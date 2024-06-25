Беспроводные наушники для спорта с шумоподавлением. Обзор Honor Choice AM61 Pro

Сегодня в деталях рассмотрим новые беспроводные наушники Honor Choice AM61 Pro, ориентированные на спорт и активный образ жизни. Данная модель поддерживает активное шумоподавление, выполнена в корпусе с защитой от влаги, оснащена 13 мм драйвером с композитной диафрагмой, аккумулятором с емкостью 150 мАч с 22 часами воспроизведения музыки. Относится к доступному ценовому сегменту.

Honor Choice AM61 Pro

Комплектация

Упаковка с минималистичным оформлением из плотного картона. Приведены данные по ключевым характеристикам. Комплект включает дополнительные силиконовые амбушюры, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Honor Choice AM61 Pro

Внешний вид

Две чашки соединены между собой гибкой дугой. В случае эксплуатации во время тренировок подобное исполнение предпочтительнее, предотвращая потерю наушников, как бывает в случае с TWS-гарнитурами.

Honor Choice AM61 Pro

Также их можно будет снять как один наушник, так и два, не потеряются. Между собой дополнительно фиксируются при помощи магнитов. Справа и слева утолщение из пластика. На нем выведены кнопки управления воспроизведением и громкостью. Сбоку функциональная кнопка действие для которой выбирается через приложение. Под заглушкой разъем USB-C, используемый для зарядки. Здесь же отверстие микрофона.

Honor Choice AM61 Pro

Есть отрезок с кабелем. Он с круглым сечением, не запутывается. Корпус каплевидной формы, внешние поверхности глянцевые.

Honor Choice AM61 Pro

На выводную ножку динамика ставятся силиконовые амбушюры. В комплекте идет три пары, позволяя владельцу Honor Choice AM61 Pro подобрать оптимальную посадку под свои уши.

Honor Choice AM61 Pro

Общий внешний вид у них строгий. Качество исполнения высокое. Как отмечали вначале, они защищены от попадания пыли и воды по стандарту IP54.

Honor Choice AM61 Pro

Софт

Гарнитура поддерживает управление через фирменное приложение. Определилось автоматически, после соединения выводятся в виде плитки с информацией по заряду аккумулятора.

Honor Choice AM61 Pro

С помощью него можно сменить режим работы активного шумоподавления – включено, выключено и прозрачность. Эквалайзер с несколькими готовыми пресетами.

Honor Choice AM61 Pro

Выбор действия для функциональной кнопки. На нее можно повесить несколько команд в зависимости от длительности зажатия.

Honor Choice AM61 Pro

Проверка актуальности версии прошивки.

Honor Choice AM61 Pro

Тесты

Honor Choice AM61 Pro

Honor Choice AM61 Pro для соединения использует Bluetooth 5.2 с базовым набором кодеков. Проблем с сопряжением не было, звук передается без искажения. Для игровых сценариев можно активировать отдельный режим с уменьшенными задержками, но дополнительным сжатием. При просмотре можно использовать обычный, с ним при просмотре роликов и фильмов не замечали рассинхронизации видео и звуковой дорожки.

Honor Choice AM61 Pro

Воспроизведение обеспечивают 13 мм излучатели с композитной диафрагмой. Звук достаточно детализирован, справляются с классическими и танцевальными композициями, рок и попсой. Запаса по громкости достаточно, при этом в шумном помещении или транспорте можно включить активное шумоподавление.

Honor Choice AM61 Pro

Формат исполнения удобен. Наличие дуги хорошо помогает при эксплуатации на улице. Сами использовали их во время езды на велосипеде и при пробежках на беговой дорожке, из ушей не выпадали.

Honor Choice AM61 Pro

На среднем уровне громкости гарнитура работала около 16 часов. На практике это 1-2 зарядки в течение недели при активном использовании в течение дня. Сеанс зарядки занимал 1.5 часа.

Honor Choice AM61 Pro

Тест микрофона Honor Choice AM61 Pro

Итоги

Honor Choice AM61 Pro – беспроводные наушники для спорта и активного образа жизни. Хорошее качество звука, активное шумоподавление, корпус с защитой от воды и пыли, зарядка через USB-C и длительное время автономной работы, управление через приложение.
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