Беспроводные наушники для спорта с шумоподавлением. Обзор Honor Choice AM61 Pro

Также их можно будет снять как один наушник, так и два, не потеряются. Между собой дополнительно фиксируются при помощи магнитов. Справа и слева утолщение из пластика. На нем выведены кнопки управления воспроизведением и громкостью. Сбоку функциональная кнопка действие для которой выбирается через приложение. Под заглушкой разъем USB-C, используемый для зарядки. Здесь же отверстие микрофона.
Есть отрезок с кабелем. Он с круглым сечением, не запутывается. Корпус каплевидной формы, внешние поверхности глянцевые.
На выводную ножку динамика ставятся силиконовые амбушюры. В комплекте идет три пары, позволяя владельцу Honor Choice AM61 Pro подобрать оптимальную посадку под свои уши.
Общий внешний вид у них строгий. Качество исполнения высокое. Как отмечали вначале, они защищены от попадания пыли и воды по стандарту IP54.
С помощью него можно сменить режим работы активного шумоподавления – включено, выключено и прозрачность. Эквалайзер с несколькими готовыми пресетами.
Выбор действия для функциональной кнопки. На нее можно повесить несколько команд в зависимости от длительности зажатия.
Проверка актуальности версии прошивки.
Honor Choice AM61 Pro для соединения использует Bluetooth 5.2 с базовым набором кодеков. Проблем с сопряжением не было, звук передается без искажения. Для игровых сценариев можно активировать отдельный режим с уменьшенными задержками, но дополнительным сжатием. При просмотре можно использовать обычный, с ним при просмотре роликов и фильмов не замечали рассинхронизации видео и звуковой дорожки.
Воспроизведение обеспечивают 13 мм излучатели с композитной диафрагмой. Звук достаточно детализирован, справляются с классическими и танцевальными композициями, рок и попсой. Запаса по громкости достаточно, при этом в шумном помещении или транспорте можно включить активное шумоподавление.
Формат исполнения удобен. Наличие дуги хорошо помогает при эксплуатации на улице. Сами использовали их во время езды на велосипеде и при пробежках на беговой дорожке, из ушей не выпадали.
На среднем уровне громкости гарнитура работала около 16 часов. На практике это 1-2 зарядки в течение недели при активном использовании в течение дня. Сеанс зарядки занимал 1.5 часа.