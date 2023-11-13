Недорогие наушники вкладыши. Обзор Honor Choice Earbuds X5e

Беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X5e оснащены 12 мм подвижной диафрагмой, выдающей расширенный динамический диапазон. Новинка оснащена двумя микрофонами с поддержкой эффективного шумоподавления во время разговоров, а также аккумулятор, обеспечивающий до 7 часов автономной работы.

Honor Choice Earbuds X5e

Комплектация

Компактная коробка с минималистичным оформлением. Внутри нее гарнитура зафиксирована и защищена от тряски при перевозке. Комплект включает зарядный кейс и документацию.

Honor Choice Earbuds X5e

Honor Choice Earbuds X5e обзор

Внешний вид

Доступны две версии цветового исполнения: белая и голубая. Выбранный цвет будет общим для зарядного кейса и наушников.

Honor Choice Earbuds X5e

Кейс из пластика, формат исполнения его оптимален для хранения в кармане. Его крышка полупрозрачная, оживляет внешний вид и позволяет контролировать нахождение наушников внутри него.

Honor Choice Earbuds X5e

На лицевой стороне светодиодный индикатор режимов работы. Зарядка встроенного аккумулятора проходит через разъем USB-C. Внутри кейса они фиксируются при помощи магнитов, предотвращая выпадение.

Honor Choice Earbuds X5e

Сами наушники выполнены в традиционном для вкладышей исполнении. Это ножка и каплевидная капсула.

Honor Choice Earbuds X5e

На внешней стороне ножки находятся зоны сенсорного управления, они есть на каждом из них, как и два микрофона, используемых для системы шумоподавления во время разговоров.

Honor Choice Earbuds X5e

Заданные по умолчанию команды сенсорного управления у Honor Choice Earbuds X5e в дальнейшем можно будет изменить с помощью приложения. За время тестовой эксплуатации проблем с корректностью работы сенсора не было.

Honor Choice Earbuds X5e

Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54. В них можно проводить тренировки.

Honor Choice Earbuds X5e

В основании ножки хромированная вставка с контактной группой, через которую идет зарядка аккумулятора при нахождении их в кейсе.

Софт

Гарнитурой можно управлять при помощи приложения на iOS и Android. В главном окне выводятся данные по зарядку кейса и наушников в отдельности. Разделы с эквалайзером, сенсорным управлением, обновлением прошивки и загрузкой руководства пользователя.

Honor Choice Earbuds X5e

Есть выбор из восьми вариантов эквалайзера. Пространственное звучание.

Honor Choice Earbuds X5e

Для сенсорных жестов можно выбрать действия из предлагаемого списка.

Honor Choice Earbuds X5e

Тесты

За воспроизведение в Honor Choice Earbuds X5e отвечают 12 мм драйверы из биоцеллюлозы. Воспроизводимую ими звуковую сцену оцениваем как естественную, без смещения акцента в верхи или низы. Это универсальное решение для прослушивания музыки со стриминговых сервисов и подкастов.

Honor Choice Earbuds X5e

Для соединения со смартфоном используется модуль Bluetooth 5.2с кодеком SBC. Работа была проверена с носимыми устройствами и моноблоком.

Honor Choice Earbuds X5e

Посадка в ушах комфортная. За счет отсутствия амбушюров создается эффект воздушности. Гарнитуру носили во время прогулок в дождливую погоду и при кардио тренировках.

Honor Choice Earbuds X5e

Встроенный аккумулятор в среднем давал около 5.5-6 часов работы на одном заряде. В кейсе есть возможность провести 2 полных цикла заряда.

Микрофон с интеллектуальной системой шумоподавления для беспроблемных разговоров в шумных помещениях и на улице.

Тест микрофона Honor Choice Earbuds X5e

Итоги

Для недорогого ценового сегмента Honor Choice Earbuds X5e предлагают хорошее качество звучания и исполнения. Универсальный вариант для повседневной носки.
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