Беспроводные наушники для спорта с шумоподавлением. Обзор Honor Choice AM61 Pro

Сегодня в деталях рассмотрим новые беспроводные наушники Honor Choice AM61 Pro, ориентированные на спорт и активный образ жизни. Данная модель поддерживает активное шумоподавление, выполнена в корпусе с защитой от влаги, оснащена 13 мм драйвером с композитной диафрагмой, аккумулятором с емкостью 150 мАч с 22 часами воспроизведения музыки. Относится к доступному ценовому сегменту.

Комплектация

Упаковка с минималистичным оформлением из плотного картона. Приведены данные по ключевым характеристикам. Комплект включает дополнительные силиконовые амбушюры, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Две чашки соединены между собой гибкой дугой. В случае эксплуатации во время тренировок подобное исполнение предпочтительнее, предотвращая потерю наушников, как бывает в случае с TWS-гарнитурами.

Также их можно будет снять как один наушник, так и два, не потеряются. Между собой дополнительно фиксируются при помощи магнитов. Справа и слева утолщение из пластика. На нем выведены кнопки управления воспроизведением и громкостью. Сбоку функциональная кнопка действие для которой выбирается через приложение. Под заглушкой разъем USB-C, используемый для зарядки. Здесь же отверстие микрофона.

Есть отрезок с кабелем. Он с круглым сечением, не запутывается. Корпус каплевидной формы, внешние поверхности глянцевые.

На выводную ножку динамика ставятся силиконовые амбушюры. В комплекте идет три пары, позволяя владельцу Honor Choice AM61 Pro подобрать оптимальную посадку под свои уши.

Общий внешний вид у них строгий. Качество исполнения высокое. Как отмечали вначале, они защищены от попадания пыли и воды по стандарту IP54.

Софт

Гарнитура поддерживает управление через фирменное приложение. Определилось автоматически, после соединения выводятся в виде плитки с информацией по заряду аккумулятора.

С помощью него можно сменить режим работы активного шумоподавления – включено, выключено и прозрачность. Эквалайзер с несколькими готовыми пресетами.

Выбор действия для функциональной кнопки. На нее можно повесить несколько команд в зависимости от длительности зажатия.

Проверка актуальности версии прошивки.

Тесты

Honor Choice AM61 Pro для соединения использует Bluetooth 5.2 с базовым набором кодеков. Проблем с сопряжением не было, звук передается без искажения. Для игровых сценариев можно активировать отдельный режим с уменьшенными задержками, но дополнительным сжатием. При просмотре можно использовать обычный, с ним при просмотре роликов и фильмов не замечали рассинхронизации видео и звуковой дорожки.

Воспроизведение обеспечивают 13 мм излучатели с композитной диафрагмой. Звук достаточно детализирован, справляются с классическими и танцевальными композициями, рок и попсой. Запаса по громкости достаточно, при этом в шумном помещении или транспорте можно включить активное шумоподавление.

Формат исполнения удобен. Наличие дуги хорошо помогает при эксплуатации на улице. Сами использовали их во время езды на велосипеде и при пробежках на беговой дорожке, из ушей не выпадали.

На среднем уровне громкости гарнитура работала около 16 часов. На практике это 1-2 зарядки в течение недели при активном использовании в течение дня. Сеанс зарядки занимал 1.5 часа.

Тест микрофона Honor Choice AM61 Pro

Итоги

Honor Choice AM61 Pro – беспроводные наушники для спорта и активного образа жизни. Хорошее качество звука, активное шумоподавление, корпус с защитой от воды и пыли, зарядка через USB-C и длительное время автономной работы, управление через приложение.