютификации. В таком случае кожа будет более сглаженной, а ее тон загорелой, но резкость пропадет.

Видео на Honor 30 Pro+ можно записывать при максимальном разрешении в 4K 60 fps. Внутренняя стабилизация при этом работает, но продолжительность одной записи ограничивается 10 минутами.

Время работы

Honor 30 Pro+ обладает аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Для заряда с нуля до 100% при помощи комплектного зарядного устройства потребуется около часа с небольшим. Касательно автономности, то смартфона хватает на весь день работы с 9 утра и до позднего вечера.

Смартфон также поддерживает технологию обратной зарядки, а значит с помощью него можно подзаряжать другие смартфоны и умные часы.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorПосле Honor 30 Pro+ ощущается, что в целом все флагманы данной компании становятся все более серьезными не только по своей начинке, но и внешнему виду, при этом цена остаётся более чем адекватной. К плюсам смартфона мы отнесли отличный дисплей на 90 Гц, приятный металлический корпус, качественная тройная камера, производительный процессор и большой запас автономности. Из минусов же мы выделили невозможность установки Google сервисов и скользкий корпус. Если вы готовы свыкнуться с отсутствием Google сервисов в Honor 30 Pro+, то вам однозначно стоит его рассмотреть к покупке.

Honor 30 Pro+ получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com».
Комментарии и отзывы Honor V30+
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