Недорогие наушники вкладыши. Обзор Honor Choice Earbuds X5e

Беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X5e оснащены 12 мм подвижной диафрагмой, выдающей расширенный динамический диапазон. Новинка оснащена двумя микрофонами с поддержкой эффективного шумоподавления во время разговоров, а также аккумулятор, обеспечивающий до 7 часов автономной работы.

Комплектация

Компактная коробка с минималистичным оформлением. Внутри нее гарнитура зафиксирована и защищена от тряски при перевозке. Комплект включает зарядный кейс и документацию.

Honor Choice Earbuds X5e обзор

Внешний вид

Доступны две версии цветового исполнения: белая и голубая. Выбранный цвет будет общим для зарядного кейса и наушников.

Кейс из пластика, формат исполнения его оптимален для хранения в кармане. Его крышка полупрозрачная, оживляет внешний вид и позволяет контролировать нахождение наушников внутри него.

На лицевой стороне светодиодный индикатор режимов работы. Зарядка встроенного аккумулятора проходит через разъем USB-C. Внутри кейса они фиксируются при помощи магнитов, предотвращая выпадение.

Сами наушники выполнены в традиционном для вкладышей исполнении. Это ножка и каплевидная капсула.

На внешней стороне ножки находятся зоны сенсорного управления, они есть на каждом из них, как и два микрофона, используемых для системы шумоподавления во время разговоров.

Заданные по умолчанию команды сенсорного управления у Honor Choice Earbuds X5e в дальнейшем можно будет изменить с помощью приложения. За время тестовой эксплуатации проблем с корректностью работы сенсора не было.

Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54. В них можно проводить тренировки.

Софт

В основании ножки хромированная вставка с контактной группой, через которую идет зарядка аккумулятора при нахождении их в кейсе.Гарнитурой можно управлять при помощи приложения на iOS и Android. В главном окне выводятся данные по зарядку кейса и наушников в отдельности. Разделы с эквалайзером, сенсорным управлением, обновлением прошивки и загрузкой руководства пользователя.

Есть выбор из восьми вариантов эквалайзера. Пространственное звучание.

Для сенсорных жестов можно выбрать действия из предлагаемого списка.

Тесты

За воспроизведение в Honor Choice Earbuds X5e отвечают 12 мм драйверы из биоцеллюлозы. Воспроизводимую ими звуковую сцену оцениваем как естественную, без смещения акцента в верхи или низы. Это универсальное решение для прослушивания музыки со стриминговых сервисов и подкастов.

Для соединения со смартфоном используется модуль Bluetooth 5.2с кодеком SBC. Работа была проверена с носимыми устройствами и моноблоком.

Посадка в ушах комфортная. За счет отсутствия амбушюров создается эффект воздушности. Гарнитуру носили во время прогулок в дождливую погоду и при кардио тренировках.

Тест микрофона Honor Choice Earbuds X5e

Итоги

Встроенный аккумулятор в среднем давал около 5.5-6 часов работы на одном заряде. В кейсе есть возможность провести 2 полных цикла заряда.Микрофон с интеллектуальной системой шумоподавления для беспроблемных разговоров в шумных помещениях и на улице.Для недорогого ценового сегмента Honor Choice Earbuds X5e предлагают хорошее качество звучания и исполнения. Универсальный вариант для повседневной носки.