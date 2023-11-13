Недорогие наушники вкладыши. Обзор Honor Choice Earbuds X5e

Кейс из пластика, формат исполнения его оптимален для хранения в кармане. Его крышка полупрозрачная, оживляет внешний вид и позволяет контролировать нахождение наушников внутри него.
На лицевой стороне светодиодный индикатор режимов работы. Зарядка встроенного аккумулятора проходит через разъем USB-C. Внутри кейса они фиксируются при помощи магнитов, предотвращая выпадение.
Сами наушники выполнены в традиционном для вкладышей исполнении. Это ножка и каплевидная капсула.
На внешней стороне ножки находятся зоны сенсорного управления, они есть на каждом из них, как и два микрофона, используемых для системы шумоподавления во время разговоров.
Заданные по умолчанию команды сенсорного управления у Honor Choice Earbuds X5e в дальнейшем можно будет изменить с помощью приложения. За время тестовой эксплуатации проблем с корректностью работы сенсора не было.
Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54. В них можно проводить тренировки.
В основании ножки хромированная вставка с контактной группой, через которую идет зарядка аккумулятора при нахождении их в кейсе.
Есть выбор из восьми вариантов эквалайзера. Пространственное звучание.
Для сенсорных жестов можно выбрать действия из предлагаемого списка.
Для соединения со смартфоном используется модуль Bluetooth 5.2с кодеком SBC. Работа была проверена с носимыми устройствами и моноблоком.
Посадка в ушах комфортная. За счет отсутствия амбушюров создается эффект воздушности. Гарнитуру носили во время прогулок в дождливую погоду и при кардио тренировках.
Встроенный аккумулятор в среднем давал около 5.5-6 часов работы на одном заряде. В кейсе есть возможность провести 2 полных цикла заряда.